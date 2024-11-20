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На западной Украине и в Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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На западной Украине и в Киеве гремят взрывы
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы
В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T08:29
2024-11-20T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.По их данным, взрывы прогремели в Киеве, некоторых районах Киевской области (Борисполь, Бровары), Полтавской области, Житомире, ДнепропетровскеТакже взрывы были слышны под Хмельницком, где находится военный аэродром Староконстантинов.Официальная информация о повреждениях каких-либо объектов на данную минуту отсутствует.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
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РИА Новости Крым
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новости, киев, киевская область, хмельницкая область, староконстантинов, полтавская область, житомир, днепропетровск, хмельницкий, украина, взрыв
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы

В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ

08:29 20.11.2024 (обновлено: 08:32 20.11.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.
По их данным, взрывы прогремели в Киеве, некоторых районах Киевской области (Борисполь, Бровары), Полтавской области, Житомире, Днепропетровске
Также взрывы были слышны под Хмельницком, где находится военный аэродром Староконстантинов.
Официальная информация о повреждениях каких-либо объектов на данную минуту отсутствует.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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