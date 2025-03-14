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Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России - РИА Новости Крым, 14.03.2025
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Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России - РИА Новости Крым, 14.03.2025
Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России
Главным достижением Крыма за прошедшие 11 лет в составе России является то, что регион за этот период ничего не потерял, в первую очередь свое единство и... РИА Новости Крым, 14.03.2025
2025-03-14T14:10
2025-03-14T14:10
крым
сергей аксенов
день воссоединения с россией
политика
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новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма за прошедшие 11 лет в составе России является то, что регион за этот период ничего не потерял, в первую очередь свое единство и идентичность. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия, посвященного 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.По словам Аксенова, в период событий февраля-марта 2014 года крымчане доказали, что многонациональный Крым един, когда идет речь об интересах граждан, безопасности перспектив региона.Он также подчеркнул, что при воссоединении с Россией Крым ничего не требовал от своей исторической Родины.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, день воссоединения с россией, политика, общество, новости крыма, россия, крымская весна
Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России

Крым возвращался в Россию не ради денег и благ – Аксенов

14:10 14.03.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваГлава Крыма Сергей Аксенов
Глава Крыма Сергей Аксенов
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма за прошедшие 11 лет в составе России является то, что регион за этот период ничего не потерял, в первую очередь свое единство и идентичность. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия, посвященного 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.
"Когда меня спрашивают, что за 11 лет вы достигли, я отвечаю: самое главное, что мы ничего не потеряли, прежде всего нашу идентичность, наш монолит", - сказал руководитель республики.
По словам Аксенова, в период событий февраля-марта 2014 года крымчане доказали, что многонациональный Крым един, когда идет речь об интересах граждан, безопасности перспектив региона.
Он также подчеркнул, что при воссоединении с Россией Крым ничего не требовал от своей исторической Родины.
"У нас никаких планов к отступлению не было, даже мыслей таких не было. А залогом того, что у нас все получилось, было то, что никто из тех, кто принимал участие в этих событиях, ничего для себя не требовали, не ставили никаких условий, не спрашивали, где мы будем. Мы просто знали свою цель и то, что ее надо достичь", - рассказал Аксенов.
На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.
Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.
16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.
18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом Федерации
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