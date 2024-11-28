Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области
Ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области минимален – Путин
16:38 28.11.2024 (обновлено: 16:48 28.11.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Курскую область уже дважды атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS после применения Россией комплекса "Орешник", ущерб есть, но он минимальный. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"После этого (применения "Орешника" – ред.) еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Ущерб минимален, но сам факт использования – мы не можем не обратить на это внимание. Ущерб все-таки есть", – сказал глава государства на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
Путин также подтвердил, что Россия не исключает использования ракет "Орешник" по военным объектам на Украине, а также по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
"Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении РФ. Как и когда, каким оружием, это будет зависеть от тех объектов поражения, которые (определит) Министерство обороны, потому что для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент", – сказал российский лидер.
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