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Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России

Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России - РИА Новости Крым, 29.11.2022

Эксперт указал на риски открытия Ozon в Китае для потребителей из России

Открытие представительства российского маркетплейса Ozon в Китае отразится на ассортименте предлагаемой продукции, ее качестве, а также уровне обратной связи с... РИА Новости Крым, 29.11.2022

2022-11-29T03:23

2022-11-29T03:23

2022-11-29T03:23

общество

экономика

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мнения

российская федерация (россия, рф)

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Открытие представительства российского маркетплейса Ozon в Китае отразится на ассортименте предлагаемой продукции, ее качестве, а также уровне обратной связи с поставщиками. Каких последствий более всего следует ожидать российским игрокам электронной площадки, корреспондент РИА Новости Крым обсудил с CEO сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрием Ермолаевым.Ozon Global анонсировал открытие представительства в китайском Шэньчжэне в середине ноября. В компании заявили, что расширение позволит привлечь на площадку более ста тысяч местных продавцов, а также в десять раз увеличить товарооборот с этой страной уже к 2024 году.Аналитики отмечают, что маркетплейс демонстрирует стабильный кратный рост по всем показателям. Так, оборот с сентября прошлого года по 22 ноября текущего вырос в 2,28 раза и составил 36,9 миллиарда рублей против 16,2 миллиардов рублей в начале периода. Число продаж также увеличилось почти вдвое: если в сентябре 2021 года этот показатель составлял 25,54 миллионов, то к концу ноября достиг 50,44 миллионов покупок. Кроме того, к 22 ноября текущего года число зарегистрированных на площадке продавцов превысило 152 тысячи, в то время как в сентябре прошлого года этот показатель немного превышал 56 тысяч.О репликах и бракеСогласно планам Ozon Global, через год число зарегистрированных селлеров должно превысить четверть миллиона. Это положительно отразится на широте ассортимента и увеличит возможность выбора. Однако аналитики усматривают и некоторые проблемные моменты. В первую очередь речь идет о вероятном снижении качества товара.Ермолаев пояснил, что согласно предложенной процедуре, любой поставщик из Китая сможет загружать товары на Ozon, оформлять карточку и активно продавать. После продажи товар сначала отправят на партнерский склад, откуда Ozon сам вышлет его российскому покупателю. Обеспечить контроль качества продукции, как это происходит в российской версии площадки, по его мнению едва ли получится."По отзывам с международных маркетплейсов мы видим, что число товаров с браком или деформацией достигает 30%. Кроме того, на российский рынок зачастую идет несертифицированная продукция, приходят реплики", – сказал Ермолаев. Он отметил, что исторически сложилось, что "в Китае есть определенное отношение к контролю качества, оно не всегда отслеживается, а сертификация не является приоритетом". Увеличение числа китайских поставщиков, по прогнозам аналитиков, спровоцирует увеличение доли бракованной продукции, с которой столкнутся российские покупатели.Вернуть нельзя оставитьВторым спорным моментом эксперт назвал возврат товара, возможность его обмена и возврат средств в случае отказа от покупки.Кроме того, аналитик отнес к негативным, но объективным факторам увеличение срока доставки с привычных нескольких дней до месяца. В будущем, при сформированной логистике, он может уменьшиться, однако не стоит ожидать существенного сокращения.Перекупщики и производителиПо мнению CEO сервиса аналитики маркетплейсов, в наиболее затруднительном положении после открытия нового отделения окажутся перекупщики. На втором месте по объему возможных негативных последствий могут оказаться российские производители.Подводя итог, эксперт напомнил, что российский маркетплейс заработал имя в первую очередь за счет гарантий и качества своих товаров, поэтому есть надежда, что и после открытия отделения в Китае компания постарается удержать планку.

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2022

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Элеонора Павловская https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/03/1122572363_334:41:1197:904_100x100_80_0_0_556404948b6c2903e6a7a95f1f4465f1.jpg

общество, экономика, в мире, мнения, российская федерация (россия, рф), китай, авторы