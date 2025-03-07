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Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД
Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД
Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию конфликта на Украине и отдаляет перспективу диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T22:06
2025-03-07T22:06
министерство иностранных дел рф (мид рф)
мария захарова
европейский союз (ес)
европа
россия
коллективный запад
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию конфликта на Украине и отдаляет перспективу диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги внеочередного саммита ЕС.По ее словам, Брюссель "продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений".По словам Захаровой, провозглашенный курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы означает долговое закабаление будущих поколений европейцев, которое маскируется "болтовней о российской угрозе".Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляциями о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" Евросоюза."Уверены, что страны мирового большинства, не понаслышке знакомые с колониальными практиками европейских "демократий" и попытками их возрождения Евросоюзом за счет ведения диалога с внешними партнерами с позиции силы, сделают необходимые выводы", - добавила она.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва может принять меры в случае милитаризации ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Истерика в Европе: Володин оценил "ядерные" заявления МакронаБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона"Всадник без головы": зачем Европа добивается у Трампа войны с Россией
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министерство иностранных дел рф (мид рф), мария захарова, европейский союз (ес), европа, россия, коллективный запад, политика, внешняя политика, в мире, новости
Европа отдаляет перспективу диалога по Украине – МИД

Планы ЕС по наращиванию военной помощи Киеву отдаляют перспективу диалога - Захарова

22:06 07.03.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Российской Федерации
Министерство иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Евросоюз сознательно подпитывает эскалацию конфликта на Украине и отдаляет перспективу диалога. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги внеочередного саммита ЕС.
По ее словам, Брюссель "продолжает играть в опасные геополитические игры, игнорируя реальные последствия своих решений".
"Вместо того, чтобы вносить позитивный вклад в поиск мирных способов урегулирования конфликта, ЕС декларирует планы ускоренного наращивания военной и финансовой помощи Киеву, тем самым сознательно подпитывая эскалацию и отдаляя перспективу диалога", - отметила дипломат.
По словам Захаровой, провозглашенный курс на форсированную милитаризацию и перевооружение Европы означает долговое закабаление будущих поколений европейцев, которое маскируется "болтовней о российской угрозе".
Отсутствие правосубъектности и реальных военных возможностей – спекуляциями о "комплементарной" по отношению к НАТО "стратегической автономии" Евросоюза.
"Уверены, что страны мирового большинства, не понаслышке знакомые с колониальными практиками европейских "демократий" и попытками их возрождения Евросоюзом за счет ведения диалога с внешними партнерами с позиции силы, сделают необходимые выводы", - добавила она.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС предложила привлечь 800 миллиардов евро для финансирования плана по перевооружению Европы. Лидеры ЕС на специальном саммите в Брюсселе поддержали эту идею. Предполагается в течение четырех лет инвестировать в оборону, в том числе в вооружение Украины.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва может принять меры в случае милитаризации ЕС.
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Министерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Мария ЗахароваЕвропейский Союз (ЕС)ЕвропаРоссияКоллективный ЗападПолитикаВнешняя политикаВ миреНовости
 
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