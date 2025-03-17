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Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса,... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T22:22
2025-03-17T22:22
новый херсонес
культура
искусство
кастинг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса, попробовать себя в роли актера сможет каждый желающий.Кастинг пройдет 18 марта 15:30 в здании Музея Христианства. Победителей ждут занятия по сценическому мастерству, пластике, лекции по истории Крыма и древнего Херсонеса, ремесленные мастер-классы, работа над профессиональным театральным действием с элементами исторической реконструкции. Финальную театральную постановку покажут широкой публике, обещают в пресс-службе.Проект реализует столичный театр "Трикстер" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес посетили более 1,7 миллиона туристовНовый Херсонес" получил премию "Знание" за вклад в просвещениеКот Мостик в Новом Херсонесе
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новый херсонес, культура, искусство , кастинг, новости севастополя
Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству

18 марта в Новом Херсонесе проведут открытый актерский кастинг

22:22 17.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес
 Музейно-храмовый комплекс Новый Херсонес - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В Новом Херсонесе проведут открытый кастинг на участие в образовательной лаборатории "Театральные хроники Херсонеса". Как сообщает пресс-служба комплекса, попробовать себя в роли актера сможет каждый желающий.

"Театральные хроники Херсонеса" – это возможность для всех желающих, независимо от возраста и театрального опыта, погрузиться в мир театра и истории. Участники проекта смогут познакомиться с богатой историей региона через театральные постановки и ремесленные мастер-классы, которые будут проводиться на территории музейно-храмового комплекса "Новый Херсонес", – сказано в сообщении.

Кастинг пройдет 18 марта 15:30 в здании Музея Христианства. Победителей ждут занятия по сценическому мастерству, пластике, лекции по истории Крыма и древнего Херсонеса, ремесленные мастер-классы, работа над профессиональным театральным действием с элементами исторической реконструкции. Финальную театральную постановку покажут широкой публике, обещают в пресс-службе.
Проект реализует столичный театр "Трикстер" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Общероссийской общественно-государственной организации "Российский фонд культуры".
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Новый ХерсонесКультураИскусствоКастингНовости Севастополя
 
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