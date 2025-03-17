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Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвует уже семь произведений, соответствующих всем заявленным условиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T20:08
2025-03-17T20:08
2025-03-17T21:12
радио "спутник в крыму"
гимн крыма
сергей цеков
крым
новости крыма
россия
история
крымская весна
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвует уже семь произведений, соответствующих всем заявленным условиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил первый зампредседателя Госсовета РК, глава регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Сергей Цеков."На сегодняшний день цельных произведений поступило семь. И около 13-14 таких, которые до конца не оформлены", – сказал Цеков.Цельным произведением, отвечающим условиям конкурса, считается такое, в котором есть и слова, и музыка, напомнил Цеков. При этом оно должно быть уже исполнено публично, добавил он. "Эти произведения мы будем заслушивать", – заметил зампредседателя Госсовета Крыма.Он добавил, что в положении конкурса, принятом крымским парламентом, помимо прочего, были выражены пожелания относительно содержания конкурсных проектов. И подчеркнул, что сохранение памяти о событиях 11-летней давности (воссоединение Крыма и Севастополя с Россией – ред.) очень важно."Факт нашего воссоединения с Россией должен быть отображен. И факт вообще значимости Крыма для России", – подчеркнул Цеков.По его словам, до окончания приема осталось еще 2,5 месяца, а над вариантами гимна Крыма сегодня продолжают работать известные деятели культуры, а значит, лучшая версия непременно будет найдена в срок.Ранее о том, каким представляют себе гимн республики ее жители, РИА Новости Крым рассказали жители полуострова.Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". А новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму, отображена его история и связь с Россией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны Можно ли было предотвратить госпереворот в Киеве в 2014 году Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
https://crimea.ria.ru/20250311/verili-i-zhdali-krymchane-vspominayut-o-sobytiyakh-marta-2014-goda-1144804106.html
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гимн крыма, сергей цеков, крым, новости крыма, россия, история, крымская весна
Новый гимн Крыма - число конкурсных вариантов растет
В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвуют семь вариантов произведений
20:08 17.03.2025 (обновлено: 21:12 17.03.2025) СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым.
В конкурсе на новый гимн Республики Крым участвует уже семь произведений, соответствующих всем заявленным условиям. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил первый зампредседателя Госсовета РК, глава регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации "Ассамблея народов России" Сергей Цеков.
"На сегодняшний день цельных произведений поступило семь. И около 13-14 таких, которые до конца не оформлены", – сказал Цеков.
Цельным произведением, отвечающим условиям конкурса, считается такое, в котором есть и слова, и музыка, напомнил Цеков. При этом оно должно быть уже исполнено публично, добавил он. "Эти произведения мы будем заслушивать", – заметил зампредседателя Госсовета Крыма.
Он добавил, что в положении конкурса, принятом крымским парламентом, помимо прочего, были выражены пожелания относительно содержания конкурсных проектов. И подчеркнул, что сохранение памяти о событиях 11-летней давности (воссоединение Крыма и Севастополя с Россией – ред.) очень важно.
"Факт нашего воссоединения с Россией должен быть отображен. И факт вообще значимости Крыма для России", – подчеркнул Цеков.
По его словам, до окончания приема осталось еще 2,5 месяца, а над вариантами гимна Крыма сегодня продолжают работать известные деятели культуры, а значит, лучшая версия непременно будет найдена в срок.
"31 мая у нас дата окончания приема заявок и июнь на подведение итогов. Я знаю, что работают очень серьезные российские исполнители, музыканты и поэты. И думаю, что все-таки нам удастся принять гимн Крыма, который будет отвечать нынешнему статусу республики", – подытожил Цеков.
Ранее о том, каким представляют себе гимн республики ее жители, РИА Новости Крым рассказали
жители полуострова.
Конкурс на новый гимн республики стартовал 1 декабря 2024 года
и продлится до июня 2025. Работы присылают в комиссию, которую возглавил первый зампредседателя Госсовета РК Сергей Цеков. Ранее он отмечал, что существующий гимн уже "выполнил свою историческую роль". А новом варианте, по его словам, должна быть выражена любовь к Крыму
, отображена его история и связь с Россией.
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