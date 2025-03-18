https://crimea.ria.ru/20250318/vsu-predprinyali-pyat-popytok-zakhoda-v-belgorodskuyu-oblast-1145029799.html

Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область

Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Попытка прорыва: ВСУ пять раз пытались атаковать Белгородскую область

Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T21:49

2025-03-18T21:49

2025-03-18T22:00

белгородская область

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

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новости

группировка войск "север"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Боевики украинской армии 18 марта предприняли попытку вклиниться на территорию России с западной части Белгородской области. Об этом сообщают в Минобороны России.Отмечается, что первая попытка была предпринята в 05:50. Боевики планировали проникнуть в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. Все атаки были отражены подразделениями прикрытия государственной границы группировки войск "Север", огнем артиллерии и применением FPV-дронов. "Пересечения государственной границы Российской Федерации не допущено. Общие потери ВСУ составили до 60 человек, один танк, семь боевых бронированных машин, три инженерные машины разграждения и автомобиль", - уточнили в Минобороны.Оставшиеся боевики были рассеяны, противник от дальнейших атак отказался. Благодаря действиям российских воинских подразделений провокация была сорвана.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, безопасность, новости, группировка войск "север", граница