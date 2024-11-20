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В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву
В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву - РИА Новости Крым, 20.11.2024
В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву
Вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом спецоперации и относится к... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T12:15
2024-11-20T12:15
2024-11-20T12:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом спецоперации и относится к исключительной прерогативе министерства обороны Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в среду появилась информация о закрытии посольства США на Украине на фоне получения сообщения о якобы возможной воздушной атаке.В среду информация о взрывах на Украине поступала из нескольких областей страны, в том числе из западных регионов, Киева и области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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новости, кремль, дмитрий песков, украина, россия, киев, взрыв
В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву
Возможность авиаудара по Киеву прокомментировали в Кремле
12:15 20.11.2024 (обновлено: 12:24 20.11.2024)