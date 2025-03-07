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Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта - РИА Новости Крым, 07.03.2025
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Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта
Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта - РИА Новости Крым, 07.03.2025
Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на... РИА Новости Крым, 07.03.2025
2025-03-07T20:52
2025-03-07T20:52
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, почему европейские страны выступают против немедленного завершения украинского конфликта.Он также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов ТрампуВ Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам ЕвропыБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона
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дональд трамп, сша, европа, европейский союз (ес), новости сво, политика, внешняя политика, украина, россия, в мире, новости
Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта

Европа не имеет понятия о способах завершения конфликта на Украине – Трамп

20:52 07.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, почему европейские страны выступают против немедленного завершения украинского конфликта.
"Они (страны Европы – ред.) понятия не имеют как закончить войну. Я думаю, что знаю, как этого добиться", – цитирует Трампа РИА Новости.
Он также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.
Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".
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