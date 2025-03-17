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Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников
В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T07:31
2025-03-17T07:31
2025-03-17T07:36
астраханская область
игорь бабушкин
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. В результате атаки украинских беспилотников на объекте ТЭК в Астраханской области произошел пожар, есть пострадавший. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.Губернатор уточнил, что в ходе атаки пострадал один человек, его доставили в больницу.По информации Бабушкина, ситуация на месте происшествия контролируемая, экстренные службы устраняют последствия, на данный момент возгорание локализовано. Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пожар в одном из районов Симферополя – власти объяснили причину В Туапсе из-за пожара на нефтебазе превышен уровень угарного газаВСУ атаковали нефтекомплекс в Туапсе – что известно
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астраханская область, игорь бабушкин, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), новости, обстрелы всу
Нефтекомплекс горит в Астраханской области после атаки беспилотников
В Астраханской области в результате атаки беспилотников произошел пожар на объекте ТЭК
07:31 17.03.2025 (обновлено: 07:36 17.03.2025)