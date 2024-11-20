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В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву

В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву - РИА Новости Крым, 20.11.2024

В Кремле ответили на вопрос о возможном авиаударе по Киеву

Вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом спецоперации и относится к... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T12:15

2024-11-20T12:15

2024-11-20T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. Вопрос о якобы возможном авиаударе по Киеву, о котором сообщило посольство Соединенных Штатов Америки на Украине, связан с ходом спецоперации и относится к исключительной прерогативе министерства обороны Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.Ранее в среду появилась информация о закрытии посольства США на Украине на фоне получения сообщения о якобы возможной воздушной атаке.В среду информация о взрывах на Украине поступала из нескольких областей страны, в том числе из западных регионов, Киева и области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, кремль, дмитрий песков, украина, россия, киев, взрыв