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Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области
Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области
В течение суток киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – ранены мужчина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T19:10
2025-03-17T19:10
херсонская область
владимир сальдо
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
скорая помощь
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В течение суток киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – ранены мужчина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.По информации главы региона, обстрелам подверглись Алешки, Горностаевка, Каховка, Новую Каховка, Днепряны, Любимовка, Малая Лепетиха, Раздольное, Рыбальче и Солонцы.В Новой Каховке и Каховке повреждены два жилых дома. В Раздольном пострадало здание территориального отдела муниципальной администрации, перечислил глава региона.Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Помощь под огнем: как прошел год работы омбудсмена Херсонской областиБьют по жилым домам: ВСУ обстреляли 10 населенных пунктов ХерсонщиныВ Алешках дрон влетел в кабинет главврача центральной больницы
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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херсонская область, владимир сальдо, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины), скорая помощь, обстрелы всу
Мужчина и ребенок ранены из-за обстрела ВСУ Херсонской области

Мужчина и ребенок ранены в Херсонской области из-за обстрела ВСУ

19:10 17.03.2025
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоОбстрел ВСУ
Обстрел ВСУ
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В течение суток киевские боевики обстреляли в Херсонской области десять населенных пунктов – ранены мужчина и ребенок. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
По информации главы региона, обстрелам подверглись Алешки, Горностаевка, Каховка, Новую Каховка, Днепряны, Любимовка, Малая Лепетиха, Раздольное, Рыбальче и Солонцы.
"Ранения получили два человека: мужчина 55-и лет в Алешках и 7-летний ребенок в селе Рыбальче. Оба пострадавших доставлены в местные больницы", – написал Сальдо в своем Telegram-канале.
В Новой Каховке и Каховке повреждены два жилых дома. В Раздольном пострадало здание территориального отдела муниципальной администрации, перечислил глава региона.
Неделей ранее киевские боевики атаковали беспилотником автомобиль скорой помощи в Херсонской области, находившиеся в нем медики чудом выжили.
9 марта ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS рынок в поселке Великие Копани Херсонской области. Погибли три человека, в том числе 15-летний подросток. Восемь мирных жителей получили ранения, в их числе медики, которые прибыли спасать людей, но сами попали под обстрел.
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Херсонская областьВладимир СальдоНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Скорая помощьОбстрелы ВСУ
 
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