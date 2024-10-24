https://crimea.ria.ru/20241024/ogni-pekina-i-progulki-v-proshloe-kuda-poekhat-v-krymu-na-kanikulakh-1141158055.html

"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах

"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах - РИА Новости Крым, 24.10.2024

"Огни Пекина" и прогулки в прошлое: куда поехать в Крыму на каникулах

Осенние каникулы - отличный повод, чтобы отправиться в маленькое путешествие с детьми. Как перенестись на улицы древнего города, где в Крыму увидеть "Огни... РИА Новости Крым, 24.10.2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Осенние каникулы - отличный повод, чтобы отправиться в маленькое путешествие с детьми. Как перенестись на улицы древнего города, где в Крыму увидеть "Огни Пекина", уникальное подземное свечение или кости саблезубых котов - РИА Новости Крым предлагает топ-пять идей для путешествий по полуострову вместе со школьниками.Поехать на бал"Весенний Рассвет на Дамбе Су-Ти", "Огни Пекина", "Пурпурная Луна" - все это уникальные сорта хризантем, и увидеть их можно в Крыму. Достаточно приехать в Никитский ботанический сад 28 октября - в день, когда в саду открывается самый главный осенний бал полуострова - традиционный бал цветов.Самое интересное место выставки - селекционный участок. Специалисты сада высадили здесь 400 сеянцев новых сортов крупноцветковой хризантемы, которые пока не имеют имен. Это значит, имя цветам смогут придумать посетители. Самые оригинальные названия селекционеры закрепят за будущими сортами. Выставка буде работать до первых заморозков, уточняют в НБС.Перенестись во времениУстроить настоящее путешествие во времени - идея, которая понравится и детям, и их родителям. Для этого отправляйтесь в Севастополь, чтобы прогуляться по улицам Нового Херсонеса.На 24 гектарах, на месте бывшего пустыря, вырос целый античный город с музеями, паломническим, туристическим и молодежным центрами, реконструированным византийским кварталом и большой парковой зоной, которая украшена скульптурами и фонтанами.Сейчас на территории можно посетить музей Крыма и Новороссии. Иммерсивные залы, исторические реконструкции, мультимедийные инсталляции на площади 12 тысяч "квадратов" - настоящее интерактивное приключение с древнейших времен до наших дней: хочешь, отправляйся в плавание на древней ладье или учись играть на пионерских барабанах. Скучно не будет точно - понравится даже тем, кто не любит открывать учебник истории.Познакомиться с княгиней и поэтомДругая возможность временно переместиться в прошлое и даже лично познакомиться с историческими персонами - записаться на необычную театрализованную экскурсию.Всего в репертуаре этого необычного театра более трех десятков спектаклей, которые проводят не только в Крыму и Севастополе, но даже в Краснодарском крае и Ростовской области. В каждом задействованы от 5 до 12 персонажей.В период осенних каникул такую необычную экскурсию проведут в селе Соколиное Бахчисарайского района. Экскурсантам предложат прогуляться тропами "Забытого Коккозского рая". По пути встретите княгиню Юсупову, поэта Жуковского и не только, узнаете невероятную тайну и попробуете национальную крымскотатарскую кухню. Эта экскурсия будет премьерной, ее проведут 3 ноября - в 10.30 и в 14 часов.Спуститься под землюЕще одна отличная идея - смотреть подземное свечение и изучать кости древних животных. Для этого нужно поехать к симферопольскому поселку Зуя. В 1-2 км о трассы будет вход в пещеру "Таврида", где сформирован палеонтологический музей.В дни осенних каникул эта необычная пещера будет доступна к посещению без выходных, в октябре - с 9 до 17, с ноября - до 16 часов.Еще здесь можно узнать очень много нового о древних животных, увидеть пополнившуюся экспозицию палеонтологического музея, в том числе - копии черепов саблезубых котов. Отправиться в горыЛюбителям незабываемых пейзажей и красивых фото можно устроить прогулку в горы. Обязательная точка в восточном Крыму - Тропа Голицына в Новом Свете — она проходима в любое время года. Можно прогуляться маркированными тропами горы Караул-Оба, где растут вековые можжевельники и уникальные сосны Станкевича.Маршруты, доступные для прогулок с детьми на Южном берегу - Царская, Курчатовская, Боткинская, Штангеевская тропы– все они несложные, детям трудно не будет, однако удобная обувь, легкий перекус и вода обязательны.В районе Севастополя опытные путешественники советуют выбирать для прогулок с детьми большую Севастопольскую тропу, скалистый массив Байдарской яйлы Ильяс-Кая, Скифскую пещеру. В Балаклаве можно посетить штольни подземного музейного комплекса Военно-исторического музея фортификационных сооружений - это бывшая база подводных лодок. А можно просто совершить пешую прогулку по окрестностям, к генуэзской крепости — подъем к ней на окраине поселка, затяжной и совершенно не сложный.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в топ-10 направлений для туристов в октябре - курорты и ценыКормить бегемота и выбирать принцесс: что делать в Крыму на каникулахЛегенды Крыма: Девичья башня в Судаке

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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