https://crimea.ria.ru/20250317/pozhar-na-obekte-tek-proizoshel-v-astrakhanskoy-oblasti-posle-naleta-dronov-1144978549.html

Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников

Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников

В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T07:31

2025-03-17T07:31

2025-03-17T07:36

астраханская область

игорь бабушкин

происшествия

пожар

беспилотник (бпла, дрон)

новости

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Губернатор уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.По информации Бабушкина, ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, на данный момент возгорание локализовано. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину В Туапсе из-за пожара на нефтебазе превышен уровень угарного газаВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно

астраханская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

астраханская область, игорь бабушкин, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу