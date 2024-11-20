https://crimea.ria.ru/20241120/nad-semyu-regionami-rossii-sbili-42-bespilotnika-1141985037.html

Над семью регионами России сбили 42 беспилотника

Над семью регионами России сбили 42 беспилотника - РИА Новости Крым, 20.11.2024

Над семью регионами России сбили 42 беспилотника

Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в... РИА Новости Крым, 20.11.2024

2024-11-20T00:38

2024-11-20T00:38

2024-11-20T00:44

министерство обороны рф

пво

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

новости

брянская область

смоленская область

московская область

курская область

орловская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141579256_33:0:749:403_1920x0_80_0_0_ffefec9a367855eb0ded72e243e86744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку украинских беспилотников. Над регионами России уничтожены 42 дрона, сообщили в Минобороны.Отмечается, что украинские боевики пытались атаковать Брянскую, Смоленскую, Московскую, Курскую, Орловскую и Ростовскую области в период с 21.00 до 23.55.Вечером 19 ноября более пяти украинских дронов атаковали промышленное предприятие в Воронежской области. В результате атаки вспыхнул пожар, сотрудники эвакуированы, пострадавших нет.Кроме того, вражеский БПЛА уничтожен в районе Новошахтинска Ростовской области. А над Брянской областью за час были сбиты 11 беспилотников.Обломки дрона упали на производственные помещения предприятия в городе Алексеевка Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

брянская область

смоленская область

московская область

курская область

орловская область

ростовская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, новости, брянская область, смоленская область, московская область, курская область, орловская область, ростовская область, новости