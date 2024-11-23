https://crimea.ria.ru/20241123/v-parkakh-simferopolya-provedut-konkursy-dlya-detey-na-prazdniki-1142004396.html

В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники

В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники - РИА Новости Крым, 23.11.2024

В парках Симферополя проведут конкурсы для детей на праздники

В парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку. Об этом... РИА Новости Крым, 23.11.2024

2024-11-23T15:06

2024-11-23T15:06

2024-11-23T15:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. В парках Симферополя подготовили праздничную программу на Новый год, для детей проведут анимационные представления и конкурс на лучшую елочную игрушку. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор муниципального учреждения "Парки столицы" Владимир Марченко.По его словам, парки уже активно готовятся к предстоящим праздникам.На новогодние праздники и каникулы в парках крымской столицы запланированы различные мероприятия для детей – от анимационных и игровых программ до танцев и конкурсов, рассказал Марченко."19 декабря будет день Святого Николая. На территории наших парков детей поздравят сказочные герои и подарят сладкие подарки", - сказал он.Также администрация учреждения проведет конкурс на лучшую новогоднюю игрушку, рассказал Марченко.Парки на новогодние праздники будут открыты каждый день с 9 до 17 часов.Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый годНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютВ России хотят добавить еще один новогодний выходной

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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