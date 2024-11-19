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Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области
Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области
Вечером во вторник беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T21:25
2024-11-19T21:25
2024-11-19T21:33
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александр гусев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, но на предприятии начался пожар.Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность повторных атак.Вечером 19 ноября беспилотник был уничтожен также над городом Новошахтинск Ростовской области. Кроме того, утром в результате воздушной атаки на регион в районе трассы в Белокалитвенском районе произошел взрыв, был ранен водитель грузовой "ГАЗели". Еще один БПЛА был сбит в районе Таганрога.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирныеДесять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке
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воронеж, воронежская область, атака украинских беспилотников на воронеж, александр гусев, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пожар, эвакуация, новости
Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области
В Воронежской области пять беспилотников атаковали промышленное предприятие - губернатор
21:25 19.11.2024 (обновлено: 21:33 19.11.2024)