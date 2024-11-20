https://crimea.ria.ru/20241120/44-ukrainskikh-bespilotnika-likvidirovany-za-noch-nad-devyatyu-regionami-rf-1141987061.html
44 украинских беспилотника ликвидированы за ночь над девятью регионами РФ
44 украинских беспилотника ликвидированы за ночь над девятью регионами РФ - РИА Новости Крым, 20.11.2024
44 украинских беспилотника ликвидированы за ночь над девятью регионами РФ
В ночь на среду отражена атака 44 украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T08:02
2024-11-20T08:02
2024-11-20T08:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В ночь на среду отражена атака 44 украинских беспилотников на девять регионов России. Об этом сообщает Минобороны РФ.Над территорией Новгородской области уничтожено 20 беспилотников, пять дронов уничтожены над территорией Курской области, четыре – над территорией Орловской области, по три беспилотника сбиты над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два дрона уничтожены над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей, перечислили в оборонном ведомстве РФ.Утром в среду отражена атака украинских беспилотников на Самарскую область. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По оперативным данным, пострадавших и повреждений нет.По данным Минобороны РФ, во вторник с 21:00 до 23:55 средства противовоздушной обороны уничтожили 42 украинских дрона в различных регионах России, из них 32 – над Брянской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, новости, курская область, орловская область, белгородская область, тульская область, тверская область, брянская область, московская область, смоленская область, пво
44 украинских беспилотника ликвидированы за ночь над девятью регионами РФ
44 украинских беспилотника ликвидированы за ночь над девятью регионами России – Минобороны
08:02 20.11.2024 (обновлено: 08:06 20.11.2024)