https://crimea.ria.ru/20241120/nad-semyu-regionami-rossii-sbili-42-bespilotnika-1141985037.html
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.11.2024
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника
Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2024
2024-11-20T00:38
2024-11-20T00:38
2024-11-20T00:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Брянскую, Смоленскую, Московскую, Курскую, Орловскую и Ростовскую области в период с 21.00 до 23.55.Вечером 19 ноября более пяти украинских дронов атаковали промышленное предприятие в Воронежской области. В результате атаки вспыхнул пожар, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.Кроме того, вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска Ростовской области. А над Брянской областью за час были сбиты 11 беспилотников.Обломки дрона упали на производственные помещения предприятия в городе Алексеевка Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, брянская область, смоленская область, московская область, курская область, орловская область, ростовская область, новости
Над семью регионами России сбили 42 беспилотника
42 беспилотника уничтожены на семью регионами России вечером во вторник
00:38 20.11.2024 (обновлено: 00:44 20.11.2024)