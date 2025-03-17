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Британия планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Британия планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ
Британия планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Британия планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ
Великобритания планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев, при этом срок их пребывания не будет ограничен. Об этом пишет РИА Новости... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T06:15
2025-03-17T06:15
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Великобритания планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев, при этом срок их пребывания не будет ограничен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Times.По информации газеты, планы по отправке на Украину военных обсуждают несколько стран. Помимо Великобритании, это Франция, Турция, Канада и Австралия. Речь идет о количестве в 30 тысяч военнослужащих.Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва "не видит места для компромисса" в вопросе размещения европейских военных контингентов на Украине.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – МедведевЛавров назвал предполагаемую цель размещения "миротворцев" на УкраинеСамоубийство: в Крыму ответили на идею отправки войск ЕС на Украину
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украина, великобритания, новости, франция, турция, канада, контингент нато, в мире
Британия планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ

Британия планирует разместить на Украине военных на неограниченный срок - The Times

06:15 17.03.2025
 
© AP Photo Vadim GhirdaВоеннослужащая НАТО
Военнослужащая НАТО - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© AP Photo Vadim Ghirda
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Великобритания планирует разместить своих военных на Украине в качестве миротворцев, при этом срок их пребывания не будет ограничен. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на газету The Times.

"Премьер-министр готов взять на себя бессрочное обязательство разместить британские войска...Это будет долгосрочное обязательство, речь идет о годах... Столько, сколько потребуется для сохранения мирного соглашения и сдерживания России", — пишет издание со ссылкой на источник в британском правительстве.

По информации газеты, планы по отправке на Украину военных обсуждают несколько стран. Помимо Великобритании, это Франция, Турция, Канада и Австралия. Речь идет о количестве в 30 тысяч военнослужащих.
Россия будет расценивать размещение на Украине европейских воинских контингентов как присутствие вооруженных сил НАТО, что будет означать прямое вовлечение альянса в конфликт с РФ, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва "не видит места для компромисса" в вопросе размещения европейских военных контингентов на Украине.
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