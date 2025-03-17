Рейтинг@Mail.ru
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20250317/v-konkurse-na-novyy-gimn-kryma-uchastvuet-bolee-10-variantov-proizvedeniy-1144983337.html
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвует уже семь произведений, соответствующих всем заявленным условиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T20:08
2025-03-17T21:12
радио "спутник в крыму"
гимн крыма
сергей цеков
крым
новости крыма
россия
история
крымская весна
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110881/03/1108810353_0:170:2500:1576_1920x0_80_0_0_0e5dac253a10b0e3b9599cc1b7bebf73.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвует уже семь произведений, соответствующих всем заявленным условиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя Госсовета РК, глава регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Сергей Цеков."На сегодняшний день цельных произведений поступило семь. И около 13-14 таких, которые до конца не оформлены", – сказал Цеков.Цельным произведением, отвечающим условиям конкурса, считается такое, в котором есть и слова, и музыка, напомнил Цеков. При этом оно должно быть уже исполнено публично, добавил он. "Эти произведения мы будем заслушивать", – заметил зампредседателя Госсовета Крыма.Он добавил, что в положении конкурса, принятом крымским парламентом, помимо прочего, были выражены пожелания относительно содержания конкурсных проектов. И подчеркнул, что сохранение памяти о событиях 11-летней давности (воссоединение Крыма и Севастополя с Россией – ред.) очень важно."Факт нашего воссоединения с Россией должен быть отображен. И факт вообще значимости Крыма для России", – подчеркнул Цеков.По его словам, до окончания приема осталось еще 2,5 месяца, а над вариантами гимна Крыма сегодня продолжают работать известные деятели культуры, а значит, лучшая версия непременно будет найдена в срок.Ранее о том, каким представляют себе гимн республики ее жители, РИА Новости Крым рассказали жители полуострова.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". А новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
https://crimea.ria.ru/20250311/verili-i-zhdali-krymchane-vspominayut-o-sobytiyakh-marta-2014-goda-1144804106.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110881/03/1108810353_0:0:2101:1576_1920x0_80_0_0_0879833057c82b54dfeeef4c7bf158de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гимн крыма, сергей цеков, крым, новости крыма, россия, история, крымская весна
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет

В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвуют семь вариантов произведений

20:08 17.03.2025 (обновлено: 21:12 17.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень Республики Крым. Архивное фото
День Республики Крым. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвует уже семь произведений, соответствующих всем заявленным условиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя Госсовета РК, глава регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Сергей Цеков.
"На сегодняшний день цельных произведений поступило семь. И около 13-14 таких, которые до конца не оформлены", – сказал Цеков.
Цельным произведением, отвечающим условиям конкурса, считается такое, в котором есть и слова, и музыка, напомнил Цеков. При этом оно должно быть уже исполнено публично, добавил он. "Эти произведения мы будем заслушивать", – заметил зампредседателя Госсовета Крыма.
Он добавил, что в положении конкурса, принятом крымским парламентом, помимо прочего, были выражены пожелания относительно содержания конкурсных проектов. И подчеркнул, что сохранение памяти о событиях 11-летней давности (воссоединение Крыма и Севастополя с Россией – ред.) очень важно.
"Факт нашего воссоединения с Россией должен быть отображен. И факт вообще значимости Крыма для России", – подчеркнул Цеков.
По его словам, до окончания приема осталось еще 2,5 месяца, а над вариантами гимна Крыма сегодня продолжают работать известные деятели культуры, а значит, лучшая версия непременно будет найдена в срок.

"31 мая у нас дата окончания приема заявок и июнь на подведение итогов. Я знаю, что работают очень серьезные российские исполнители, музыканты и поэты. И думаю, что все-таки нам удастся принять гимн Крыма, который будет отвечать нынешнему статусу республики", – подытожил Цеков.

Ранее о том, каким представляют себе гимн республики ее жители, РИА Новости Крым рассказали жители полуострова.
Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". А новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны
Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году
Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
Празднование годовщины Крымской весны - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
11 марта, 06:38
"Верили и ждали": крымчане вспоминают о событиях марта 2014 года
 
Радио "Спутник в Крыму"Гимн КрымаСергей ЦековКрымНовости КрымаРоссияИсторияКрымская весна
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:23Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
21:01США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
20:57Спасал жизни товарищам: с героем спецоперации простились в Севастополе
20:48Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии
20:28Что в Крыму за 11 лет до неузнаваемости изменилось – мнение
20:08Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
19:45ОРВИ в Крыму и Севастополе – на полуострове продолжают закрывать школы
19:31ВСУ ударили по пожарной части в Горловке – ранены сотрудники МЧС
19:10Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области
18:44Россия и Таджикистан утвердили программу военного сотрудничества
18:16Ни о каком присоединении Украины к ЕС не может быть и речи – МИД Венгрии
18:07В Крыму опровергли рост заболеваемости туберкулезом среди детей
17:37Керчь простилась с двумя героями спецоперации
17:20ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области
17:0418 марта в центре Симферополя ограничат движение
16:52В ночь на вторник на Севастополь обрушится штормовой ветер со снегом
16:27Крымчанин незаконно "намотал" электричества на 400 тысяч рублей
16:15Крымский мост сейчас: сколько ждать проезда
15:57Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь
15:35Россия и Таджикистан подпишут документы в сфере безопасности
Лента новостейМолния