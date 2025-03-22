https://crimea.ria.ru/20250322/novye-imena-v-vengrii-otkryli-posle-remonta-memorialy-sovetskim-voinam-1145151338.html

Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам

Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам - РИА Новости Крым, 22.03.2025

Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам

В Венгрии после капитального ремонта торжественно открыли российские воинские мемориалы периода Великой Отечественной войны, на которых появились новые,... РИА Новости Крым, 22.03.2025

2025-03-22T19:19

2025-03-22T19:19

2025-03-22T19:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Венгрии после капитального ремонта торжественно открыли российские воинские мемориалы периода Великой Отечественной войны, на которых появились новые, установленные по архивам, имена героев-освободителей. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венгрии.Отмечается, что мероприятия прошли в двух венгерских поселках – Патак и Надьбаркань.После капремонта здесь открылись воинские мемориалы советским воинам, где на братских могилах размещены плиты с надписью на русском и венгерском языке: "Вечная память советским воинам, героически погибшим во 2-й мировой войне!"Как отметили в ведомстве, здесь есть таблички с именами захороненных солдат, а на некоторых индивидуальных надгробиях остается надпись: "Неизвестный советский герой". Но теперь таких на обоих памятных местах стало меньше.Панихиду по погибшим воинам совершил протоиерей Храма Преподобного Сергия Радонежского Иоанн Кадар, после чего собравшиеся возложили к обелискам венки и цветы.Тем временем власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны. На Украине этот процесс происходит уже не первый год.На днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая на первом заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметил особую важность сохранения памятников советским воинам в то время, как в Европе происходят их осквернения, а настоящим помешательством по этому вопросу отличается киевский режим на Украине.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятникаВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венгрия, россия, памятники, великая отечественная война, в мире, новости, история, память