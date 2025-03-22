Рейтинг@Mail.ru
Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250322/novye-imena-v-vengrii-otkryli-posle-remonta-memorialy-sovetskim-voinam-1145151338.html
Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам
Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам - РИА Новости Крым, 22.03.2025
Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам
В Венгрии после капитального ремонта торжественно открыли российские воинские мемориалы периода Великой Отечественной войны, на которых появились новые,... РИА Новости Крым, 22.03.2025
2025-03-22T19:19
2025-03-22T19:19
венгрия
россия
памятники
великая отечественная война
в мире
новости
история
память
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145151115_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_36e6b38641103943b713ae3eef34fd94.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Венгрии после капитального ремонта торжественно открыли российские воинские мемориалы периода Великой Отечественной войны, на которых появились новые, установленные по архивам, имена героев-освободителей. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венгрии.Отмечается, что мероприятия прошли в двух венгерских поселках – Патак и Надьбаркань.После капремонта здесь открылись воинские мемориалы советским воинам, где на братских могилах размещены плиты с надписью на русском и венгерском языке: "Вечная память советским воинам, героически погибшим во 2-й мировой войне!"Как отметили в ведомстве, здесь есть таблички с именами захороненных солдат, а на некоторых индивидуальных надгробиях остается надпись: "Неизвестный советский герой". Но теперь таких на обоих памятных местах стало меньше.Панихиду по погибшим воинам совершил протоиерей Храма Преподобного Сергия Радонежского Иоанн Кадар, после чего собравшиеся возложили к обелискам венки и цветы.Тем временем власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны. На Украине этот процесс происходит уже не первый год.На днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая на первом заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметил особую важность сохранения памятников советским воинам в то время, как в Европе происходят их осквернения, а настоящим помешательством по этому вопросу отличается киевский режим на Украине.Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятникаВ Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупацииВ Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников
https://crimea.ria.ru/20241028/prosche-grabit-dlya-chego-na-ukraine-vytravlivayut-pamyat-o-voyne-1141408117.html
венгрия
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/16/1145151115_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2daa1cccc15ef163fb933f407974186c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венгрия, россия, памятники, великая отечественная война, в мире, новости, история, память
Новые имена: в Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам

В Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам с новыми именами героев

19:19 22.03.2025
 
© Telegram-канал посольства России в ВенгрииВ Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам с новыми именами героев
В Венгрии открыли после ремонта мемориалы советским воинам с новыми именами героев
© Telegram-канал посольства России в Венгрии
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар – РИА Новости Крым. В Венгрии после капитального ремонта торжественно открыли российские воинские мемориалы периода Великой Отечественной войны, на которых появились новые, установленные по архивам, имена героев-освободителей. Об этом сообщили в посольстве РФ в Венгрии.
Отмечается, что мероприятия прошли в двух венгерских поселках – Патак и Надьбаркань.
После капремонта здесь открылись воинские мемориалы советским воинам, где на братских могилах размещены плиты с надписью на русском и венгерском языке: "Вечная память советским воинам, героически погибшим во 2-й мировой войне!"
Как отметили в ведомстве, здесь есть таблички с именами захороненных солдат, а на некоторых индивидуальных надгробиях остается надпись: "Неизвестный советский герой". Но теперь таких на обоих памятных местах стало меньше.

"В ходе архивных работ представительство Минобороны России (по организации и ведению военно-мемориальной работы за рубежом) в Венгрии установило ранее неизвестные имена 25 советских воинов, упокоенных в Патаке. Также удалось найти данные о пяти солдатах, захороненных в Надьбаркань. Все имена увековечили на мемориальных плитах", – говорится в сообщении посольства.

Панихиду по погибшим воинам совершил протоиерей Храма Преподобного Сергия Радонежского Иоанн Кадар, после чего собравшиеся возложили к обелискам венки и цветы.
Тем временем власти Эстонии приняли решение о сносе всех памятников советским воинам на территории страны. На Украине этот процесс происходит уже не первый год.
На днях губернатор Севастополя Михаил Развожаев, выступая на первом заседании оргкомитета по подготовке празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и 81-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, отметил особую важность сохранения памятников советским воинам в то время, как в Европе происходят их осквернения, а настоящим помешательством по этому вопросу отличается киевский режим на Украине.
Самые важные и интересные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе ко Дню Победы откроют после реставрации два памятника
В Крыму красноармеец, подпольщица и немец рассказывают детям об оккупации
В Крыму предложили сделать единый с Севастополем реестр памятников
Националисты в Киеве облили краской памятник генералу Ватутину - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
28 октября 2024, 16:07Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Проще грабить": для чего на Украине вытравливают память о войне
 
ВенгрияРоссияПамятникиВеликая Отечественная войнаВ миреНовостиИсторияПамять
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:21В Крыму госпитализировали 16 пострадавших в ДТП с автобусом
12:58Россия продолжит добиваться денацификации Украины – Лавров
12:42ВСУ снова ударили по объекту энергетики России
12:28Раненую туристку спасли в курортном поселке в Крыму
11:598 пострадавших в ДТП с автобусом и фурой в Крыму - тяжелые
11:53Враньем о Крыме Зеленский дискредитировал себя в глазах украинцев
11:36В аварии под Симферополем с автобусом и грузовиком пострадали 8 детей
11:29Крымский мост - проезда ждут 105 автомобилей
11:11Новый парк в Бахчисарае планируют сдать досрочно
11:04Земля за рубль: инвесторам в Крыму предоставят новые меры поддержки
10:42В Крыму продлили меры поддержки турбизнеса
10:33Автомобиль МЧС попал в аварию по дороге к месту ДТП под Симферополем
10:22Авария в Симферополе с автобусом и фурой - все о ситуации к этому часу
10:16Стала известна причина ДТП с шестью погибшими под Симферополем
10:11На Крымском мосту растет очередь
10:07Мощная магнитная буря накроет Землю
09:37Число погибших в столкновении автобуса и фуры в Крыму увеличилось до 6
09:34ДТП под Симферополем - рейсовый автобус врезался в стоящий грузовик
09:15Какие работы проведут к лету на автостанциях Крыма
09:07Пятеро погибших и 13 пострадавших: подробности жуткого ДТП в Крыму
Лента новостейМолния