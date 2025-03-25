https://crimea.ria.ru/20250325/v-boyakh-proyavil-otvagu-sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1145221642.html
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.03.2025
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации
В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2025
2025-03-25T20:23
2025-03-25T20:23
2025-03-25T20:23
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Олег Пушинский – уроженец поселка Широкое Днепропетровской области, преподаватель истории, активный участник движения "Антимайдан". После госпереворота на Украине в 2014 году переехал в Севастополь, где занялся предпринимательством в сфере строительства.В 2024 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на Донецкое направление. В боях проявил смелость и отвагу, не раз выручал боевых товарищей. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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михаил развожаев, новости сво, новости севастополя, герои сво, севастополь, память, утраты
В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации
Севастополь простился с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня проводили в последний путь рядового, старшего стрелка Олега Витальевича Пушинского. Вечная память герою", – говорится в сообщении.
Олег Пушинский – уроженец поселка Широкое Днепропетровской области, преподаватель истории, активный участник движения "Антимайдан". После госпереворота на Украине в 2014 году переехал в Севастополь, где занялся предпринимательством в сфере строительства.
В 2024 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на Донецкое направление. В боях проявил смелость и отвагу, не раз выручал боевых товарищей. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою.