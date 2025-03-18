https://crimea.ria.ru/20250318/sneg-i-ponizhenie-temperatury-vozdukha-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1144981685.html

Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник

Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник

Во вторник полуостров будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-18T00:01

2025-03-18T00:01

2025-03-17T16:36

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта-45

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Во вторник полуостров будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, в первой половине дня осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса, днем столбики термометров покажут +3...+5.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью от нуля до +3 градусов, днем от +2 до +5.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

https://crimea.ria.ru/20250317/simferopol-v-ozhidanii-snezhnogo-shtorma-na-dorogi-vyvedut-spetstekhniku--1144982254.html

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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