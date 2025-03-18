https://crimea.ria.ru/20250318/vsu-predprinyali-pyat-popytok-zakhoda-v-belgorodskuyu-oblast-1145029799.html
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T21:49
2025-03-18T21:49
2025-03-18T22:00
белгородская область
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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граница
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.Отмечается, что первая попытка была предпринята в 05:50. Боевики планировали проникнуть в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. "Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено. Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль", - уточнили в Минобороны.Оставшиеся боевики были рассеяны, противник от дальнейших атак отказался. Благодаря действиям российских воинских подразделений провокация была сорвана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, безопасность, новости, группировка войск "север", граница
Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область
Минобороны: ВСУ попытались прорваться через границу в Белгородской области
21:49 18.03.2025 (обновлено: 22:00 18.03.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.
Отмечается, что первая попытка была предпринята в 05:50. Боевики планировали проникнуть в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье.
"Всего в течение дня противником было осуществлено пять атак, пятая – с 17.30 до 18.45. В провокации было задействовано до 200 украинских боевиков и 29 единиц военной техники, в том числе пять танков, 16 боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и установка дистанционного разминирования УР-77", - сообщает военное ведомство.
Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов.
"Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено. Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль", - уточнили в Минобороны.
Оставшиеся боевики были рассеяны, противник от дальнейших атак отказался.
"По вскрытым местам скопления личного состава и ВВТ резервов ВСУ в 8-10 километровой зоне в Сумской области нанесено 30 авиационных и ракетных ударов, а также 13 ударов армейской авиацией, удар РК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-С", два удара тяжелыми огнеметными системами. Применено 40 авиационных бомб УМПК ФАБ-500. Противнику нанесены значительные потери", – отметили в Минобороны.
Благодаря действиям российских воинских подразделений провокация была сорвана.
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