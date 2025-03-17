https://crimea.ria.ru/20250317/18-marta-v-tsentre-simferopolya-ogranichat-dvizhenie-1144995380.html

18 марта в центре Симферополя ограничат движение

18 марта в центре Симферополя ограничат движение - РИА Новости Крым, 17.03.2025

18 марта в центре Симферополя ограничат движение

18 марта в Симферополе временно ограничат движение и парковку на центральных улицах в связи с празднованием годовщины событий Крымской весны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T17:04

2025-03-17T17:04

2025-03-17T17:04

симферополь

администрация симферополя

новости крыма

транспорт

ограничение движения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. 18 марта в Симферополе временно ограничат движение и парковку на центральных улицах в связи с празднованием годовщины событий Крымской весны. Об этом сообщает пресс-служба столичной администрации.В указанный период движение ограничат по улице Севастопольской – от Чехова до проспекта Кирова, а также по Сергеева-Ценского – от Караимской до Севастопольской.Также в указанном районе будет запрещена парковка транспортных средств. Контролировать соблюдение ограничения будут госавтоинспекторы, на месте будет работать эвакуатор. Горожан и гостей крымской столицы просят заранее планировать маршрут по городу.18 марта объявлен в Крыму выходным днем в честь 11-й годовщины воссоединения с Россией. В этот день в 2014 году в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым и Севастополь поздравляют с Днем воссоединения с РоссиейАксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года

симферополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, администрация симферополя, новости крыма, транспорт, ограничение движения