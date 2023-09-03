https://crimea.ria.ru/20230903/kak-otlichit-originalnuyu-vesch-ot-poddelki-pri-pokupke-cherez-marketpleys-1131024111.html

Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс

Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс - РИА Новости Крым, 03.09.2023

Как отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейс

Проверить подлинность приобретенной через электронные площадки одежды, обуви, парфюмерии, некоторых продуктов питания легче всего посредством считывания... РИА Новости Крым, 03.09.2023

2023-09-03T09:11

2023-09-03T09:11

2023-09-03T09:11

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

олег павлов

интернет

мнения

защита прав потребителей

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 сен — РИА Новости Крым. Проверить подлинность приобретенной через электронные площадки одежды, обуви, парфюмерии, некоторых продуктов питания легче всего посредством считывания информации с QR-кода. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил председатель общественной организации "Общественная потребительская инициатива" Олег Павлов.Гость студии напомнил, что в настоящее время обязательной цифровой маркировке подлежат одежда, обувь, парфюмерия, упакованная вода, вся молочная продукция.Отсутствие QR-кода будет указывать, что товар или является подделкой, или же был ввезен в Россию нелегально.Ранее начальник отдела защиты прав потребителей Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Виктория Воронова сообщила, что при покупке товара через интернет покупатель вправе отказаться от него и вернуть свои деньги даже без объяснения причин, но в течение определенного срока.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из РоссииПри покупке каких лекарств после 1 сентября потребуют рецепт: разъяснениеВ Крыму поддержали введение цифровой маркировки для фермерской продукции

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, олег павлов, интернет, мнения, защита прав потребителей, роспотребнадзор