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В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие
В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие - РИА Новости Крым, 20.03.2025
В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие
РИА Новости Крым, 20.03.2025
2025-03-20T09:15
2025-03-20T09:15
2025-03-20T09:15
евпатория
учения
вооруженные силы россии
новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 мар - РИА Новости Крым. В Евпатории в четверг проходят учения военнослужащих со стрельбой. Об этом сообщают местные власти.Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения военнослужащих и антидиверсионные учения с участием отрядов самообороны. Гостей и жителей полуострова предупреждают об их проведении заранее. С 3 февраля 2023 года в регионе действует высокий ("желтый") уровень террористической опасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отряды "Барс" в Крыму получили гаубицы и огнеметыНапряженная обстановка - в белгородском приграничье вводят особые мерыАксенов оценил безопасность летнего отдыха в Крыму
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евпатория, учения, вооруженные силы россии, новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя
В Евпатории стреляют – власти просят сохранять спокойствие
В Евпатории 20 марта военнослужащие проводят учения со стрельбой