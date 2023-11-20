https://crimea.ria.ru/20231120/razgul-stikhii-kogda-v-krymu-vosstanovyat-elektrichestvo-i-gazosnabzhenie-1132914952.html

Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение

Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение - РИА Новости Крым, 20.11.2023

Разгул стихии: когда в Крыму восстановят электричество и газоснабжение

В работах по восстановлению электроснабжения в Крыму задействована 151 аварийная бригада. Завершить планируют в течение двух суток, однако сильный ветер... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T15:24

2023-11-20T15:24

2023-11-20T16:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя – РИА Новости Крым. В работах по восстановлению электроснабжения в Крыму задействована 151 аварийная бригада. Завершить планируют в течение двух суток, однако сильный ветер затрудняет работу. Об этом сообщил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.Сильный ветер и обильные осадки в Крыму оставили тысячи жителей полуострова без света. По состоянию на утро 20 ноября подача электроэнергии восстановлена для более 60 тысяч абонентов, сообщил он.Кроме того, часть жителей полуострова из-за разгула стихии остались без газа. По словам Юрия Гоцанюка, восстановлением бесперебойного газоснабжения сейчас занимаются в населенных пунктах шести муниципальных образований Крыма. В ближайшее время должно быть восстановлено газоснабжение 200 абонентам многоквартирных домов и 50 абонентам частного сектора.Бесперебойное водоснабжение в течение суток будет восстановлено в населенных пунктах Красногвардейского, Белогорского, Советского, Ленинского, Раздольненского и Сакского районов.Без отопления вследствие непогоды остались 54 многоквартирных дома в трех муниципальных образованиях. Работы по его восстановлению уже на завершающей стадии, сказал премьер.Что касается медицинских учрежденияй в Крыму, большинство из них работает в штатном режиме."Однако ввиду непогоды приостановлена работа фельдшерско-акушерских пунктов в некоторых населенных пунктах Симферопольского, Нижнегорского и Черноморского районов", - сообщил Юрий Гоцанюк.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте ветер оставил без отопления полторы тысячи человекСильный ливень подтопил больницу в КрымуТысячи крымчан остаются без электричества из-за аварий на сетях

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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