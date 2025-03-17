Рейтинг@Mail.ru
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250317/pozhar-na-obekte-tek-proizoshel-v-astrakhanskoy-oblasti-posle-naleta-dronov-1144978549.html
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников
В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T07:31
2025-03-17T07:36
астраханская область
игорь бабушкин
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c171dcd3cc65e78ea83a109e01c2f0ef.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Губернатор уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.По информации Бабушкина, ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, на данный момент возгорание локализовано. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину В Туапсе из-за пожара на нефтебазе превышен уровень угарного газаВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
астраханская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132053149_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_44b6577bcd5dbf45560ad51e83f935ed.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
астраханская область, игорь бабушкин, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников

В Астраханской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на объекте ТЭК

07:31 17.03.2025 (обновлено: 07:36 17.03.2025)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"Сегодня ночью ВСУ вновь предприняли попытку массированной атаки беспилотников на объекты, расположенные на территории региона, в том числе ТЭК. Рабочие смены заблаговременно эвакуированы. Средства РЭБ и ПВО отработали в штатном режиме. При падении беспилотника на территории объекта произошло возгорание", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.
По информации Бабушкина, ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, на данный момент возгорание локализовано.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину
В Туапсе из-за пожара на нефтебазе превышен уровень угарного газа
ВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
 
Астраханская областьИгорь БабушкинПроисшествияПожарБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:40В центре Симферополе сбили двоих человек: один погиб
09:30Чем весна вредит здоровью глаз
09:23ТЭК в Астрахани, Кубань и Калмыкия: силы ПВО отразили атаку ВСУ на Россию
09:16Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Крыму и Севастополе
09:01Россия и США обсудят доступ к портам в Черном море - Уиткофф
08:36Сильный ветер повредил ЛЭП на юге Крыма: без света Алушта и несколько сел
08:18Переговоры по Украине: Россия потребует железобетонных гарантий
07:48Трамп хочет обсудить с Путиным вопрос территорий
07:31Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников
07:10Что и когда изменится в защите персональных данных в России
06:45В "Ханском дворце" в Крыму реставрируют последние четыре объекта
06:27Взрывы гремят на Украине
06:15Британия планирует разместить миротворцев на Украине - СМИ
06:08Больше бюджета региона: сколько денег крымчане хранят на депозитах
00:01Как контрастный атмосферный фронт изменит погоду в Крыму
00:00Какой сегодня праздник: 17 марта
22:35Севастопольская спортсменка стала чемпионкой мира по боксу
22:15Годовщина референдума и угроза сухопутной операции ВСУ – главное за день
21:52Севастопольские спасатели потушили пожар возле Орловки
21:16Отправка "миротворцев" на Украину означает войну с НАТО – Медведев
Лента новостейМолния