https://crimea.ria.ru/20241128/vse-pod-kontrolem-putin-obyasnil-prichiny-kolebaniy-kursa-rublya-1142220089.html

Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля

Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля

Колебания курса рубля связаны со множеством факторов, включая цены на нефть и платежами в бюджет. Они не обусловлены только инфляцией, подчеркнул президент... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T17:07

2024-11-28T17:07

2024-11-28T17:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Колебания курса рубля связаны со множеством факторов, включая цены на нефть и платежами в бюджет. Они не обусловлены только инфляцией, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.Уровень инфляции, установленный Центробанком, на данный момент 8,5%, напомнил российский лидер. При таком уровне ключевую ставку Центробанка в 21% некоторые эксперты считают завышенной, но это спорное мнение, считает он."Если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки нам необходимо подумать, завышенная эта ставка или нет. Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку - да, они есть, но именно специалисты Центрального банка, в соответствии с действующим законом Российской Федерации, должны принимать окончательные решения. Мы посмотрим в ближайшее время".На понижение курса рубля влияет множество сезонных факторов, но ситуация под контролем, заверил Владимир Путин.Решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21% Банк России утвердил на заседании в конце октября. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году при условии замедления инфляции и отсутствии дополнительных шоков, отметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской областиПутин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов

https://crimea.ria.ru/20241128/segodnya-v-techenie-dnya-vse-vozmozhno-putin-ob-udarakh-po-tsentram-resheniy-1142218947.html

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владимир путин (политик), рубль, курс рубля, экономика, россия, новости