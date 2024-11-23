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В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники - РИА Новости Крым, 23.11.2024
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В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники
В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники - РИА Новости Крым, 23.11.2024
В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники
В парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2024
2024-11-23T15:06
2024-11-23T15:06
крым
радио "спутник в крыму"
симферополь
муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы"
детский отдых
дети
новости крыма
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, парки уже активно готовятся к предстоящим праздникам.На новогодние праздники и каникулы в парках крымской столицы запланированы различные мероприятия для детей – от анимационных и игровых программ до танцев и конкурсов, рассказал Марченко."19 декабря будет день Святого Николая. На территории наших парков детей поздравят сказочные герои и подарят сладкие подарки", - сказал он.Также администрация учреждения проведет конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, рассказал Марченко.Парки на новогодние праздники будут открыты каждый день с 9 до 17 часов.Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый годНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютВ России хотят добавить еще один новогодний выходной
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РИА Новости Крым
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крым, симферополь, муниципальное бюджетное учреждение культуры (мбук) "парки столицы" , детский отдых, дети, новости крыма, новый год 2024, праздники и памятные даты, общество
В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники

Как украсят парки в Симферополе и какую программу подготовят на праздники

15:06 23.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУтро 1-го января 2022 года в Симферополе
Утро 1-го января 2022 года в Симферополе - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.
По его словам, парки уже активно готовятся к предстоящим праздникам.

"На территории парка Гагарина будут выставлены инсталляции, украшения. В Детском парке будем устанавливать елку, а также различные фотозоны, украшения, инсталляции", - сказал он.

На новогодние праздники и каникулы в парках крымской столицы запланированы различные мероприятия для детей – от анимационных и игровых программ до танцев и конкурсов, рассказал Марченко.
"19 декабря будет день Святого Николая. На территории наших парков детей поздравят сказочные герои и подарят сладкие подарки", - сказал он.
Также администрация учреждения проведет конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, рассказал Марченко.
"Это наша добрая традиция. На следующей неделе начнем. В рамках этого конкурса дети создают своими руками игрушки, и те, которые победили, вывешиваются на нашу новогоднюю елку, которая будет размещена в Детском парке", - уточнил он.
Парки на новогодние праздники будут открыты каждый день с 9 до 17 часов.
Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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