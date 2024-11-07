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Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрута - РИА Новости Крым, 07.11.2024
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Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрута
Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрута - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрута
На полуострове продолжается реализация проекта "Большая Крымская тропа". Об особенностях экологического маршрута в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T20:19
2024-11-07T20:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На полуострове продолжается реализация проекта "Большая Крымская тропа". Об особенностях экологического маршрута в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра управления регионом рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий."Сейчас очень активно реализуется проект "Большая Крымская тропа", который предусматривает создание активного экологического туризма. Она соединит весь Крым с востока на запад, в том числе пройдет по Южной гряде Крымских гор", - сказал министр.Он напомнил, что на туристическом маршруте будут созданы 52 участка удобных для входа и схода.Министр курортов и туризма отметил, что активный горный пешеходный туризм – одно из самых популярных направлений туризма в России. Республика Крым является его колыбелью, поэтому стоит задача по восстановлению этого статуса.О планах создать большой единый маршрут протяженностью более 750 километров с включением в него уже существующих и новых радиальных маршрутов, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели, начали говорить в Крыму еще в 2022 году. В декабре 2023 года в минтуризма Крыма сообщили, что завершено благоустройство первых 100 километров комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа".Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Черного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эко-тропы в Крыму: какие маршруты благоустроят в этом годуГде в Крыму открыли новые экологические маршрутыВ Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крым, туризм, туризм в крыму, экология, минтуризма крыма, сергей ганзий, природа, новости крыма
Большая Крымская тропа: особенности экологического маршрута

На полуострове продолжается создание туристического маршрута "Большая Крымская тропа"

20:19 07.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЭкологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма
Экологические тропы в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя - РИА Новости Крым. На полуострове продолжается реализация проекта "Большая Крымская тропа". Об особенностях экологического маршрута в прямом эфире в соцсети Вконтакте Центра управления регионом рассказал министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий.
"Сейчас очень активно реализуется проект "Большая Крымская тропа", который предусматривает создание активного экологического туризма. Она соединит весь Крым с востока на запад, в том числе пройдет по Южной гряде Крымских гор", - сказал министр.
Он напомнил, что на туристическом маршруте будут созданы 52 участка удобных для входа и схода.
"Отдельные участки можно будет проходить семьям с детьми. На маршруте оборудованы кострища, места для ночлега, крытые беседки, беседки, где можно принять пищу. Мы старались оборудовать эти места таким образом, чтобы рядом находился источник воды", - пояснил Сергей Ганзий.
Министр курортов и туризма отметил, что активный горный пешеходный туризм – одно из самых популярных направлений туризма в России. Республика Крым является его колыбелью, поэтому стоит задача по восстановлению этого статуса.
О планах создать большой единый маршрут протяженностью более 750 километров с включением в него уже существующих и новых радиальных маршрутов, путешествие по которым займет от нескольких часов до недели, начали говорить в Крыму еще в 2022 году. В декабре 2023 года в минтуризма Крыма сообщили, что завершено благоустройство первых 100 километров комплекса активного туризма "Большая Крымская тропа".
Большая Крымская тропа – линейный маршрут, который проходит вдоль побережья Черного моря. Он соединит западный и восточный Крым, а также часть горного полуострова. Тропа проходит через семь муниципальных районов и шесть городских округов, более 20 особо охраняемых природных территорий.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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