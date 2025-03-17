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Ни о каком присоединении Украины к ЕС не может быть и речи – МИД Венгрии

Ни о каком присоединении Украины к ЕС не может быть и речи – МИД Венгрии - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Ни о каком присоединении Украины к ЕС не может быть и речи – МИД Венгрии

Венгрия не даст согласия ни на один шаг в вопросе приема Украины в Евросоюз, пока Киев не восстановит права венгерской общины в Закарпатье. Такое заявление... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T18:16

2025-03-17T18:16

2025-03-17T18:16

венгрия

петер сийярто

новости

европа

европейский союз

политика

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. Венгрия не даст согласия ни на один шаг в вопросе приема Украины в Евросоюз, пока Киев не восстановит права венгерской общины в Закарпатье. Такое заявление сделал глава МИД страны Петер Сийярто на одном из выступлений, которое транслировалось в Facebook*.По словам министра, в ближайшие недели в Венгрии пройдет национальная консультация о вступлении Украины в ЕС. Без единогласного одобрения принимать новых членов ни в Евросоюз, ни в НАТО нельзя.Кроме того, Будапешт не поддерживает предложение Евросоюза выделить Киеву новый пакет военной помощи минимум на 20 миллиардов евро и не будет в нем участвовать.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИДПариж выделит Киеву оружие на 195 миллионов евро за счет активов РФТрамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта

венгрия

европа

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, петер сийярто, новости, европа, европейский союз, политика, украина