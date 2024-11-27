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На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод - РИА Новости Крым, 27.11.2024
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На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод - РИА Новости Крым, 27.11.2024
На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод
Во Львовской области Украины полностью уничтожен завод по производству долот для нефте- и газодобывающей промышленности. Об этом сообщают украинские СМИ со... РИА Новости Крым, 27.11.2024
2024-11-27T11:26
2024-11-27T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Во Львовской области Украины полностью уничтожен завод по производству долот для нефте- и газодобывающей промышленности. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на уполномоченного Владимира Зеленского по санкционной политике Владислава Власюка.Дрогобычский долотный завод был создан в 1946 году. Он единственный на Украине производит оборудование для бурения артезианских, а также нефтяных и газовых скважин.В ночь на среду серия взрывов прогремела в Киеве, был поврежден объект инфраструктуры. Обломки обнаружены в Днепровском районе украинской столицы. Кроме того, повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В регионе прозвучало не менее 369 взрывов.25 ноября российские военные нанесли удары по военным аэродромам и энергообъектам на Украине. Взрывы прозвучали Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне и других областях Украины.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по КиевуАрмия России ударила по военным аэродромам и энергообъектам на УкраинеУдары по 144 районам Украины - подробности от Минобороны РФ
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РИА Новости Крым
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украина, львов, львовская область, взрыв, в мире, новости
На Украине уничтожен Дрогобычский долотный завод

Во Львовской области Украины взорван Дрогобычский долотный завод

11:26 27.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинские пожарные
Украинские пожарные
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя - РИА Новости Крым. Во Львовской области Украины полностью уничтожен завод по производству долот для нефте- и газодобывающей промышленности. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на уполномоченного Владимира Зеленского по санкционной политике Владислава Власюка.
"Недавние атаки полностью разрушили завод в Дрогобыче", - цитируют его в украинских изданиях.
Дрогобычский долотный завод был создан в 1946 году. Он единственный на Украине производит оборудование для бурения артезианских, а также нефтяных и газовых скважин.
В ночь на среду серия взрывов прогремела в Киеве, был поврежден объект инфраструктуры. Обломки обнаружены в Днепровском районе украинской столицы. Кроме того, повреждены несколько объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. В регионе прозвучало не менее 369 взрывов.
25 ноября российские военные нанесли удары по военным аэродромам и энергообъектам на Украине. Взрывы прозвучали Киеве, Харькове, Одессе, Херсоне и других областях Украины.
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