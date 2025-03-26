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Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО

Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО - РИА Новости Крым, 26.03.2025

Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО

Случайные прилеты ракет и дронов на территорию европейских стран никогда не будут признаны актом агрессии в рамках 5-й статьи устава НАТО, поскольку это... РИА Новости Крым, 26.03.2025

2025-03-26T19:10

2025-03-26T19:10

2025-03-26T19:10

валерий залужный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Случайные прилеты ракет и дронов на территорию европейских стран никогда не будут признаны актом агрессии в рамках 5-й статьи устава НАТО, поскольку это означало бы начало ядерной войны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.5-я статья НАТО гласит, что вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке будет расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок.Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил ранее, что 5-я статья устава НАТО не работает и страны альянса это понимают. Он объяснил свое заявление тем, что в европейских странах случаются прилеты украинских и якобы российских ракет и дронов, которые ВСУ отводят с помощью средств РЭБ, и что эти факты стараются замалчивать сами лидеры этих стран.В этой связи эксперт напоминает прошлогодний эпизод со сбитым Сирией турецким разведывательным самолетом, после которого Анкара пыталась задействовать положение о "коллективной безопасности"."Турция – член НАТО, в отличие от Украины, которая никогда не получит членства в альянсе. И то вопрос (Турции – ред.) отклонили без всяких обсуждений. Залужный забывает: признать факт "агрессии" должны одновременно страны, против которых она якобы осуществлена и все страны НАТО. И там, и там он ничего не дождется. Потому что это – ядерная война, после которой мы останемся, американцы, скорее всего, тоже, а вот Европы точно не будет", – поясняет политолог.Он также подчеркивает, что Залужный является марионеткой в руках Лондона и все его заявления соответствуют линии Великобритании, которая хочет, чтобы война продолжалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыБритания планирует разместить миротворцев на Украине - СМИВопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается - Рютте

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валерий залужный, мнения, дмитрий журавлев, нато, европа, коллективный запад