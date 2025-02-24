https://crimea.ria.ru/20250224/v-rossii-mozhet-podorozhat-khleb--chto-budet-s-tsenami-v-krymu-1144438714.html

В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму

В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2025

В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму

В Крыму не ожидается значительного повышения цен на хлеб, это обусловлено стабильным ростом производства хлебо-булочных изделий в регионе. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.02.2025

2025-02-24T21:07

2025-02-24T21:07

2025-02-24T20:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму не ожидается значительного повышения цен на хлеб, это обусловлено стабильным ростом производства хлебо-булочных изделий в регионе. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%.Как сообщили в министерстве, в структуре себестоимости производства хлебо-булочных изделий значительный удельный вес занимают затраты на муку, при этом хлебопекарной муки в Крыму производят недостаточно.Такая тенденция наблюдается в Республике Крым протяжении многих лет. Значительного повышения розничных цен на хлеб по республике в ближайшее время не произойдет, заверили в ведомстве. Крупнейшее предприятие отрасли "Крымхлеб", имеющее государственное акционирование, четко соблюдает ценовую политику, и это является серьезным подспорьем, отметил министр.Ранее генеральный директор АО "Крымхлеб" Андрей Венжега подтвердил, что в ближайшие месяцы компания не планирует повышать розничные цены на свою продукцию. При этом он отметил, что зерно и мука действительно подорожали, так что он не исключил такой возможности в будущем.Всего в Республике Крым хлебопечением занимаются более 50 предприятий. В 2024 году они произвели 76,8 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 11,6% выше уровня предыдущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских временИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, цены в крыму, денис кратюк, минсельхоз крыма, хлеб, крым