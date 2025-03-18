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Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России - РИА Новости Крым, 18.03.2025
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник... РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T07:16
2025-03-18T07:16
министерство обороны рф
новости
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пво
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник утром.Накануне ночью российской ПВО была отражена атака на Астрахань, Кубань, Курскую, Орловскую и Тульскую области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотниковВСУ устроили массированную атаку Курской областиСилы ПВО сбили 4 американские авиабомбы и 141 дрон за сутки – Минобороны
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министерство обороны рф, новости, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, пво, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России

46 беспилотников ВСУ сбили ночью над четырьмя регионами России

07:16 18.03.2025
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости Крым. Дежурные средства российской ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 46 беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны во вторник утром.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов: 41БпЛА – над территорией Белгородской области, два БпЛА – над территорией Брянской области, два БпЛА – над территорией Курской области, один БпЛА – над территорией Орловской области", – сказано в сообщении.

Накануне ночью российской ПВО была отражена атака на Астрахань, Кубань, Курскую, Орловскую и Тульскую области.
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