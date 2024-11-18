https://crimea.ria.ru/20241118/v-simferopole-otkryli-ekologicheskuyu-tropu-vokrug-starogo-dendroparka-1141950831.html

В Симферополе открыли экологическую тропу вокруг старого дендропарка

В Симферополе открыли экологическую тропу вокруг старого дендропарка - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Симферополе открыли экологическую тропу вокруг старого дендропарка

В Симферополе планируют возрождать уникальный дендропарк, который в народе до сих пор называют "парком Печенкина", хотя официально он такого названия никогда не РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T20:44

2024-11-18T20:44

2024-11-18T20:44

симферополь

ольга славгородская

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природа

экология

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе планируют возрождать уникальный дендропарк, который в народе до сих пор называют "парком Печенкина", хотя официально он такого названия никогда не имел. Нерукотворный памятник себе в виде множества экзотических деревьев воздвиг главный лесничий Симферопольского лесхоза Максим Васильевич Печенкин. На площади в 55 гектаров под его руководством было высажено более 700 видов нетипичных для степного Крыма деревьев. Их привозили чуть ли не из всех концов земного шара.Но после развала Советского Союза финансирование прекратилось, и вышедший на пенсию лесничий Максим Печенкин был вынужден наблюдать, как дело его жизни погибает.Сейчас вокруг бывшего дендропарка Печенкина открыли кольцевую экологическую тропу, а самому объекту придали статус ООПТ – особо охраняемая природная территория. Дендропарк планируют восстанавливать.Как это былоВ 1961 году в Крымском облисполкоме решили озеленить склоны вокруг Симферопольского моря. Главный лесничий предложил создать здесь дендрарий, о котором он уже давно мечтал. В 1967 году был разработан проект и посажены первые молодые растения.Это было дело государственной важности. В Крыму огромные участки лесов вдоль дорог были вырублены оккупантами за годы Великой Отечественной войны – так фашисты спасались от партизан. Уничтожить было просто, а вот восстановить – гораздо сложнее. Для этого Крыму и нужен был дендропарк – как опытный участок, на котором испытывали разные виды деревьев. Те, которые хорошо себя зарекомендовали, размножали в питомнике и высаживали в лесах.Максим Васильевич Печенкин проводил большую селекционную работу – скрещивал деревья, чтобы вывести выносливое, максимально подходящее для крымской жары дерево. До сих пор в зарослях, если постараться, можно найти сосны, привитые когда-то на других деревьях – следы его опытов.Уже в конце восьмидесятых годов в дендропарке Печенкина и его многочисленных учеников росли кипарисы, ливанские и гималайские кедры, дубы, ели, березы, лиственницы, шесть видов пихт, 39 видов сосен, различные виды орехов, секвойи, калина, хурма, липа, туя, самшит, барбарис, ежевика, омела. Прижились даже такие экзотические растения, как церцидифиллум японский, кладрастис желтый, луносемянник даурский и множество других уникальных деревьев и кустарников.Однако после развала Советского Союза на обслуживание дендрария перестали выделять деньги. Большинство редких деревьев погибли, в междурядьях разрослись сорные кусты в человеческий рост, которые отвоевали жизненное пространство у ценных деревьев. На протяжении почти тридцати лет парк медленно умирал.Какие деревья сохранилисьПериод бесхозяйственности пережили около трехсот видов хвойных и лиственных деревьев. Среди них – сосны, пихты, ливанские кедры, можжевельники и другие растения.– Вот видите, можжевельник казацкий по земле стелется, – показывает начальник участка ООПТ Симферопольского лесхоза Алексей Коншин. – Это интересное растение, оно этими ветками стелющимися укореняется и размножается.Веточки пихты, в отличие от обычных еловых, плоские и почти не пахнут, а орешки из шишек ливанских кедров нельзя есть. Обо всем этом мы узнаем, стараясь успеть за лесничим Алексеем Коншиным. Он показывает нам можжевельник виргинский – симпатичные веточки с голубыми ягодками. Если бы его обрезали и формировали крону, как надо, он был бы очень красивым, отмечает Алексей.Мы проходим вдоль молодых посадок дуба и ясеня, которые выращивают для высадки в лесах. А вдалеке за ними возвышается над остальными деревьями секвойя – их осталось всего восемь. Печенкин хотел размножить их в лесах Крыма, потому что из-за очень толстой коры эти деревья не страдают от низовых пожаров, когда горит лесная подстилка. И у него получилось: восемь деревьев в каменистом грунте при полном отсутствии ухода – не такой уж плохой результат.Что планируется сделатьТеперь у этого места есть юридический статус ООПТ, который должен защитить парк Печенкина от вандалов – за выброшенный здесь мусор будут штрафовать. В 2025 году начнутся работы по расчистке и благоустройству территории, рассказала министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Славгородская.Вдоль тропы установят скамейки для отдыха и несколько беседок, одна из которых уже стоит на Научной поляне. Здесь планируется проводить занятия для студентов – будущих специалистов лесного хозяйства."Здесь будет предусмотрено место для опытов дендрологов, для посадки различных деревьев. Студенты будут за ними следить, ухаживать и потом пересаживать в нужные места. Вот для них здесь поставлена беседка, чтобы они могли разложить свои тетрадки и ноутбуки", – рассказал начальник участка ООПТ Симферопольского лесхоза Алексей Коншин.Проектом предусмотрены также лавандовое поле и розарий у начала тропы. Старые посадки будут поэтапно расчищаться и дополняться новыми растениями.Интересно, что в свое время Максим Васильевич Печенкин придумал чередовать в посадке сосны с пихтами и кедрами. Более мощные кедры и пихты в первое время прикрывали маленькие сосенки от солнца и ветра. А позже свой вклад в дизайнерский проект внесли птицы, которые разносили семена кедров по округе – так среди взрослых уже сосен появились маленькие "кедрята".На главной экологической тропе вокруг дендропарка поставят указатели с названиями деревьев, которые можно найти рядом. Тропа, кстати, уже промаркирована специальными бело-желтыми отметками – чтобы никто не заблудился. Пройти по ней может каждый желающий, соблюдая при этом правила посещения особо охраняемых природных территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Южном берегу Крыма создадут еще один паркБольшая Крымская тропа: особенности экологического маршрутаЭколого-патриотический маршрут благоустроили в Белогорском районе Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, видео, ольга славгородская, новости крыма, природа, экология