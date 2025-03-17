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Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях
Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях
Безопасность на автостанциях Крыма, помимо видеонаблюдения, обеспечена работой спецподразделения, которое досматривает грузы и багаж пассажиров. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T12:39
2025-03-17T12:39
вячеслав мартынов
транспорт
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
"крымавтотранс"
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Безопасность на автостанциях Крыма, помимо видеонаблюдения, обеспечена работой спецподразделения, которое досматривает грузы и багаж пассажиров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.По его словам, в пунктах отправления и прибытия автобусов междугородных и пригородных сообщений не только производится "видеофиксация всего, что происходит", но и работает специальное подразделение транспортной безопасности.Его представители в целом следят за порядком, а также досматривают грузы и багаж пассажиров. В том числе, проверяют оружие, которое перевозится военными или охотниками, отметил Мартынов."Много ветеранов СВО возвращаются или, наоборот, едут на фронт, и у них в том числе есть с собой оружие. Много охотников, которые перевозят охотничьи ружья. Оружие должно быть разобранном виде. Это не везти с собой заряженную двустволку и ехать в автобусе, везя ее на плече. Есть специальные правила. И никаких серьезных инцидентов по этому поводу не было. Все оружие, как правило, с документами. Либо, если документы на него отсутствуют, мы просто таких людей не пускаем", – рассказал Мартынов.Он еще раз напомнил пассажирам, что в багаже не должно быть ничего запрещенного."Поэтому, думайте заранее, что вы везете", – заключил Мартынов.Накануне, 16 марта, глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил меры, принятые для обороны Крыма от возможных сухопутных операций ВСУ.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин получает прямые доклады о ситуации с безопасностью Крыма – Аксенов Путин поручил усилить меры безопасности в РоссииГде в Крыму появятся новые автостанции
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РИА Новости Крым
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вячеслав мартынов, транспорт, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, "крымавтотранс", крым, новости крыма
Как в Крыму обеспечивают безопасность на автостанциях

На автостанциях Крыма работает видеонаблюдение и подразделение транспортной безопасности

12:39 17.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтовокзал
Автовокзал - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Безопасность на автостанциях Крыма, помимо видеонаблюдения, обеспечена работой спецподразделения, которое досматривает грузы и багаж пассажиров. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Крымавтотранс" Вячеслав Мартынов.
"Не могу раскрыть его (вопрос – ред.) полностью, так как мы действуем в рамках федерального закона о транспортной безопасности, и данная информация является секретной. Но могу сказать, что на всех наших центральных автостанциях пассажиры могут чувствовать себя абсолютно спокойно, комфортно и в безопасности", – сказал Мартынов.
По его словам, в пунктах отправления и прибытия автобусов междугородных и пригородных сообщений не только производится "видеофиксация всего, что происходит", но и работает специальное подразделение транспортной безопасности.
Его представители в целом следят за порядком, а также досматривают грузы и багаж пассажиров. В том числе, проверяют оружие, которое перевозится военными или охотниками, отметил Мартынов.
"Много ветеранов СВО возвращаются или, наоборот, едут на фронт, и у них в том числе есть с собой оружие. Много охотников, которые перевозят охотничьи ружья. Оружие должно быть разобранном виде. Это не везти с собой заряженную двустволку и ехать в автобусе, везя ее на плече. Есть специальные правила. И никаких серьезных инцидентов по этому поводу не было. Все оружие, как правило, с документами. Либо, если документы на него отсутствуют, мы просто таких людей не пускаем", – рассказал Мартынов.
Он еще раз напомнил пассажирам, что в багаже не должно быть ничего запрещенного.
"Поэтому, думайте заранее, что вы везете", – заключил Мартынов.
Накануне, 16 марта, глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил меры, принятые для обороны Крыма от возможных сухопутных операций ВСУ.
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