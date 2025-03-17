https://crimea.ria.ru/20250317/muzhchina-i-rebenok-raneny-iz-za-obstrela-vsu-khersonskoy-oblasti-1145000411.html

Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области

Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области

В течение суток киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – ранены мужчина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T19:10

2025-03-17T19:10

2025-03-17T19:10

херсонская область

владимир сальдо

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

скорая помощь

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В течение суток киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – ранены мужчина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации главы региона, обстрелам подверглись Алешки, Горностаевка, Каховка, Новую Каховка, Днепряны, Любимовка, Малая Лепетиха, Раздольное, Рыбальче и Солонцы.В Новой Каховке и Каховке повреждены два жилых дома. В Раздольном пострадало здание территориального отдела муниципальной администрации, перечислил глава региона.Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы

херсонская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы всу