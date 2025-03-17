https://crimea.ria.ru/20250317/kak-v-krymu-obespechivayut-bezopasnost-na-avtostantsiyakh-1144984616.html

Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях

Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях

Безопасность на автостанциях Крыма, помимо видеонаблюдения, обеспечена работой спецподразделения, которое досматривает грузы и багаж пассажиров. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T12:39

2025-03-17T12:39

2025-03-17T12:39

вячеслав мартынов

транспорт

безопасность республики крым и севастополя

безопасность

"крымавтотранс"

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Безопасность на автостанциях Крыма, помимо видеонаблюдения, обеспечена работой спецподразделения, которое досматривает грузы и багаж пассажиров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По его словам, в пунктах отправления и прибытия автобусов междугородных и пригородных сообщений не только производится "видеофиксация всего, что происходит", но и работает специальное подразделение транспортной безопасности.Его представители в целом следят за порядком, а также досматривают грузы и багаж пассажиров. В том числе, проверяют оружие, которое перевозится военными или охотниками, отметил Мартынов."Много ветеранов СВО возвращаются или, наоборот, едут на фронт, и у них в том числе есть с собой оружие. Много охотников, которые перевозят охотничьи ружья. Оружие должно быть разобранном виде. Это не везти с собой заряженную двустволку и ехать в автобусе, везя ее на плече. Есть специальные правила. И никаких серьезных инцидентов по этому поводу не было. Все оружие, как правило, с документами. Либо, если документы на него отсутствуют, мы просто таких людей не пускаем", – рассказал Мартынов.Он еще раз напомнил пассажирам, что в багаже не должно быть ничего запрещенного."Поэтому, думайте заранее, что вы везете", – заключил Мартынов.Накануне, 16 марта, глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил меры, принятые для обороны Крыма от возможных сухопутных операций ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииГде в Крыму появятся новые автостанции

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав мартынов, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, "крымавтотранс", крым, новости крыма