Новый Херсонес готов к открытию - фотолента

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Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".