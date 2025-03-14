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Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Крымчан ждет короткая рабочая неделя
Крымчан ждет короткая рабочая неделя - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Крымчан ждет короткая рабочая неделя
Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T11:28
2025-03-14T11:28
крым
россия
референдум
общество
праздники и памятные даты
день воссоединения с россией
годовщина "крымской весны"
крымская весна
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ. Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, россия, референдум, общество, праздники и памятные даты, день воссоединения с россией, годовщина "крымской весны", крымская весна, новости крыма
Крымчан ждет короткая рабочая неделя

В Крыму в честь Воссоединения с Россией следующая рабочая неделя будет короткой

11:28 14.03.2025
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкПразднование годовщины воссоединения Крыма с Россией
Празднование годовщины воссоединения Крыма с Россией - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Крымчане на следующей рабочей неделе будут отдыхать во вторник, 18 марта, по случаю одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Согласно республиканскому закону, на территории Крыма этот день является праздничным и выходным. Рабочими станут четыре дня – 17 марта, понедельник, а также 19, 20 и 21 марта.
В начале мая всех россиян ждут сразу две короткие рабочие недели по случаю празднования Дня Весны и труда и 80-й годовщины Великой Победы. Люди будут отдыхать с 1 по 4 мая, а затем с 8 по 11 мая включительно.
18 марта 2014 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в Москве был подписан договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав РФ.
Государственный совет Крыма 27 февраля 2015 года внес изменения в закон "О праздниках и памятных датах Республики Крым", установив, что 18 марта становится официальным праздником, выходным днем и ежегодно будет отмечаться как День воссоединения Крыма с Россией.
В Севастополе дата 18 марта называется Днем возвращения города Севастополя в Россию и также считается нерабочим днем согласно закону "О праздниках и памятных датах города Севастополя".
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