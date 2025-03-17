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18 марта в центре Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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18 марта в центре Симферополя ограничат движение
18 марта в центре Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 17.03.2025
18 марта в центре Симферополя ограничат движение
18 марта в Симферополе временно ограничат движение и парковку на центральных улицах в связи с празднованием годовщины событий Крымской весны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T17:04
2025-03-17T17:04
симферополь
администрация симферополя
новости крыма
транспорт
ограничение движения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 18 марта в Симферополе временно ограничат движение и парковку на центральных улицах в связи с празднованием годовщины событий Крымской весны. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.В указанный период движение ограничат по улице Севастопольской – от Чехова до проспекта Кирова, а также по Сергеева-Ценского – от Караимской до Севастопольской.Также в указанном районе будет запрещена парковка транспортных средств. Контролировать соблюдение ограничения будут госавтоинспекторы, на месте будет работать эвакуатор. Горожан и гостей крымской столицы просят заранее планировать маршрут по городу.18 марта объявлен в Крыму выходным днем в честь 11-й годовщины воссоединения с Россией. В этот день в 2014 году в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с РоссиейАксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года
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симферополь, администрация симферополя, новости крыма, транспорт, ограничение движения
18 марта в центре Симферополя ограничат движение

В Симферополе ограничат движение в годовщину Крымской весны

17:04 17.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоМашина ГАИ в центре Симферополя
Машина ГАИ в центре Симферополя - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 18 марта в Симферополе временно ограничат движение и парковку на центральных улицах в связи с празднованием годовщины событий Крымской весны. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.

"В связи с проведением торжественных мероприятий, посвященных Дню общекрымского референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Россией будет временно перекрыто движение транспортных средств с 8 до 11 часов 18 марта", – сказано в сообщении.

В указанный период движение ограничат по улице Севастопольской – от Чехова до проспекта Кирова, а также по Сергеева-Ценского – от Караимской до Севастопольской.
Также в указанном районе будет запрещена парковка транспортных средств. Контролировать соблюдение ограничения будут госавтоинспекторы, на месте будет работать эвакуатор. Горожан и гостей крымской столицы просят заранее планировать маршрут по городу.
18 марта объявлен в Крыму выходным днем в честь 11-й годовщины воссоединения с Россией. В этот день в 2014 году в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.
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СимферопольАдминистрация СимферополяНовости КрымаТранспортОграничение движения
 
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