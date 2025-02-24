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В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму
В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму - РИА Новости Крым, 24.02.2025
В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму
В Крыму не ожидается значительного повышения цен на хлеб, это обусловлено стабильным ростом производства хлебо-булочных изделий в регионе. Об этом РИА Новости... РИА Новости Крым, 24.02.2025
2025-02-24T21:07
2025-02-24T21:07
2025-02-24T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. В Крыму не ожидается значительного повышения цен на хлеб, это обусловлено стабильным ростом производства хлебо-булочных изделий в регионе. Об этом РИА Новости Крым сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%.Как сообщили в министерстве, в структуре себестоимости производства хлебо-булочных изделий значительный удельный вес занимают затраты на муку, при этом хлебопекарной муки в Крыму производят недостаточно.Такая тенденция наблюдается в Республике Крым протяжении многих лет. Значительного повышения розничных цен на хлеб по республике в ближайшее время не произойдет, заверили в ведомстве. Крупнейшее предприятие отрасли "Крымхлеб", имеющее государственное акционирование, четко соблюдает ценовую политику, и это является серьезным подспорьем, отметил министр.Ранее генеральный директор АО "Крымхлеб" Андрей Венжега подтвердил, что в ближайшие месяцы компания не планирует повышать розничные цены на свою продукцию. При этом он отметил, что зерно и мука действительно подорожали, так что он не исключил такой возможности в будущем.Всего в Республике Крым хлебопечением занимаются более 50 предприятий. В 2024 году они произвели 76,8 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 11,6% выше уровня предыдущего года.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму много лет производят лечебный хлеб по рецептам библейских временИмпортозамещение в действии: комбайнам из США вставляют российские "зубы"За девять лет объемы производства хлеба в Крыму выросли на 32%
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мнения, цены в крыму, денис кратюк, минсельхоз крыма, хлеб, крым
В России может подорожать хлеб – что будет с ценами в Крыму
В Крыму повышение цен на социальные виды хлеба не ожидается – Минсельхоз
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 фев - РИА Новости Крым, Ирина Камышева
. В Крыму не ожидается значительного повышения цен на хлеб, это обусловлено стабильным ростом производства хлебо-булочных изделий в регионе. Об этом РИА Новости Крым
сообщил министр сельского хозяйства республики Денис Кратюк.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что крупные производители хлеба предупредили ритейлеров о росте отпускных цен с 1 марта на 10-12%.
"В связи с постоянным ростом производства повышения цены на социальные виды хлеба не происходит, – заверил Денис Кратюк. – Есть корректировки по, скажем так, хлебу не социальному – там, где используются какие-либо компоненты, которые ввозятся. То есть это хлеб, который мы печем с добавками, не социальный, более дорогой продукт", – объяснил министр.
Как сообщили в министерстве, в структуре себестоимости производства хлебо-булочных изделий значительный удельный вес занимают затраты на муку, при этом хлебопекарной муки в Крыму производят недостаточно.
"В настоящее время в Республике Крым наблюдается дефицит продовольственной пшеницы с высокими показателями качества клейковины, необходимыми для производства хлебопекарной муки. В связи с этим наблюдается рост цен на пшеницу, что неизбежно ведет к росту цен на муку", – ответили РИА Новости Крым в пресс-службе Минсельхоза.
Такая тенденция наблюдается в Республике Крым протяжении многих лет. Значительного повышения розничных цен на хлеб по республике в ближайшее время не произойдет, заверили в ведомстве. Крупнейшее предприятие отрасли "Крымхлеб", имеющее государственное акционирование, четко соблюдает ценовую политику, и это является серьезным подспорьем, отметил министр.
Ранее генеральный директор АО "Крымхлеб" Андрей Венжега подтвердил, что в ближайшие месяцы компания не планирует повышать розничные цены
на свою продукцию. При этом он отметил, что зерно и мука действительно подорожали, так что он не исключил такой возможности в будущем.
Всего в Республике Крым хлебопечением занимаются более 50 предприятий. В 2024 году они произвели 76,8 тысячи тонн хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения, что на 11,6% выше уровня предыдущего года.
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