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Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries" - РИА Новости Крым, 12.10.2023
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Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"
Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries" - РИА Новости Крым, 12.10.2023
Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"
В Генеральной прокуратуре РФ анонсировали проверку интернет-магазина "Wildberries", который ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard... РИА Новости Крым, 12.10.2023
2023-10-12T16:12
2023-10-12T16:14
генеральная прокуратура рф
роспотребнадзор
новости
банк россии
защита прав потребителей
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Генеральной прокуратуре РФ анонсировали проверку интернет-магазина "Wildberries", который ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Правоохранители также проверят, насколько законно маркетплейсом взимается оплата за возврат товаров, сообщается в Telegram-канале ведомства.За каждую единицу возвращенного товара пользователи торговой площадки вынуждены платить сто рублей.В надзорных мероприятиях участвуют также Роспотребнадзор и Банк России. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов, сообщают в прокуратуре.Ранее эксперт объяснил читателям РИА Новости Крым, как проверить подлинность товаров, приобретенных через маркетплейсы. Установить производителей одежды, обуви, парфюмерии инекоторых продуктов питания легче всего посредством считывания информации с QR-кода. А введение штрафов, по его мнению, заставит менеджмент торговых площадок более внимательно подходить к выбору поставщиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 12 000 пользователей сообщили о проблемах с WildberriesПожар на складе Ozon локализован - новые подробности ЧПНужна отдельная карта: как обезопасить себя от мошенников в сети
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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генеральная прокуратура рф, роспотребнадзор, новости, банк россии, защита прав потребителей
Генпрокуратура и Роспотребнадзор начали проверки в "Wildberries"

Генпрокуратура проверит "Wildberries" из-за введения комиссий и платы за возврат товара

16:12 12.10.2023 (обновлено: 16:14 12.10.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПункт выдачи Wildberries в Москве
Пункт выдачи Wildberries в Москве - РИА Новости, 1920, 12.10.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 окт – РИА Новости Крым. В Генеральной прокуратуре РФ анонсировали проверку интернет-магазина "Wildberries", который ввел комиссию при оплате товаров картами Visa и Mastercard. Правоохранители также проверят, насколько законно маркетплейсом взимается оплата за возврат товаров, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"По поручению Игоря Краснова Генеральной прокуратурой Российской Федерации осуществляются надзорные мероприятия в связи со сведениями о введении маркетплейсом Wildberries комиссий за оплату товаров с использованием карт Visa и Mastercard, а также взимании с покупателей платы за возврат товаров", – сообщили в ведомстве.

За каждую единицу возвращенного товара пользователи торговой площадки вынуждены платить сто рублей.
В надзорных мероприятиях участвуют также Роспотребнадзор и Банк России. Особое внимание в ходе проверок будет обращено на соблюдение прав потребителей и применение незаконных схем для получения доходов, сообщают в прокуратуре.
Ранее эксперт объяснил читателям РИА Новости Крым, как проверить подлинность товаров, приобретенных через маркетплейсы. Установить производителей одежды, обуви, парфюмерии инекоторых продуктов питания легче всего посредством считывания информации с QR-кода. А введение штрафов, по его мнению, заставит менеджмент торговых площадок более внимательно подходить к выбору поставщиков.
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Генеральная прокуратура РФРоспотребнадзорНовостиБанк РоссииЗащита прав потребителей
 
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