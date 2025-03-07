https://crimea.ria.ru/20250307/tramp-otsenil-otkaz-evropy-ot-zaversheniya-ukrainskogo-konflikta-1144746672.html

Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта

Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта - РИА Новости Крым, 07.03.2025

Трамп оценил отказ Европы от завершения украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на... РИА Новости Крым, 07.03.2025

2025-03-07T20:52

2025-03-07T20:52

2025-03-07T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мар – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил, что европейские страны "понятия не имеют", как завершить конфликт на Украине. Об этом он заявил журналистам, отвечая на вопрос, почему европейские страны выступают против немедленного завершения украинского конфликта.Он также подчеркнул, что у него "всегда были хорошие отношения" с президентом РФ Владимиром Путиным, и выразил мнение, что российский лидер стремится к завершению конфликта.Президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта сделал ряд резких и дерзких заявлений по поводу украинского конфликта и "российской угрозы" для Европы. В частности, он заявил, что решил инициировать "стратегические дебаты об использовании имеющегося у Парижа ядерного оружия для "защиты" Франции и всех ее европейских союзников". Также он выступил против перемирия на Украине и заявил, что мир "не может быть построен любой ценой и под российским диктатом, и не может быть капитуляцией Украины".Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее призвала страны Европы активнее вооружать киевский режим, поставив Украину в позицию силы и превратив ее в "стального дикобраза".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Шабаш в Европе: почему бюрократия ЕС рискнула бросить вызов ТрампуВ Кремле сделали заявление по ядерным арсеналам ЕвропыБлизнец Зеленского: в Крыму оценили курс Макрона

https://crimea.ria.ru/20250306/evrope-ne-vyigrat-u-rossii-v-gonke-vooruzheniy--kreml-1144717788.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, европа, европейский союз (ес), новости сво, политика, внешняя политика, украина, россия, в мире, новости