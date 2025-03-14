https://crimea.ria.ru/20250314/aksenov-nazval-glavnoe-dostizhenie-kryma-za-11-let-v-sostave-rossii-1144935513.html

Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России

Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России - РИА Новости Крым, 14.03.2025

Аксенов назвал главное достижение Крыма за 11 лет в составе России

Главным достижением Крыма за прошедшие 11 лет в составе России является то, что регион за этот период ничего не потерял, в первую очередь свое единство и... РИА Новости Крым, 14.03.2025

2025-03-14T14:10

2025-03-14T14:10

2025-03-14T14:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар – РИА Новости Крым. Главным достижением Крыма за прошедшие 11 лет в составе России является то, что регион за этот период ничего не потерял, в первую очередь свое единство и идентичность. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов в ходе мероприятия, посвященного 11-й годовщине воссоединения Крыма с Россией.По словам Аксенова, в период событий февраля-марта 2014 года крымчане доказали, что многонациональный Крым един, когда идет речь об интересах граждан, безопасности перспектив региона.Он также подчеркнул, что при воссоединении с Россией Крым ничего не требовал от своей исторической Родины.На Украине 22 февраля 2014 года произошел государственный переворот. Верховная рада отстранила от власти президента Виктора Януковича, который был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. Исполняющим обязанности президента был назначен спикер парламента Александр Турчинов. Рада также изменила конституцию и назначила новые президентские выборы, которые впоследствии выиграл Петр Порошенко.Реакцией на переворот и приход к власти антироссийски настроенных оппозиционеров стали митинги в городах юга и юго-востока Украины в защиту русскоязычного населения, многие из которых проходили под российскими флагами. В Крыму и Севастополе митинги переросли в мощное пророссийское движение.16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум о статусе автономии, более 90% пришедших на участки высказались за вхождение республики в состав России.18 марта 2014 года президент РФ Владимир Путин, председатель Совета министров Крыма Сергей Аксенов, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов и глава Севастополя Алексей Чалый подписали Договор между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Крыма и образовании в составе РФ новых субъектов. Договор впоследствии был одобрен Госдумой и Советом ФедерацииГлавные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым, сергей аксенов, день воссоединения с россией, политика, общество, новости крыма, россия, крымская весна