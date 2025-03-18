https://crimea.ria.ru/20250318/za-poslednie-gody-v-krymu-natsionalizirovali-bolee-42-tysyachi-obektov-1145013238.html
За последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектов
За последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектов - РИА Новости Крым, 18.03.2025
За последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектов
В Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов. Об этом в интервью изданию RT рассказал председатель Госсовета республики Владимир... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T11:53
2025-03-18T11:53
2025-03-18T11:55
владимир константинов
крым
национализация в крыму
промышленность в крыму
экономика крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов. Об этом в интервью изданию RT рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, экономика Крыма оздоравливается, когда объекты переходят к российским собственникам.С учетом последнего постановления, которое депутаты Госсовета приняли на сессии 24 февраля, за последние годы в собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия, национализировано свыше 4,2 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества.Если говорить об известных фамилиях, чье имущество подпало под национализацию, то среди них Зеленский, Яценюк, Коломойский*, Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев, а также многие другие, перечислил политик.Также национализированы завод холодильного оборудования в Красноперекопске, Бахчисарайский цементный завод и Альминский завод стройматериалов в Бахчисарайском районе, консервный завод "Залив" в Керчи, вилла "Елена" в Ялте, гипермаркет "Новацентр", парк-отель "Порто-маре" в Алуште и много других предприятий, санаторно-курортных и иных объектов. Теперь это имущество служит на благо крымчан и наших защитников, подчеркнул Константинов.Например, рассказал председатель Госсовета республики, в реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории после национализации прошли курсы лечения и реабилитации более 20,6 тысячи человек – участников СВО, инвалидов, детей и взрослых, пострадавших в результате боевых действий, в том числе из новых субъектов России, из Белгородской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.* Внесен в российский список террористов и экстремистов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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владимир константинов, крым, национализация в крыму, промышленность в крыму, экономика крыма
За последние годы в Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектов
В Крыму национализировали более 4,2 тысячи объектов
11:53 18.03.2025 (обновлено: 11:55 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. В Крыму за последние годы национализировали более 4,2 тысячи объектов. Об этом в интервью изданию RT рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов. По его словам, экономика Крыма оздоравливается, когда объекты переходят к российским собственникам.
С учетом последнего постановления, которое депутаты Госсовета приняли на сессии 24 февраля, за последние годы в собственность полуострова перешло имущество более 410 граждан и государств, совершающих в отношении Крыма и России в целом недружественные действия, национализировано свыше 4,2 тысячи объектов движимого и недвижимого имущества.
Если говорить об известных фамилиях, чье имущество подпало под национализацию, то среди них Зеленский, Яценюк, Коломойский*, Аваков, бывший депутат Верховной рады Украины Людмила Денисова, гражданин Кипра, который активно поддерживает ВСУ и входит в сотню богатейших людей Украины, Вадим Ермолаев, а также многие другие, перечислил политик.
"Среди наиболее известных и масштабных национализированных предприятий – пивобезалкогольный комбинат "Крым". Это крупнейший налогоплательщик республики. В прошлом году от его деятельности в бюджеты всех уровней поступило более 2,9 млрд рублей", – сказал Константинов.
Также национализированы завод холодильного оборудования в Красноперекопске, Бахчисарайский цементный завод и Альминский завод стройматериалов в Бахчисарайском районе, консервный завод "Залив" в Керчи, вилла "Елена" в Ялте, гипермаркет "Новацентр", парк-отель "Порто-маре" в Алуште и много других предприятий, санаторно-курортных и иных объектов. Теперь это имущество служит на благо крымчан и наших защитников, подчеркнул Константинов.
Например, рассказал председатель Госсовета республики, в реабилитационном центре "Возрождение" в Евпатории после национализации прошли курсы лечения и реабилитации более 20,6 тысячи человек – участников СВО, инвалидов, детей и взрослых, пострадавших в результате боевых действий, в том числе из новых субъектов России, из Белгородской области.
"Для нас эта работа важна с нравственной точки зрения. Но при этом и экономика Крыма оздоравливается, когда объекты переходят к российским собственникам. В отличие от нерадивых украинских владельцев, новые хозяева заинтересованы в развитии предприятий, не выкачивают, а вкладывают в них деньги", – подытожил Константинов.
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* Внесен в российский список террористов и экстремистов