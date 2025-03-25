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В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.03.2025
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В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T20:23
2025-03-25T20:23
михаил развожаев
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новости севастополя
герои сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Олег Пушинский – уроженец поселка Широкое Днепропетровской области, преподаватель истории, активный участник движения "Антимайдан". После госпереворота на Украине в 2014 году переехал в Севастополь, где занялся предпринимательством в сфере строительства.В 2024 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на Донецкое направление. В боях проявил смелость и отвагу, не раз выручал боевых товарищей. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою.
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Новости
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, новости сво, новости севастополя, герои сво, севастополь, память, утраты
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации

Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским

20:23 25.03.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСвеча
Свеча - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.

"Сегодня проводили в последний путь рядового, старшего стрелка Олега Витальевича Пушинского. Вечная память герою", – говорится в сообщении.

Олег Пушинский – уроженец поселка Широкое Днепропетровской области, преподаватель истории, активный участник движения "Антимайдан". После госпереворота на Украине в 2014 году переехал в Севастополь, где занялся предпринимательством в сфере строительства.
В 2024 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на Донецкое направление. В боях проявил смелость и отвагу, не раз выручал боевых товарищей. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою.
© Telegram Михаил РазвожаевОлег Пушинский
Олег Пушинский
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Олег Пушинский
Михаил РазвожаевНовости СВОНовости СевастополяГерои СВОСевастопольПамятьУтраты
 
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