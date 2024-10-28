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Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

Встретить Новый 2025 год в отелях Крыма отельеры предлагают за 4 - 20 тысяч рублей в сутки. Для гостей готовят увлекательные программы, так что за новогодним... РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T06:03

2024-10-28T06:03

2024-10-28T06:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Встретить Новый 2025 год в отелях Крыма отельеры предлагают за 4 - 20 тысяч рублей в сутки. Для гостей готовят увлекательные программы, так что за новогодним столом можно оказаться в кругу царской семьи или среди "малиновых пиджаков" из 1990-х. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала учредитель одного из туроператоров Кристина Загуменная, предупредив, что к середине ноября забронировать места будет уже сложно.Цены в отелях Крыма на Новый годВ Крым зимой едут за теплом и солнцем, можжевеловыми парными и бассейнами с подогретой морской водой. Гости прибывают из соседних и дальних регионов благодаря новым ж/д сообщениям и комфортным автомобильным дорогам, заметила Загуменная.По ее словам, на новогодние праздники здесь можно найти отдых на любой вкус и кошелек. В зимние праздники отели не сдают номера только на новогоднюю ночь, как правило предлагается отдых с тремя ночевками – с 30 декабря до 2 января, отметила она. В среднем ценник в таком случае на номер для двоих варьируется от 15 тысяч до 45-50 тысяч, уточнила специалист.Если речь идет об аренде гостевого дома, то это 10 тысяч и выше. Как правило так отдыхают большими компаниями, добавила она.Предусмотрены и акции. Например, "Я – южанин" со скидками для жителей Южного федерального округа, следовательно, и крымчан. А также выгодные предложения на случай, если гости остаются на отдых больше недели.Новогодние фишки крымских отелейА еще есть программа в стиле "малиновых пиджаков", которая вернет 1990-е с их "новыми русскими", добавила она. Тут можно будет сделать фотографии на полароид и погрузиться в атмосферу с соответствующими развлечениями, шутками и музыкой.Популярные форматы и направленияПо словам эксперта, для встречи Нового года в Крыму туристы чаще всего выбирают отели. На втором месте – санатории, куда едут те, кто может себе позволить совместить отдых с оздоровлением. И на третьем месте – гостевые дома и мини-отели.Самые популярные направления на Новый год – Южный берег Крыма, преимущественно Ялта и Алушта, а также Евпатория с ее отелями для семей с детьми и Севастополь, в районе Нового Херсонеса.Также она рекомендовала заранее бронировать спа-комплексы, потому что их пропускная способность в отелях ограничена.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулахКак Крыму вернуть статус всероссийской здравницыСимферополь хотят сделать центром экскурсионного туризма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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