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Над семью регионами России сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.11.2024
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Над семью регионами России сбили 42 беспилотника
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T00:38
2024-11-20T00:44
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пво
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Брянскую, Смоленскую, Московскую, Курскую, Орловскую и Ростовскую области в период с 21.00 до 23.55.Вечером 19 ноября более пяти украинских дронов атаковали промышленное предприятие в Воронежской области. В результате атаки вспыхнул пожар, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.Кроме того, вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска Ростовской области. А над Брянской областью за час были сбиты 11 беспилотников.Обломки дрона упали на производственные помещения предприятия в городе Алексеевка Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, брянская область, смоленская область, московская область, курская область, орловская область, ростовская область, новости
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника

42 беспилотника уничтожены на семью регионами России вечером во вторник

00:38 20.11.2024 (обновлено: 00:44 20.11.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в Минобороны.
Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Брянскую, Смоленскую, Московскую, Курскую, Орловскую и Ростовскую области в период с 21.00 до 23.55.
"Над территорией Брянской области уничтожено 32 БПЛА, пять дронов сбиты над Смоленской областью, два – над Московской и по одному беспилотнику сбито над территориями Курской, Орловской и Ростовской областей", сказано в сообщении.
Вечером 19 ноября более пяти украинских дронов атаковали промышленное предприятие в Воронежской области. В результате атаки вспыхнул пожар, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.
Кроме того, вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска Ростовской области. А над Брянской областью за час были сбиты 11 беспилотников.
Обломки дрона упали на производственные помещения предприятия в городе Алексеевка Белгородской области.
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Министерство обороны РФПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьНовостиБрянская областьСмоленская областьМосковская областьКурская областьОрловская областьРостовская областьНовости
 
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Заголовок открываемого материала
00:38Над семью регионами России сбили 42 беспилотника
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21:25Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области
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