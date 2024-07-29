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Новый Херсонес готов к открытию - фотолента - РИА Новости Крым, 29.07.2024
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Новый Херсонес готов к открытию - фотолента
Новый Херсонес готов к открытию - фотолента - РИА Новости Крым, 29.07.2024
Новый Херсонес готов к открытию - фотолента
Новый Херсонес готов принять первых гостей. Накануне открытия корреспонденты РИА Новости Крым прошлись по улицам парка-музея и заглянули в Свято-Владимирский собор, который тоже преобразился.
2024-07-29T19:45
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонес, новый херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический"
Новый Херсонес готов к открытию - фотолента

Новый Херсонес за несколько часов до открытия - фото

19:45 29.07.2024 (обновлено: 20:10 29.07.2024)
 
© Дмитрий МакеевНовый Херсонес
Новый Херсонес
© Дмитрий Макеев
Читать в
Новый Херсонес готов принять первых гостей. Накануне открытия корреспонденты РИА Новости Крым прошлись по улицам парка-музея и заглянули в Свято-Владимирский собор, который тоже преобразился.
© Дмитрий Макеев

30 июля для всех гостей Крыма и жителей полуострова откроет свои двери музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.

Новый Херсонес
1 из 18

30 июля для всех гостей Крыма и жителей полуострова откроет свои двери музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Он расположен недалеко от древнего античного и раннесредневекового городища Херсонеса и построен в ново-византийском едином стиле.

Херсонес
2 из 18

Он расположен недалеко от древнего античного и раннесредневекового городища Херсонеса и построен в ново-византийском едином стиле.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Здания Нового Херсонеса обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира.

Новый Херсонес
3 из 18

Здания Нового Херсонеса обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Храм в память Крещения Руси был возведен по проекту российского архитектора Давида Гримма на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович.

Херсонес
4 из 18

Храм в память Крещения Руси был возведен по проекту российского архитектора Давида Гримма на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Строительство собора длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами храм восстановили в начале 2000-х годов.

Херсонес
5 из 18

Строительство собора длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами храм восстановили в начале 2000-х годов.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Один угол грандиозного собора специально оставили в том виде, каким он пережил войну – со следами фашистских пуль и снарядов.

Херсонес
6 из 18

Один угол грандиозного собора специально оставили в том виде, каким он пережил войну – со следами фашистских пуль и снарядов.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Реставрационные работы длились несколько лет и касались как самого здания, так и пространства вокруг него.

Херсонес
7 из 18

Реставрационные работы длились несколько лет и касались как самого здания, так и пространства вокруг него.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Около собора поставили скульптуру молодого крестителя Руси.

Херсонес
8 из 18

Около собора поставили скульптуру молодого крестителя Руси.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Общая высота памятника — девять метров, скульптуры — 6,5 м. Вес бронзового Владимира с крестом около трех тонн.

Херсонес
9 из 18

Общая высота памятника — девять метров, скульптуры — 6,5 м. Вес бронзового Владимира с крестом около трех тонн.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Внутреннее убранство храма.

Херсонес
10 из 18

Внутреннее убранство храма.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Стены и потолок верхнего храма собора украшают великолепные мозаики, созданные по мотивам первоначальной дореволюционной росписи.

Херсонес
11 из 18

Стены и потолок верхнего храма собора украшают великолепные мозаики, созданные по мотивам первоначальной дореволюционной росписи.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Иконы и орнаменты выполнены из смальты.

Херсонес
12 из 18

Иконы и орнаменты выполнены из смальты.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Это тончайшая филигранная работа. Полтора года над смальновыми мозаиками работали несколько мастерских, рассказал архитектор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов.

Херсонес
13 из 18

Это тончайшая филигранная работа. Полтора года над смальновыми мозаиками работали несколько мастерских, рассказал архитектор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В нижнем храме собора расположили большую крестильную купель.

Херсонес
14 из 18

В нижнем храме собора расположили большую крестильную купель.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Точную копию той, в которой и был крещен Владимир Красно Солнышко.

Херсонес
15 из 18

Точную копию той, в которой и был крещен Владимир Красно Солнышко.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

В нижнем храме.

Херсонес
16 из 18

В нижнем храме.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Собор после реставрации снова был освящен накануне дня Крещения Руси – 28 июля 2024 года.

Херсонес
17 из 18

Собор после реставрации снова был освящен накануне дня Крещения Руси – 28 июля 2024 года.

© Дмитрий Макеев
© Дмитрий Макеев

Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".

Херсонес
18 из 18

Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".

© Дмитрий Макеев
1 из 18

30 июля для всех гостей Крыма и жителей полуострова откроет свои двери музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес.

© Дмитрий Макеев
2 из 18

Он расположен недалеко от древнего античного и раннесредневекового городища Херсонеса и построен в ново-византийском едином стиле.

© Дмитрий Макеев
3 из 18

Здания Нового Херсонеса обрамляют широкую главную улицу, практически целый проспект, идущий через весь город и соединяющий главный вход и храм Святого князя Владимира.

© Дмитрий Макеев
4 из 18

Храм в память Крещения Руси был возведен по проекту российского архитектора Давида Гримма на месте, где крестился русский князь Владимир Святославович.

© Дмитрий Макеев
5 из 18

Строительство собора длилось 30 лет и было завершено в 1892 году. После разрушения в войну фашистами храм восстановили в начале 2000-х годов.

© Дмитрий Макеев
6 из 18

Один угол грандиозного собора специально оставили в том виде, каким он пережил войну – со следами фашистских пуль и снарядов.

© Дмитрий Макеев
7 из 18

Реставрационные работы длились несколько лет и касались как самого здания, так и пространства вокруг него.

© Дмитрий Макеев
8 из 18

Около собора поставили скульптуру молодого крестителя Руси.

© Дмитрий Макеев
9 из 18

Общая высота памятника — девять метров, скульптуры — 6,5 м. Вес бронзового Владимира с крестом около трех тонн.

© Дмитрий Макеев
10 из 18

Внутреннее убранство храма.

© Дмитрий Макеев
11 из 18

Стены и потолок верхнего храма собора украшают великолепные мозаики, созданные по мотивам первоначальной дореволюционной росписи.

© Дмитрий Макеев
12 из 18

Иконы и орнаменты выполнены из смальты.

© Дмитрий Макеев
13 из 18

Это тончайшая филигранная работа. Полтора года над смальновыми мозаиками работали несколько мастерских, рассказал архитектор Нового Херсонеса Дмитрий Смирнов.

© Дмитрий Макеев
14 из 18

В нижнем храме собора расположили большую крестильную купель.

© Дмитрий Макеев
15 из 18

Точную копию той, в которой и был крещен Владимир Красно Солнышко.

© Дмитрий Макеев
16 из 18

В нижнем храме.

© Дмитрий Макеев
17 из 18

Собор после реставрации снова был освящен накануне дня Крещения Руси – 28 июля 2024 года.

© Дмитрий Макеев
18 из 18

Президент России Владимир Путин сказал: "Это колыбель нашего духовного самосознания, здесь началось создание единой русской нации из многочисленных славянских племен, которые проживали на этой территории. Поэтому Херсонес имеет для нас особое значение. Мы безусловно будем его развивать".

© Дмитрий Макеев
Крестный ход в рамках церковного освящения Нового Херсонеса
Вчера, 19:20
Это было грандиозно: видео церковного освящения "Нового Херсонеса"
ХерсонесНовый ХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"
 
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19:45Новый Херсонес готов к открытию - фотолента
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