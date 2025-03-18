https://crimea.ria.ru/20250318/desyatki-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-chetyre-regiona-rossii-1145005525.html
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T07:16
2025-03-18T07:16
2025-03-18T07:16
министерство обороны рф
новости
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141578245_0:48:675:429_1920x0_80_0_0_b66e598ccea1a3b0480bdaa0a0049cb8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник утром.Накануне ночью российской ПВО была отражена атака на Астрахань, Кубань, Курскую, Орловскую и Тульскую области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотниковВСУ устроили массированную атаку Курской областиСилы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/03/1141578245_0:85:459:429_1920x0_80_0_0_aeb739a50402f62b8b2221ed2ddc9af9.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
46 беспилотников ВСУ сбили ночью над четырьмя регионами России