https://crimea.ria.ru/20250318/desyatki-bespilotnikov-vsu-atakovali-nochyu-chetyre-regiona-rossii-1145005525.html

Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России

Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России - РИА Новости Крым, 18.03.2025

Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России

Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник... РИА Новости Крым, 18.03.2025

2025-03-18T07:16

2025-03-18T07:16

2025-03-18T07:16

министерство обороны рф

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вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник утром.Накануне ночью российской ПВО была отражена атака на Астрахань, Кубань, Курскую, Орловскую и Тульскую области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотниковВСУ устроили массированную атаку Курской областиСилы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны

белгородская область

брянская область

курская область

орловская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)