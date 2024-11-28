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Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области - РИА Новости Крым, 28.11.2024
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Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области
Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области
Курскую область уже дважды атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS после применения Россией комплекса "Орешник", ущерб есть, но он минимальный... РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T16:38
2024-11-28T16:48
владимир путин (политик)
новости
курская область
россия
ракеты atacms
коллективный запад
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Курскую область уже дважды атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS после применения Россией комплекса "Орешник", ущерб есть, но он минимальный. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.Путин также подтвердил, что Россия не исключает использования ракет "Орешник" по военным объектам на Украине, а также по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городахСША "охватит дрожь": Рябков обозначил последствия за угрозы РоссииЧто может остановить эскалацию конфликта на Украине
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владимир путин (политик), новости, курская область, россия, ракеты atacms, коллективный запад, поставки западного оружия украине
Путин оценил ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области

Ущерб от ударов ракетами ATACMS по Курской области минимален – Путин

16:38 28.11.2024 (обновлено: 16:48 28.11.2024)
 
© Пресс-служба Минобороны РФОбломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
Обломки сбитых в Курской области ракет ATACMS
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Курскую область уже дважды атаковали американскими баллистическими ракетами ATACMS после применения Россией комплекса "Орешник", ущерб есть, но он минимальный. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"После этого (применения "Орешника" – ред.) еще дважды использовались ATACMS в Курской области. Ущерб минимален, но сам факт использования – мы не можем не обратить на это внимание. Ущерб все-таки есть", – сказал глава государства на пресс-подходе по итогам визита в Казахстан.
Путин также подтвердил, что Россия не исключает использования ракет "Орешник" по военным объектам на Украине, а также по центрам принятия решений, в том числе в Киеве.
"Конечно, мы будем отвечать на такие акты агрессии в отношении РФ. Как и когда, каким оружием, это будет зависеть от тех объектов поражения, которые (определит) Министерство обороны, потому что для каждого объекта должен быть использован свой подходящий для этих целей инструмент", – сказал российский лидер.
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Владимир Путин (политик)НовостиКурская областьРоссияРакеты ATACMSКоллективный ЗападПоставки западного оружия Украине
 
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