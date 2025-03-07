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Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД

Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД

Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию конфликта на Украине и отдаляет перспективу диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T22:06

2025-03-07T22:06

2025-03-07T22:06

министерство иностранных дел рф (мид рф)

мария захарова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию конфликта на Украине и отдаляет перспективу диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги внеочередного саммита ЕС.По ее словам, Брюссель "продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений".По словам Захаровой, провозглашенный курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы означает долговое закабаление будущих поколений европейцев, которое маскируется "болтовней о российской угрозе".Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляциями о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" Евросоюза."Уверены, что страны мирового большинства, не понаслышке знакомые с колониальными практиками европейских "демократий" и попытками их возрождения Евросоюзом за счет ведения диалога с внешними партнерами с позиции силы, сделают необходимые выводы", - добавила она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва может принять меры в случае милитаризации ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, европейский союз (ес), европа, россия, коллективный запад, политика, внешняя политика, в мире, новости