https://crimea.ria.ru/20241120/na-zapadnoy-ukraine-i-v-kieve-gremyat-vzryvy-1141987704.html
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы - РИА Новости Крым, 20.11.2024
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы
В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T08:29
2024-11-20T08:29
2024-11-20T08:32
новости
киев
киевская область
хмельницкая область
староконстантинов
полтавская область
житомир
днепропетровск
хмельницкий
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131768277_188:0:1280:614_1920x0_80_0_0_9761adac4f6e4234934892fa36396e5d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.По их данным, взрывы прогремели в Киеве, некоторых районах Киевской области (Борисполь, Бровары), Полтавской области, Житомире, ДнепропетровскеТакже взрывы были слышны под Хмельницком, где находится военный аэродром Староконстантинов.Официальная информация о повреждениях каких-либо объектов на данную минуту отсутствует.Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине уничтожены объекты энергетики и военные аэродромыВзрывы на Украине – горит критическая инфраструктураНа Украине разбиты военные аэродромы и объекты энергетики
киев
киевская область
хмельницкая область
староконстантинов
полтавская область
житомир
днепропетровск
хмельницкий
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1e/1131768277_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_21e863d8c98be8ea2ee290c9d609689e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, киев, киевская область, хмельницкая область, староконстантинов, полтавская область, житомир, днепропетровск, хмельницкий, украина, взрыв
На западной Украине и в Киеве гремят взрывы
В Киеве и в Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
08:29 20.11.2024 (обновлено: 08:32 20.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду и рано утром в ряде регионов Украины, в том числе в Киеве, Киевской и Хмельницкой областях, прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщают украинские СМИ и мониторинговые Telegram-каналы.
По их данным, взрывы прогремели в Киеве, некоторых районах Киевской области (Борисполь, Бровары), Полтавской области, Житомире, Днепропетровске
Также взрывы были слышны под Хмельницком, где находится военный аэродром Староконстантинов.
Официальная информация о повреждениях каких-либо объектов на данную минуту отсутствует.
Удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года – через два дня после первой террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: