Новый Херсонес готов к открытию - фотолента

30 июля для всех гостей Крыма и жителей полуострова откроет свои двери музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.
30 июля для всех гостей Крыма и жителей полуострова откроет свои двери музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.
Он расположен недалеко от древнего античного и раннесредневекового городища Херсонеса и построен в ново-византийском едином стиле.
Он расположен недалеко от древнего античного и раннесредневекового городища Херсонеса и построен в ново-византийском едином стиле.
Здания Нового Херсонеса обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира.
Здания Нового Херсонеса обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира.
Храм в память Крещения Руси был возведен по проекту российского архитектора Давида Гримма на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович.
Храм в память Крещения Руси был возведен по проекту российского архитектора Давида Гримма на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович.
Строительство собора длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами храм восстановили в начале 2000-х годов.
Строительство собора длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами храм восстановили в начале 2000-х годов.
Один угол грандиозного собора специально оставили в том виде, каким он пережил войну – со следами фашистских пуль и снарядов.
Один угол грандиозного собора специально оставили в том виде, каким он пережил войну – со следами фашистских пуль и снарядов.
Реставрационные работы длились несколько лет и касались как самого здания, так и пространства вокруг него.
Реставрационные работы длились несколько лет и касались как самого здания, так и пространства вокруг него.
Около собора поставили скульптуру молодого крестителя Руси.
Около собора поставили скульптуру молодого крестителя Руси.
Общая высота памятника — девять метров, скульптуры — 6,5 м. Вес бронзового Владимира с крестом около трех тонн.
Общая высота памятника — девять метров, скульптуры — 6,5 м. Вес бронзового Владимира с крестом около трех тонн.
Внутреннее убранство храма.
Внутреннее убранство храма.
Стены и потолок верхнего храма собора украшают великолепные мозаики, созданные по мотивам первоначальной дореволюционной росписи.
Стены и потолок верхнего храма собора украшают великолепные мозаики, созданные по мотивам первоначальной дореволюционной росписи.
Иконы и орнаменты выполнены из смальты.
Иконы и орнаменты выполнены из смальты.
Это тончайшая филигранная работа. Полтора года над смальновыми мозаиками работали несколько мастерских, рассказал архитектор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов.
Это тончайшая филигранная работа. Полтора года над смальновыми мозаиками работали несколько мастерских, рассказал архитектор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов.
В нижнем храме собора расположили большую крестильную купель.
В нижнем храме собора расположили большую крестильную купель.
Точную копию той, в которой и был крещен Владимир Красно Солнышко.
Точную копию той, в которой и был крещен Владимир Красно Солнышко.
В нижнем храме.
В нижнем храме.
Собор после реставрации снова был освящен накануне дня Крещения Руси – 28 июля 2024 года.
Собор после реставрации снова был освящен накануне дня Крещения Руси – 28 июля 2024 года.
Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".
Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".
30 июля для всех гостей Крыма и жителей полуострова откроет свои двери музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.
Он расположен недалеко от древнего античного и раннесредневекового городища Херсонеса и построен в ново-византийском едином стиле.
Здания Нового Херсонеса обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира.
Храм в память Крещения Руси был возведен по проекту российского архитектора Давида Гримма на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович.
Строительство собора длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами храм восстановили в начале 2000-х годов.
Один угол грандиозного собора специально оставили в том виде, каким он пережил войну – со следами фашистских пуль и снарядов.
Реставрационные работы длились несколько лет и касались как самого здания, так и пространства вокруг него.
Около собора поставили скульптуру молодого крестителя Руси.
Общая высота памятника — девять метров, скульптуры — 6,5 м. Вес бронзового Владимира с крестом около трех тонн.
Внутреннее убранство храма.
Стены и потолок верхнего храма собора украшают великолепные мозаики, созданные по мотивам первоначальной дореволюционной росписи.
Иконы и орнаменты выполнены из смальты.
Это тончайшая филигранная работа. Полтора года над смальновыми мозаиками работали несколько мастерских, рассказал архитектор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов.
В нижнем храме собора расположили большую крестильную купель.
Точную копию той, в которой и был крещен Владимир Красно Солнышко.
В нижнем храме.
Собор после реставрации снова был освящен накануне дня Крещения Руси – 28 июля 2024 года.
Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".