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Два человека погибли и семеро пострадали при захвате офисов Wildberries

Два человека погибли и семеро пострадали при захвате офисов Wildberries - РИА Новости Крым, 18.09.2024

Два человека погибли и семеро пострадали при захвате офисов Wildberries

После стрельбы во время захвата офисов Wildberries в Москве в среду погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. РИА Новости Крым, 18.09.2024

2024-09-18T17:30

2024-09-18T17:30

2024-09-18T17:40

wildberries

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости

уголовный кодекс

стрельба

происшествия

москва

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен – РИА Новости Крым. После стрельбы во время захвата офисов Wildberries в Москве в среду погибли два человека, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.В Следкоме уточнили, что двое из пострадавших – сотрудники правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. Все раненые госпитализированы, им оказывается необходимая помощь."Следственными органами СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ч. 2 ст. 330 УК РФ (самоуправство)", – перечислили в СК.На месте происшествия в настоящее время работают следователи и криминалисты. Проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Также допрашиваются свидетели, изучаются записи камер видеонаблюдения.18 сентября гендиректор и основательница компании Wildberries (WB) Татьяна Бакальчук заявила о попытке рейдерского захвата. Произошла стрельба. Позже Бакальчук сообщила о гибели одного из сотрудников охраны.Днем Бакальчук сообщила, что группа людей под руководством Владислава Бакальчука, Сергея Ануфриева и Владимира Бакина попытались захватить офисы Wildberries в Москве. Ранены трое человек.За 15 минут до сообщения Татьяны ее бывший муж Владислав Бакальчук написал в своем Telegram-канале, что на него и его команду пытались совершить нападение, когда те хотели провести переговоры "по остановке строительства складов". Заявления о попытке рейдерского захвата с его стороны он назвал ложными. По его словам, встреча с руководством РВБ была оговорена заранее и назначена на полдень 18 сентября.История конфликтаКомпания Wildberries и оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении в середине июня. OOO "РВБ" было зарегистрировано 4 июля, его учредителем стали ООО "Вайлдбериз" с долей 65% и ООО "Стинн" с 35%. Гендиректором указан Роберт Мирзоян.В конце июля стало известно, что Wildberries передала ООО "РВБ" 26 своих юридических лиц. В начале сентября Владислав Бакальчук сообщил, что строительство складских помещений для Wildberries остановлено на всех объектах в России и СНГ. По его словам, руководство маркетплейса заблокировало платежи, предназначенные строителям-подрядчикам, в том числе и принадлежащей Бакальчуку "ВБ Девелопмент" (по данным ЕГРЮЛ, Бакальчуку принадлежит 100% в этом юрлице), которая по заказу маркетплейса строит более 4 миллионов кв. м складских помещений на общую сумму 120 миллиардов рублей. В Wildberries заявили, что "ВБ Девелопмент" не выполняет свои обязательства по ранее заключенным контрактам, поэтому маркетплейс рассматривает возможность передачи всех контрактных обязательств другому подрядчику.Татьяна Бакальчук в 2024 году заняла 22-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $7,4 миллиарда. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, Владиславу Бакальчуку принадлежит 1% в ООО "Вайлдбериз", гендиректором которого является Татьяна Бакальчук. Ей же принадлежат остальные 99%.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скандал с активами Wildberries – реакция КремляГенпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"СК возбудил уголовное дело после пожара на складе Wildberries

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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