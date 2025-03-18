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Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T21:49
2025-03-18T22:00
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
безопасность
новости
группировка войск "север"
граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.Отмечается, что первая попытка была предпринята в 05:50. Боевики планировали проникнуть в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. "Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено. Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль", - уточнили в Минобороны.Оставшиеся боевики были рассеяны, противник от дальнейших атак отказался. Благодаря действиям российских воинских подразделений провокация была сорвана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, безопасность, новости, группировка войск "север", граница
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область

Минобороны: ВСУ попытались прорваться через границу в Белгородской области

21:49 18.03.2025 (обновлено: 22:00 18.03.2025)
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРСЗО "Торнадо"
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© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.
Отмечается, что первая попытка была предпринята в 05:50. Боевики планировали проникнуть в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.

"Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77", - сообщает военное ведомство.

Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов.
"Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено. Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль", - уточнили в Минобороны.
Оставшиеся боевики были рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.

"По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери", – отметили в Минобороны.

Благодаря действиям российских воинских подразделений провокация была сорвана.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВСУ (Вооруженные силы Украины)Министерство обороны РФБезопасностьНовостиГруппировка войск "Север"Граница
 
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