https://crimea.ria.ru/20250325/v-boyakh-proyavil-otvagu-sevastopol-prostilsya-s-geroem-spetsoperatsii-1145221642.html

В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации

В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации - РИА Новости Крым, 25.03.2025

В боях проявил отвагу: Севастополь простился с героем спецоперации

В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 25.03.2025

2025-03-25T20:23

2025-03-25T20:23

2025-03-25T20:23

михаил развожаев

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар – РИА Новости Крым. В Севастополе состоялась церемония прощания с погибшим героем спецоперации Олегом Пушинским. Об этом сообщил во вторник губернатор города Михаил Развожаев.Олег Пушинский – уроженец поселка Широкое Днепропетровской области, преподаватель истории, активный участник движения "Антимайдан". После госпереворота на Украине в 2014 году переехал в Севастополь, где занялся предпринимательством в сфере строительства.В 2024 году заключил контракт с Минобороны и был направлен в одно из мотострелковых подразделений на Донецкое направление. В боях проявил смелость и отвагу, не раз выручал боевых товарищей. Скончался в госпитале от ран, полученных в бою.

севастополь

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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