https://crimea.ria.ru/20250320/v-evpatorii-strelyayut--vlasti-prosyat-sokhranyat-spokoystvie-1145072651.html

В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие

В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 20.03.2025

В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие

РИА Новости Крым, 20.03.2025

2025-03-20T09:15

2025-03-20T09:15

2025-03-20T09:15

евпатория

учения

вооруженные силы россии

новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщают местные власти.Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНапряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые мерыАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму

евпатория

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евпатория, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя