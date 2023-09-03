Рейтинг@Mail.ru
Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20230903/kak-otlichit-originalnuyu-vesch-ot-poddelki-pri-pokupke-cherez-marketpleys-1131024111.html
Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс
Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс - РИА Новости Крым, 03.09.2023
Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс
Проверить подлинность приобретенной через электронные площадки одежды, обуви, парфюмерии, некоторых продуктов питания легче всего посредством считывания... РИА Новости Крым, 03.09.2023
2023-09-03T09:11
2023-09-03T09:11
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
олег павлов
интернет
мнения
защита прав потребителей
роспотребнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/90/1115599063_0:72:3046:1785_1920x0_80_0_0_4360662c46d56bca155701a65ac14822.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Проверить подлинность приобретенной через электронные площадки одежды, обуви, парфюмерии, некоторых продуктов питания легче всего посредством считывания информации с QR-кода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.Гость студии напомнил, что в настоящее время обязательной цифровой маркировке подлежат одежда, обувь, парфюмерия, упакованная вода, вся молочная продукция.Отсутствие QR-кода будет указывать, что товар или является подделкой, или же был ввезен в Россию нелегально.Ранее начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова сообщила, что при покупке товара через интернет покупатель вправе отказаться от него и вернуть свои деньги даже без объяснения причин, но в течение определенного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из РоссииПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеВ Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111559/90/1115599063_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_f2ee3632bf0d14412b690741a798f1c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, олег павлов, интернет, мнения, защита прав потребителей, роспотребнадзор
Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс

Эксперт: как проверить подлинность купленных через интернет одежды, обуви и парфюмерии

09:11 03.09.2023
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкОдежда
Одежда - РИА Новости, 1920, 03.09.2023
© РИА Новости . Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Проверить подлинность приобретенной через электронные площадки одежды, обуви, парфюмерии, некоторых продуктов питания легче всего посредством считывания информации с QR-кода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.
Гость студии напомнил, что в настоящее время обязательной цифровой маркировке подлежат одежда, обувь, парфюмерия, упакованная вода, вся молочная продукция.

"Если говорить о товарах, подлежащих маркировке, то главный ориентир при покупке, в том числе и через маркетплейс – наличие QR-кода. При помощи приложения с него можно считать всю информацию о товаре, в том числе, когда он был ввезен, кто импортер, продавец и так далее. Более надежного и простого способа для потребителя сложно придумать", – сказал Павлов.

Отсутствие QR-кода будет указывать, что товар или является подделкой, или же был ввезен в Россию нелегально.
Ранее начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова сообщила, что при покупке товара через интернет покупатель вправе отказаться от него и вернуть свои деньги даже без объяснения причин, но в течение определенного срока.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
При покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснение
В Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаОлег ПавловИнтернетМненияЗащита прав потребителейРоспотребнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:24Метровые волны в проливе: как работает Керченская переправа в воскресенье
09:11Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс
08:48Крым сохранил позиции региона с благоприятным инвестклиматом – власти
08:24Эффект бабочки: почему ошибаются синоптики
08:00Ситуация у Крымского моста на утро воскресенья
07:52В Крыму дети стали чаще болеть псориазом – что с этим делать
00:01Погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 3 сентября
22:12Главные события и заявления дня: 2 сентября
21:55Не навредить: как правильно лечиться грязями Сакского озера
21:37Эксперт о пользе инжира для здоровья человека
21:14Более миллиона крымчан планируют вакцинировать от гриппа в этом году
20:47Судный день для олигарха: на Украине задержали Игоря Коломойского
20:27Погибший от украинского снаряда в Уразово парень просто вышел за пиццей
20:08Крымский мост: обстановка на вечер субботы
19:51В Крыму упростили процедуру получения разрешения на охоту
19:31Украины для меня больше нет: как украинка стала помогать российской армии
19:18В Херсонской области уничтожен крупный украинский склад боеприпасов
18:57Поляки закрыли крупнейший центр для украинских беженцев
18:34С космодрома Восточный в Севастополь: как суперкран "строит" театр оперы
Лента новостейМолния