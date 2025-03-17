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Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь

Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь - РИА Новости Крым, 17.03.2025

Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь

В понедельник, 17 марта, глава ЦИК России Элла Памфилова встретилась с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым и поздравила работников местного... РИА Новости Крым, 17.03.2025

2025-03-17T15:57

2025-03-17T15:57

2025-03-17T16:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 17 марта, глава ЦИК России Элла Памфилова встретилась с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым и поздравила работников местного избиркома.Она добавила, что 11 лет назад сотрудники избиркома вместе с остальными крымчанами сделали уверенный шаг в будущее России, шаг, который стал определяющим в объединении земель русских.Также на встрече с работниками местного ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей. Это существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

элла памфилова, михаил развожаев, новости, новости севастополя, референдум, выборы, севастополь, россия