https://crimea.ria.ru/20241128/putin-otsenil-uscherb-ot-udarov-raketami-atacms-po-kurskoy-oblasti-1142218064.html

Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области

Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области - РИА Новости Крым, 28.11.2024

Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области

Курскую область уже дважды атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS после применения Россией комплекса "Орешник", ущерб есть, но он минимальный... РИА Новости Крым, 28.11.2024

2024-11-28T16:38

2024-11-28T16:38

2024-11-28T16:48

владимир путин (политик)

новости

курская область

россия

ракеты atacms

коллективный запад

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1a/1142145189_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_4f8bbd88ced341ee504a295aa9c04a1c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Курскую область уже дважды атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS после применения Россией комплекса "Орешник", ущерб есть, но он минимальный. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также подтвердил, что Россия не исключает использования ракет "Орешник" по военным объектам на Украине, а также по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине

курская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, курская область, россия, ракеты atacms, коллективный запад, поставки западного оружия украине