https://crimea.ria.ru/20241118/vsu-atakovali-mashiny-i-avtobus-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-1141949235.html
ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные - РИА Новости Крым, 18.11.2024
ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
ВСУ атаковали два автомобиля и пассажирский автобус в населенных пунктах Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T18:52
2024-11-18T18:52
2024-11-18T18:53
белгородская область
происшествия
новости
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
автомобиль
автобус
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали два автомобиля и пассажирский автобус в населенных пунктах Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.В первом случае раненого мужчину оперативно доставили в местную амбулаторию бойцы отряда "БАРС". Врачи диагностировали у мужчины слепые осколочные ранения голени и стопы. Далее его направят для продолжения лечения в городскую больницу №2 Белгорода.Второму раненому мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. При этом транспортное средство, в котором он находился, уничтожено огнем полностью.Кроме того, по информации губернатора, в результате атаки БПЛА в селе Вязовое Краснояружского района была посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта. Выбиты окна в частном домовладении в результате атаки беспилотника и в селе Нежеголь.Еще пять беспилотников атаковали область на участке автодороги Никольское – Ясные Зори.В поселке Малиновка Белгородского района вследствие атаки БПЛА пробита крыша жилого дома. В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения. В селе Байцуры беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю – транспортное средство повреждено, перечислил губернатор.Ранее мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что десять мирных жителей получили ранения в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Курской области дрон атаковал машину участкового - погибла женщинаМужчина погиб при атаке беспилотника ВСУ на село в Херсонской областиБеспилотник сбит над Воронежской областью – куда упали обломки
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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белгородская область, происшествия, новости, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, автомобиль, автобус, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
Три человека пострадали из-за атаки дронов ВСУ на машины и автобус в Белгородской области
18:52 18.11.2024 (обновлено: 18:53 18.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали два автомобиля и пассажирский автобус в населенных пунктах Белгородской области, ранены три мирных жителя. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"В селе Никольское Белгородского района БПЛА атаковал ГАЗель. В результате атаки ранен мужчина. В районе поселка Красная Яруга FPV-дрон атаковал движущийся легковой автомобиль. Ранен водитель", – говорится в сообщении.
В первом случае раненого мужчину оперативно доставили в местную амбулаторию бойцы отряда "БАРС". Врачи диагностировали у мужчины слепые осколочные ранения голени и стопы. Далее его направят для продолжения лечения в городскую больницу №2 Белгорода.
Второму раненому мужчине оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался. При этом транспортное средство, в котором он находился, уничтожено огнем полностью.
Кроме того, по информации губернатора, в результате атаки БПЛА в селе Вязовое Краснояружского района была посечена кровля и выбито остекление коммерческого объекта. Выбиты окна в частном домовладении в результате атаки беспилотника и в селе Нежеголь.
Еще пять беспилотников атаковали область на участке автодороги Никольское – Ясные Зори.
"Дрон нанес удар по пассажирскому автобусу. Ранен водитель. Пострадавшего со слепым осколочным ранением ноги бригада скорой медицинской помощи доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается", – подчеркнул глава региона.
В поселке Малиновка Белгородского района вследствие атаки БПЛА пробита крыша жилого дома. В Борисовском районе в селе Грузское в результате атак двух дронов-камикадзе выбиты окна, посечены кровля и забор частного домовладения. В селе Байцуры беспилотник нанес удар по движущемуся автомобилю – транспортное средство повреждено, перечислил губернатор.
Ранее мэр Горловки в ДНР Иван Приходько сообщил, что десять мирных жителей получили ранения
в результате беспилотной атаки ВСУ на маршрутное такси.
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