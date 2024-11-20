https://crimea.ria.ru/20241120/na-zapadnoy-ukraine-i-v-kieve-gremyat-vzryvy-1141987704.html

На западной Украине и в Киеве гремят взрывы

На западной Украине и в Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 20.11.2024

На западной Украине и в Киеве гремят взрывы

В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T08:29

2024-11-20T08:29

2024-11-20T08:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.По их данным, взрывы прогремели в Киеве, некоторых районах Киевской области (Борисполь, Бровары), Полтавской области, Житомире, ДнепропетровскеТакже взрывы были слышны под Хмельницком, где находится военный аэродром Староконстантинов.Официальная информация о повреждениях каких-либо объектов на данную минуту отсутствует.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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