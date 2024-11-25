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Как Ялта встретит Новый год - РИА Новости Крым, 25.11.2024
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Как Ялта встретит Новый год
Как Ялта встретит Новый год - РИА Новости Крым, 25.11.2024
Как Ялта встретит Новый год
Масштабных новогодних празднований в Ялте не будет, а огни на главной елке в городе засверкают 19 декабря – в День Святого Николая. Об этом сообщила мэр Ялты... РИА Новости Крым, 25.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Масштабных новогодних празднований в Ялте не будет, а огни на главной елке в городе засверкают 19 декабря – в День Святого Николая. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.В Большой Ялте пройдут локальные мероприятия, праздники с елкой, гуляньями, сказочными персонажами, появятся новые фотозоны, иллюминация, сообщила мэр.Кроме того, предприниматели Алупки и южнобережных поселков будут участвовать в ежегодном, ставшем традиционным, конкурсе праздничных витрин.Ранее директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как будет работать зооуголок в Детском парке Симферополя в праздникиПоезда в Крым на Новый год - сколько билетов осталосьОткрытки-пряники от детей из Керчи отправятся Деду Морозу в Великий Устюг
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ялта, янина павленко, новый год 2025, новый год в крыму, крым
Как Ялта встретит Новый год

В Ялте не будет масштабных новогодних празднований – Павленко

20:11 25.11.2024
 
© Telegram-канал администрации ЯлтыНовогодняя Ялта
Новогодняя Ялта
© Telegram-канал администрации Ялты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Масштабных новогодних празднований в Ялте не будет, а огни на главной елке в городе засверкают 19 декабря – в День Святого Николая. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

"Масштабных массовых мероприятий, как и в прошлом году, не будет, но и оставить жителей, гостей, особенно детей, совсем без праздника, новогодне-рождественского настроения и веры в чудо нельзя. Стартуем традиционно 19 декабря – в День Святого Николая на главной новогодней елке зажигаем огни, а завершаем праздники крещенским омовением в море 19 января", – сказала Павленко.

В Большой Ялте пройдут локальные мероприятия, праздники с елкой, гуляньями, сказочными персонажами, появятся новые фотозоны, иллюминация, сообщила мэр.
Кроме того, предприниматели Алупки и южнобережных поселков будут участвовать в ежегодном, ставшем традиционным, конкурсе праздничных витрин.
"Думаем и о традиционной гастрономической ярмарке на набережной – опрос показал, что формат востребован, но требует корректировок", – уточнила Павленко.
Ранее директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму", что в парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку.
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