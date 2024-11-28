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Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля
Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля
Колебания курса рубля связаны со множеством факторов, включая цены на нефть и платежами в бюджет. Они не обусловлены только инфляцией, подчеркнул президент... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T17:07
2024-11-28T17:18
владимир путин (политик)
рубль
курс рубля
экономика
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Колебания курса рубля связаны со множеством факторов, включая цены на нефть и платежами в бюджет. Они не обусловлены только инфляцией, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.Уровень инфляции, установленный Центробанком, на данный момент 8,5%, напомнил российский лидер. При таком уровне ключевую ставку Центробанка в 21% некоторые эксперты считают завышенной, но это спорное мнение, считает он."Если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки нам необходимо подумать, завышенная эта ставка или нет. Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку - да, они есть, но именно специалисты Центрального банка, в соответствии с действующим законом Российской Федерации, должны принимать окончательные решения. Мы посмотрим в ближайшее время".На понижение курса рубля влияет множество сезонных факторов, но ситуация под контролем, заверил Владимир Путин.Решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21% Банк России утвердил на заседании в конце октября. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году при условии замедления инфляции и отсутствии дополнительных шоков, отметила она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что сделает Россия в случае появления у Киева ядерного оружия – Путин Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской областиПутин утвердил перечень показателей эффективности губернаторов
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владимир путин (политик), рубль, курс рубля, экономика, россия, новости
Все под контролем: Путин объяснил причины колебаний курса рубля

Путин назвал причины колебания курса рубля и назвал ситуацию контролируемой

17:07 28.11.2024 (обновлено: 17:18 28.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. Колебания курса рубля связаны со множеством факторов, включая цены на нефть и платежами в бюджет. Они не обусловлены только инфляцией, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Астане.
"Что касается колебания курса рубля, это связано не только с инфляционными процессами, это связано и с платежами в бюджет, это связано с ценами на нефть. Очень много факторов сезонного характера", - сказал Путин журналистам.
Уровень инфляции, установленный Центробанком, на данный момент 8,5%, напомнил российский лидер. При таком уровне ключевую ставку Центробанка в 21% некоторые эксперты считают завышенной, но это спорное мнение, считает он.
"Если вы говорите о том, что цены подрастают, значит, все-таки нам необходимо подумать, завышенная эта ставка или нет. Есть инструменты, которые позволяют бороться с инфляцией, не поднимая ключевую ставку - да, они есть, но именно специалисты Центрального банка, в соответствии с действующим законом Российской Федерации, должны принимать окончательные решения. Мы посмотрим в ближайшее время".
На понижение курса рубля влияет множество сезонных факторов, но ситуация под контролем, заверил Владимир Путин.
"В целом, на мой взгляд, ситуация под контролем и каких-то оснований для, как вы сказали, паники совершенно нет, это уж точно. Да, и в нашей стране, и в соседних странах процессы непростые, но они под контролем".
Решение о повышении ключевой ставки на два процентных пункта – с 19% до 21% Банк России утвердил на заседании в конце октября. Повышение призвано привести к снижению инфляционных ожиданий, которые пока только растут, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Постепенное снижение ключевой ставки может начаться в следующем году при условии замедления инфляции и отсутствии дополнительных шоков, отметила она.
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