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В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения
В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения
Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T15:47
2025-04-08T15:47
2025-04-08T15:47
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игорь ткаченко
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армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.Также он попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыКак в Крыму обеспечивают безопасность на автостанцияхАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
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крым, феодосия, игорь ткаченко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения
В Феодосии военные до вечера вторника проводят учения в районе мыса Ильи - власти