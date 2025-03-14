https://crimea.ria.ru/20250314/krymchan-zhdet-korotkaya-rabochaya-nedelya-1144926786.html

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T11:28

2025-03-14T11:28

2025-03-14T11:28

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общество

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день воссоединения с россией

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241004/kak-budut-otdykhat-rossiyane-v-2025-godu---infografika-1140854458.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, россия, референдум, общество, праздники и памятные даты, день воссоединения с россией, годовщина "крымской весны", крымская весна, новости крыма