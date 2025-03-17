https://crimea.ria.ru/20250317/kasting-v-novom-khersonese-pobediteley-nauchat-akterskomu-masterstvu-1144997318.html

Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству

Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству

В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса,... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T22:22

2025-03-17T22:22

2025-03-17T22:22

новый херсонес

культура

искусство

кастинг

новости севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса, попробовать себя в роли актера сможет каждый желающий.Кастинг пройдет 18 марта 15:30 в здании Музея Христианства. Победителей ждут занятия по сценическому мастерству, пластике, лекции по истории Крыма и древнего Херсонеса, ремесленные мастер-классы, работа над профессиональным театральным действием с элементами исторической реконструкции. Финальную театральную постановку покажут широкой публике, обещают в пресс-службе.Проект реализует столичный театр "Трикстер" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовНовый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеКот Мостик в Новом Херсонесе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый херсонес, культура, искусство , кастинг, новости севастополя