https://crimea.ria.ru/20241119/evakuatsiya-i-pozhar-drony-atakovali-predpriyatie-v-voronezhskoy-oblasti-1141982329.html

Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области

Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области

Вечером во вторник беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T21:25

2024-11-19T21:25

2024-11-19T21:33

воронеж

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Вечером во вторник беспилотники ВСУ атаковали предприятие в Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.По предварительным данным, пострадавших в результате атаки нет, но на предприятии начался пожар.Гусев предупредил, что в регионе сохраняется опасность повторных атак.Вечером 19 ноября беспилотник был уничтожен также над городом Новошахтинск Ростовской области. Кроме того, утром в результате воздушной атаки на регион в районе трассы в Белокалитвенском районе произошел взрыв, был ранен водитель грузовой "ГАЗели". Еще один БПЛА был сбит в районе Таганрога.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирныеДесять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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