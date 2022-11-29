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Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России - РИА Новости Крым, 29.11.2022
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Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России - РИА Новости Крым, 29.11.2022
Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России
Открытие представительства российского маркетплейса Ozon в Китае отразится на ассортименте предлагаемой продукции, ее качестве, а также уровне обратной связи с... РИА Новости Крым, 29.11.2022
2022-11-29T03:23
2022-11-29T03:23
общество
экономика
в мире
мнения
российская федерация (россия, рф)
китай
авторы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Открытие представительства российского маркетплейса Ozon в Китае отразится на ассортименте предлагаемой продукции, ее качестве, а также уровне обратной связи с поставщиками. Каких последствий более всего следует ожидать российским игрокам электронной площадки, корреспондент РИА Новости Крым обсудил с CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрием Ермолаевым.Ozon Global анонсировал открытие представительства в китайском Шэньчжэне в середине ноября. В компании заявили, что расширение позволит привлечь на площадку более ста тысяч местных продавцов, а также в десять раз увеличить товарооборот с этой страной уже к 2024 году.Аналитики отмечают, что маркетплейс демонстрирует стабильный кратный рост по всем показателям. Так, оборот с сентября прошлого года по 22 ноября текущего вырос в 2,28 раза и составил 36,9 миллиарда рублей против 16,2 миллиардов рублей в начале периода. Число продаж также увеличилось почти вдвое: если в сентябре 2021 года этот показатель составлял 25,54 миллионов, то к концу ноября достиг 50,44 миллионов покупок. Кроме того, к 22 ноября текущего года число зарегистрированных на площадке продавцов превысило 152 тысячи, в то время как в сентябре прошлого года этот показатель немного превышал 56 тысяч.О репликах и бракеСогласно планам Ozon Global, через год число зарегистрированных селлеров должно превысить четверть миллиона. Это положительно отразится на широте ассортимента и увеличит возможность выбора. Однако аналитики усматривают и некоторые проблемные моменты. В первую очередь речь идет о вероятном снижении качества товара.Ермолаев пояснил, что согласно предложенной процедуре, любой поставщик из Китая сможет загружать товары на Ozon, оформлять карточку и активно продавать. После продажи товар сначала отправят на партнерский склад, откуда Ozon сам вышлет его российскому покупателю. Обеспечить контроль качества продукции, как это происходит в российской версии площадки, по его мнению едва ли получится."По отзывам с международных маркетплейсов мы видим, что число товаров с браком или деформацией достигает 30%. Кроме того, на российский рынок зачастую идет несертифицированная продукция, приходят реплики", – сказал Ермолаев. Он отметил, что исторически сложилось, что "в Китае есть определенное отношение к контролю качества, оно не всегда отслеживается, а сертификация не является приоритетом". Увеличение числа китайских поставщиков, по прогнозам аналитиков, спровоцирует увеличение доли бракованной продукции, с которой столкнутся российские покупатели.Вернуть нельзя оставитьВторым спорным моментом эксперт назвал возврат товара, возможность его обмена и возврат средств в случае отказа от покупки.Кроме того, аналитик отнес к негативным, но объективным факторам увеличение срока доставки с привычных нескольких дней до месяца. В будущем, при сформированной логистике, он может уменьшиться, однако не стоит ожидать существенного сокращения.Перекупщики и производителиПо мнению CEO сервиса аналитики маркетплейсов, в наиболее затруднительном положении после открытия нового отделения окажутся перекупщики. На втором месте по объему возможных негативных последствий могут оказаться российские производители.Подводя итог, эксперт напомнил, что российский маркетплейс заработал имя в первую очередь за счет гарантий и качества своих товаров, поэтому есть надежда, что и после открытия отделения в Китае компания постарается удержать планку.
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общество, экономика, в мире, мнения, российская федерация (россия, рф), китай, авторы
Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России

Чем обернется открытие Ozon в Китае для поставщиков и потребителей из России – мнение

