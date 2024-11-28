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Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 28.11.2024
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
В Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской областях и других регионах Украины гремят новые взрывы, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы. РИА Новости Крым, 28.11.2024
2024-11-28T09:38
2024-11-28T09:38
2024-11-28T09:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской областях и других регионах Украины гремят новые взрывы, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы."В Киеве взрывы, городские власти пишут о работе ПВО", - говорится в одном из сообщений.Жители украинской столицы прячутся в метро. Сообщается о повторных ударах по целям в городе.Также гремят взрывы в Виннице и области, Ивано-Франковской области, Николаеве, Ужгороде и других регионах.В Луцке, по словам мэра города Игоря Полищука, зафиксировано несколько прилетов. Часть города осталась без электричества и водоснабжения, не работает электротранспорт.В Одессе в результате прилета возник масштабный пожар.С ночи по всей Украине звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы. В частности, сообщалось о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеВ Киеве гремят взрывыНа Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
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киев, украина, взрыв, новости, в мире, хмельницкая область, ивано-франковская область
Удары по Украине сегодня: взрывы гремят в Киеве и других городах
Удары по Украине сегодня - мощные взрывы продолжают греметь в Киеве и других регионах
09:38 28.11.2024 (обновлено: 09:42 28.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. В Киеве, Винницкой, Ивано-Франковской областях и других регионах Украины гремят новые взрывы, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.
"В Киеве взрывы, городские власти пишут о работе ПВО", - говорится в одном из сообщений.
Жители украинской столицы прячутся в метро. Сообщается о повторных ударах по целям в городе.
Также гремят взрывы в Виннице и области, Ивано-Франковской области, Николаеве, Ужгороде и других регионах.
"Взрывы в Ивано-Франковской области…. Взрывы прозвучали в Хмельницком… Взрывы в Ровно", - пишут украинские Telegram-каналы.
В Луцке, по словам мэра города Игоря Полищука, зафиксировано несколько прилетов. Часть города осталась без электричества и водоснабжения, не работает электротранспорт.
В Одессе в результате прилета возник масштабный пожар.
С ночи по всей Украине звучит сигнал воздушной тревоги и гремят взрывы. В частности, сообщалось
о поражении целей в Одессе, Харькове, Черниговской, Кировоградской, Черкасской, Сумской, Львовской, Ивано-Франковской областях, на Волыни и в других регионах.
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