https://crimea.ria.ru/20250408/v-feodosii-slyshna-strelba--voennye-provodyat-ucheniya-1145518273.html

В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения

В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения - РИА Новости Крым, 08.04.2025

В Феодосии слышна стрельба – военные проводят учения

Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 08.04.2025

2025-04-08T15:47

2025-04-08T15:47

2025-04-08T15:47

крым

феодосия

игорь ткаченко

учения

армия и флот

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Учебные стрельбы военных пройдут в Феодосии во вторник. Об этом предупредил глава администрации Игорь Ткаченко.Также он попросил жителей и гостей региона сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Учения проходят на территории Крыма и Севастополя регулярно в целях обеспечения безопасности. В обоих регионах действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму достаточно сил и средств для предотвращения любой угрозы, заявил ранее глава республики Сергей Аксенов по итогам антидиверсионных учений с участием отрядов терробороны и силовиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыКак в Крыму обеспечивают безопасность на автостанцияхАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, игорь ткаченко, учения, армия и флот, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма