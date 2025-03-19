https://crimea.ria.ru/20250319/ot-krupy-do-shampunya-v-sevastopole-rasshiren-spisok-sotsialnykh-tovarov-1145067648.html

От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров

От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров - РИА Новости Крым, 19.03.2025

От крупы до шампуня: в Севастополе расширен список социальных товаров

В 11 торговых сетях Севастополя расширен список социальных товаров с 15 до 38 позиций. Как сообщает пресс-служба правительства города, в обновленный список... РИА Новости Крым, 19.03.2025

2025-03-19T20:27

2025-03-19T20:27

2025-03-19T20:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар - РИА Новости Крым. В 11 торговых сетях Севастополя расширен список социальных товаров с 15 до 38 позиций. Как сообщает пресс-служба правительства города, в обновленный список вошли не только продукты, но и товары непродовольственной группы.Кроме того, в перечень добавлены хозяйственное и туалетное мыло, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детские подгузники.Уточняется, что теперь список насчитывает 38 позиций - это на 15 больше, чем было ранее. В соответствии с меморандумом о взаимопонимании между правительством города и рядом торговых сетей, на социальные товар устанавливается нулевая или минимальная наценка. Список таких товаров находится в "Уголке покупателя", ценники на них отмечены светло-синим цветом, напомнили в пресс-службе.В конце февраля сообщалось о том, что в Крыму также будут снижены цены на консервы для детского питания, подгузники, пеленки, соски и другие товары для новорожденных, а также бытовую химию. Для этого в Совете министров было подписано соответствующее соглашение с представителями торговых сетей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Скачки" цен на картофель: как в Крыму решают вопросВ Севастополе установили компенсации за твердое топливо и сжиженный газВ России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, торговля, товары и услуги, общество, правительство севастополя