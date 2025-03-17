https://crimea.ria.ru/20250317/kasting-v-novom-khersonese-pobediteley-nauchat-akterskomu-masterstvu-1144997318.html
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса,... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T22:22
2025-03-17T22:22
2025-03-17T22:22
новый херсонес
культура
искусство
кастинг
новости севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139230055_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8967d3402b63b550c6b236dadc0b0bb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса, попробовать себя в роли актера сможет каждый желающий.Кастинг пройдет 18 марта 15:30 в здании Музея Христианства. Победителей ждут занятия по сценическому мастерству, пластике, лекции по истории Крыма и древнего Херсонеса, ремесленные мастер-классы, работа над профессиональным театральным действием с элементами исторической реконструкции. Финальную театральную постановку покажут широкой публике, обещают в пресс-службе.Проект реализует столичный театр "Трикстер" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовНовый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеКот Мостик в Новом Херсонесе
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/1e/1139230055_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0dfa93cc1d3b876eae5e4a9e07b55e5d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новый херсонес, культура, искусство , кастинг, новости севастополя
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
18 марта в Новом Херсонесе проведут открытый актерский кастинг
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса, попробовать себя в роли актера сможет каждый желающий.
"Театральные хроники Херсонеса" – это возможность для всех желающих, независимо от возраста и театрального опыта, погрузиться в мир театра и истории. Участники проекта смогут познакомиться с богатой историей региона через театральные постановки и ремесленные мастер-классы, которые будут проводиться на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", – сказано в сообщении.
Кастинг пройдет 18 марта 15:30 в здании Музея Христианства. Победителей ждут занятия по сценическому мастерству, пластике, лекции по истории Крыма и древнего Херсонеса, ремесленные мастер-классы, работа над профессиональным театральным действием с элементами исторической реконструкции. Финальную театральную постановку покажут широкой публике, обещают в пресс-службе.
Проект реализует столичный театр "Трикстер" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: