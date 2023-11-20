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В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире

В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Ялте восстановят самую старую тропу здоровья в мире

На территории Ялтинского горно-лесного заповедника хотят восстановить проход по Штангеевской тропе – самой старой тропе здоровья в мире. На данный момент... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T19:03

2023-11-20T19:03

2023-11-20T19:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. На территории Ялтинского горно-лесного заповедника хотят восстановить проход по Штангеевской тропе – самой старой тропе здоровья в мире. На данный момент участок маршрута от водопада Учан-Су до горы Ставри-Кая закрыт, поскольку во время обильных дождей в 2021 году с сильно пострадал так называемый "Чертов мостик" - проход над скальным обрывом. Об этом РИА Новости Крым рассказа заместитель директора ФГБУ "Заповедный Крым" Владимир Добровольский.По словам Владимира, в результате обильных ливней, которые выпали в Ялте летом 2021 года, на "Чертовом мостике" была снесена часть ограждения. При этом из-за вымывания и разрушения горной породы проход над пропастью в этом месте настолько узкий, что пройти по нему без риска для жизни невозможно.Штангеевская тропа была проложена членами Крымского кавказского горного клуба и названа в честь ялтинского доктора Федора Штангеева, который разрабатывал и применял на практике методы климатолечения. Так называемый "Чертов мостик" - это проход, высеченный в свое время прямо в скале и огороженный забором.На маршруте есть красно-бело-красная маркировка, оборудованы смотровые площадки и места отдыха, где можно присесть, отдохнуть, подышать свежим воздухом и полюбоваться видами на Ялтинский амфитеатр."Штангеевская тропа была открыта в 1898 году. Это была первая такая тропа не только в России, но и в мире. То есть мы родоначальники всех этих троп здоровья, - рассказывает и.о. директора ФГБУ "Заповедный Крым" Артур Мурзаханов. - Считается, что история заповедной России началась с организации Баргузинского заповедника в Забайкальской области, который был создан в 1916 году. А мы говорим, что родоначальником экологического туризма являемся мы, то есть Крым".Для воссоздания тропы нужны серьезные затраты и тщательно разработанный специалистами проект, говорит Артур Мурзаханов. Рассматривается несколько вариантов, от организации навеса для защиты от камнепадов до обустройства подвесного моста с закрытыми поручнями, приспособленного для прохода всех групп туристов.Напомним, 17 и 18 июня 2021 года в результате ливневых дождей, вызванных черноморским циклоном, были затоплены Керчь, Ялта и ряд других районов полуострова. После этого в Крыму был объявлен режим ЧС. Из-за стихии пострадали сотни домов, более 1700 человек были эвакуированы. 26 июня на Ялту вновь обрушились сильные ливни, однако их последствия были не столь серьезными, как за неделю до этого. Также был серьезно подтоплен Бахчисарайский район.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человекОпасно для жизни: камнепад на водопаде Учан-Су в КрымуРазгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение

https://crimea.ria.ru/20231120/podtopleniya-i-razrushennyy-most-v-yalte-ustranyayut-posledstviya-shtorma-1132920319.html

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