03:23 29.11.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКоробки с товарами на складе логистического центра Ozon
Коробки с товарами на складе логистического центра Ozon - РИА Новости, 1920, 29.11.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Элеонора Павловская
Элеонора Павловская
Старший корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Открытие представительства российского маркетплейса Ozon в Китае отразится на ассортименте предлагаемой продукции, ее качестве, а также уровне обратной связи с поставщиками. Каких последствий более всего следует ожидать российским игрокам электронной площадки, корреспондент РИА Новости Крым обсудил с CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрием Ермолаевым.
Ozon Global анонсировал открытие представительства в китайском Шэньчжэне в середине ноября. В компании заявили, что расширение позволит привлечь на площадку более ста тысяч местных продавцов, а также в десять раз увеличить товарооборот с этой страной уже к 2024 году.
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Аналитики отмечают, что маркетплейс демонстрирует стабильный кратный рост по всем показателям. Так, оборот с сентября прошлого года по 22 ноября текущего вырос в 2,28 раза и составил 36,9 миллиарда рублей против 16,2 миллиардов рублей в начале периода. Число продаж также увеличилось почти вдвое: если в сентябре 2021 года этот показатель составлял 25,54 миллионов, то к концу ноября достиг 50,44 миллионов покупок. Кроме того, к 22 ноября текущего года число зарегистрированных на площадке продавцов превысило 152 тысячи, в то время как в сентябре прошлого года этот показатель немного превышал 56 тысяч.

О репликах и браке

Согласно планам Ozon Global, через год число зарегистрированных селлеров должно превысить четверть миллиона. Это положительно отразится на широте ассортимента и увеличит возможность выбора. Однако аналитики усматривают и некоторые проблемные моменты. В первую очередь речь идет о вероятном снижении качества товара.
Ермолаев пояснил, что согласно предложенной процедуре, любой поставщик из Китая сможет загружать товары на Ozon, оформлять карточку и активно продавать. После продажи товар сначала отправят на партнерский склад, откуда Ozon сам вышлет его российскому покупателю. Обеспечить контроль качества продукции, как это происходит в российской версии площадки, по его мнению едва ли получится.
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"По отзывам с международных маркетплейсов мы видим, что число товаров с браком или деформацией достигает 30%. Кроме того, на российский рынок зачастую идет несертифицированная продукция, приходят реплики", – сказал Ермолаев.
Он отметил, что исторически сложилось, что "в Китае есть определенное отношение к контролю качества, оно не всегда отслеживается, а сертификация не является приоритетом". Увеличение числа китайских поставщиков, по прогнозам аналитиков, спровоцирует увеличение доли бракованной продукции, с которой столкнутся российские покупатели.

Вернуть нельзя оставить

Вторым спорным моментом эксперт назвал возврат товара, возможность его обмена и возврат средств в случае отказа от покупки.
"Сегодня Оzon работает в основном с российскими поставщиками и гарантирует возможность моментального возврата в пункте выдачи заказа. Работа с международными площадками осуществляется иначе: чтобы вернуть товар, покупатель должен оплатить доставку "Почтой России" за свой счет. Это дорого. Потом покупатель вынужден ждать замену товара, и не факт, что его пришлют. Поэтому есть опасение, что с выходом на новый рынок модель возвратов Ozon рискует существенно ухудшиться", – продолжил собеседник.
Кроме того, аналитик отнес к негативным, но объективным факторам увеличение срока доставки с привычных нескольких дней до месяца. В будущем, при сформированной логистике, он может уменьшиться, однако не стоит ожидать существенного сокращения.
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Перекупщики и производители

По мнению CEO сервиса аналитики маркетплейсов, в наиболее затруднительном положении после открытия нового отделения окажутся перекупщики. На втором месте по объему возможных негативных последствий могут оказаться российские производители.
"Китайские селлеры будут поставлять свои товары по супер низким ценам. И перекупщики с большим трудом смогут конкурировать с ними, находясь под угрозой работы в убыток. Не менее острые прогнозы и для местных производителей, которым придется конкурировать как с местными перекупами, так и прямыми поставщиками китайской продукции", – прогнозирует Ермолаев.
Подводя итог, эксперт напомнил, что российский маркетплейс заработал имя в первую очередь за счет гарантий и качества своих товаров, поэтому есть надежда, что и после открытия отделения в Китае компания постарается удержать планку.
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