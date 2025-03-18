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Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник
Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник
Во вторник полуостров будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-18T00:01
2025-03-17T16:36
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта-45
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Во вторник полуостров будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно. Мокрый снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, в первой половине дня осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6. На дорогах местами гололедица.В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса, днем столбики термометров покажут +3...+5.В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью от нуля до +3 градусов, днем от +2 до +5.По Крыму объявлено штормовое предупреждение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube
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4.7
96
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта-45, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму снег и от -1 до +5 градусов

00:01 18.03.2025
 
© РИА НовостиСнег с дождем в Москве
Снег с дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
© РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Во вторник полуостров будет находиться под влиянием контрастного атмосферного фронта. Ожидается мокрый снег, местами очень сильные осадки. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 10-15 м/с, в отдельных районах усилится до 20-25 м/с, температура воздуха ночью -1…+4, днем 0…+5 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно. Мокрый снег. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью -1...+1, днем +3...+5 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, в первой половине дня осадки (дождь со снегом, снежная крупа). Ветер северный 17-22 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2 градуса, днем +4...+6. На дорогах местами гололедица.
В Ялте и Алуште переменная облачность, временами дождь. Ночью температура воздуха составит +2...+4 градуса, днем столбики термометров покажут +3...+5.
В Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, дождь со снегом. Ночью от нуля до +3 градусов, днем от +2 до +5.
По Крыму объявлено штормовое предупреждение.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлта-45АлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
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