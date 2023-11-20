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Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение
Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение
В работах по восстановлению электроснабжения в Крыму задействована 151 аварийная бригада. Завершить планируют в течение двух суток, однако сильный ветер... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T15:24
2023-11-20T16:17
штормовое предупреждение
крымская погода
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юрий гоцанюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В работах по восстановлению электроснабжения в Крыму задействована 151 аварийная бригада. Завершить планируют в течение двух суток, однако сильный ветер затрудняет работу. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Сильный ветер и обильные осадки в Крыму оставили тысячи жителей полуострова без света. По состоянию на утро 20 ноября подача электроэнергии восстановлена для более 60 тысяч абонентов, сообщил он.Кроме того, часть жителей полуострова из-за разгула стихии остались без газа. По словам Юрия Гоцанюка, восстановлением бесперебойного газоснабжения сейчас занимаются в населенных пунктах шести муниципальных образований Крыма. В ближайшее время должно быть восстановлено газоснабжение 200 абонентам многоквартирных домов и 50 абонентам частного сектора.Бесперебойное водоснабжение в течение суток будет восстановлено в населенных пунктах Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов.Без отопления вследствие непогоды остались 54 многоквартирных дома в трех муниципальных образованиях. Работы по его восстановлению уже на завершающей стадии, сказал премьер.Что касается медицинских учрежденияй в Крыму, большинство из них работает в штатном режиме."Однако ввиду непогоды приостановлена работа фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых населенных пунктах Симферопольского, Нижнегорского и Черноморского районов", - сообщил Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человекСильный ливень подтопил больницу в КрымуТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях
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Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение

Сильный ветер затрудняет работу аварийных бригад на северо-западе Крыма - власти

15:24 20.11.2023 (обновлено: 16:17 20.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко"Укрэнерго" объявило чрезвычайную ситуацию
Укрэнерго объявило чрезвычайную ситуацию - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В работах по восстановлению электроснабжения в Крыму задействована 151 аварийная бригада. Завершить планируют в течение двух суток, однако сильный ветер затрудняет работу. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.
Сильный ветер и обильные осадки в Крыму оставили тысячи жителей полуострова без света. По состоянию на утро 20 ноября подача электроэнергии восстановлена для более 60 тысяч абонентов, сообщил он.

"Работы по восстановлению электроснабжения еще 9000 абонентам, в основном в северо-западной части Крыма, продолжаются. Задействованы 151 аварийная бригада, 474 сотрудников экстренных служб, 168 единиц техники. Однако непогода, особенно сильный ветер, затрудняет работу. Восстановить электроснабжение в полном объеме планируют в течение двух суток", -- написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Кроме того, часть жителей полуострова из-за разгула стихии остались без газа. По словам Юрия Гоцанюка, восстановлением бесперебойного газоснабжения сейчас занимаются в населенных пунктах шести муниципальных образований Крыма. В ближайшее время должно быть восстановлено газоснабжение 200 абонентам многоквартирных домов и 50 абонентам частного сектора.
Бесперебойное водоснабжение в течение суток будет восстановлено в населенных пунктах Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов.
Без отопления вследствие непогоды остались 54 многоквартирных дома в трех муниципальных образованиях. Работы по его восстановлению уже на завершающей стадии, сказал премьер.
"Все образовательные учреждения Республики Крым работают в штатном режиме, за исключением трех образовательных организаций в Черноморском районе. Восстановительные работы завершатся к концу дня", - уточнил председатель Совета министров Республики Крым.
Что касается медицинских учрежденияй в Крыму, большинство из них работает в штатном режиме.
"Однако ввиду непогоды приостановлена работа фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых населенных пунктах Симферопольского, Нижнегорского и Черноморского районов", - сообщил Юрий Гоцанюк.
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