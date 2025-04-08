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В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 08.04.2025
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В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения
В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 08.04.2025
В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения
Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.04.2025
2025-04-08T15:47
2025-04-08T15:47
крым
феодосия
игорь ткаченко
учения
армия и флот
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.Также он попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыКак в Крыму обеспечивают безопасность на автостанцияхАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
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крым, феодосия, игорь ткаченко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма
В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения

В Феодосии военные до вечера вторника проводят учения в районе мыса Ильи - власти

15:47 08.04.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоенные сборы
Военные сборы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.
"Сегодня до 17:00 в районе мыса Ильи будут проходить учебные стрельбы", - написал он в своем Telegram-канале.
Также он попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.
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КрымФеодосияИгорь ТкаченкоУченияАрмия и флотБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости Крыма
 
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