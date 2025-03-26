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Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО - РИА Новости Крым, 26.03.2025
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Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО - РИА Новости Крым, 26.03.2025
Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО
Случайные прилеты ракет и дронов на территорию европейских стран никогда не будут признаны актом агрессии в рамках 5-й статьи устава НАТО, поскольку это... РИА Новости Крым, 26.03.2025
2025-03-26T19:10
2025-03-26T19:10
валерий залужный
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мнения
дмитрий журавлев
нато
европа
коллективный запад
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Случайные прилеты ракет и дронов на территорию европейских стран никогда не будут признаны актом агрессии в рамках 5-й статьи устава НАТО, поскольку это означало бы начало ядерной войны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.5-я статья НАТО гласит, что вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке будет расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок.Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил ранее, что 5-я статья устава НАТО не работает и страны альянса это понимают. Он объяснил свое заявление тем, что в европейских странах случаются прилеты украинских и якобы российских ракет и дронов, которые ВСУ отводят с помощью средств РЭБ, и что эти факты стараются замалчивать сами лидеры этих стран.В этой связи эксперт напоминает прошлогодний эпизод со сбитым Сирией турецким разведывательным самолетом, после которого Анкара пыталась задействовать положение о "коллективной безопасности"."Турция – член НАТО, в отличие от Украины, которая никогда не получит членства в альянсе. И то вопрос (Турции – ред.) отклонили без всяких обсуждений. Залужный забывает: признать факт "агрессии" должны одновременно страны, против которых она якобы осуществлена и все страны НАТО. И там, и там он ничего не дождется. Потому что это – ядерная война, после которой мы останемся, американцы, скорее всего, тоже, а вот Европы точно не будет", – поясняет политолог.Он также подчеркивает, что Залужный является марионеткой в руках Лондона и все его заявления соответствуют линии Великобритании, которая хочет, чтобы война продолжалась.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Используют приемы Третьего рейха: Нарышкин о русофобском плане ЕвропыБритания планирует разместить миротворцев на Украине - СМИВопрос вступления Украины в НАТО больше не рассматривается - Рютте
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валерий залужный, мнения, дмитрий журавлев, нато, европа, коллективный запад
Начало ядерной войны: зачем Залужный упомянул 5-ю статью устава НАТО

НАТО не будет активировать статью о "коллективной безопасности" – мнение

19:10 26.03.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар – РИА Новости Крым, Галина Оленева. Случайные прилеты ракет и дронов на территорию европейских стран никогда не будут признаны актом агрессии в рамках 5-й статьи устава НАТО, поскольку это означало бы начало ядерной войны. Такое мнение РИА Новости Крым выразил политолог Дмитрий Журавлев.
5-я статья НАТО гласит, что вооруженное нападение на любую страну альянса в Европе или Северной Америке будет расцениваться как атака одновременно на все государства, входящие в блок.
Экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил ранее, что 5-я статья устава НАТО не работает и страны альянса это понимают. Он объяснил свое заявление тем, что в европейских странах случаются прилеты украинских и якобы российских ракет и дронов, которые ВСУ отводят с помощью средств РЭБ, и что эти факты стараются замалчивать сами лидеры этих стран.
"Эти заявления – такая отчаянная попытка сделать заявку на победу в войне. Залужный хочет верить, что вся Европа атакует Россию, однако этого не произойдет", – убежден политолог.
В этой связи эксперт напоминает прошлогодний эпизод со сбитым Сирией турецким разведывательным самолетом, после которого Анкара пыталась задействовать положение о "коллективной безопасности".
"Турция – член НАТО, в отличие от Украины, которая никогда не получит членства в альянсе. И то вопрос (Турции – ред.) отклонили без всяких обсуждений. Залужный забывает: признать факт "агрессии" должны одновременно страны, против которых она якобы осуществлена и все страны НАТО. И там, и там он ничего не дождется. Потому что это – ядерная война, после которой мы останемся, американцы, скорее всего, тоже, а вот Европы точно не будет", – поясняет политолог.
Он также подчеркивает, что Залужный является марионеткой в руках Лондона и все его заявления соответствуют линии Великобритании, которая хочет, чтобы война продолжалась.

"Это все абсолютно лондонские нарративы. Но переговоры ведут Америка и Россия. Англии там нет и именно поэтому не предполагается. Англичане сегодня объективно находятся в ситуации, в которой они могут влиять на процесс только в условиях всеобщего хаоса. И они пытаются поддерживать этот хаос как могут", – подытожил политолог.

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Эксклюзивы РИА Новости КрымВалерий ЗалужныйМненияДмитрий ЖуравлевНАТОЕвропаКоллективный Запад
 
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