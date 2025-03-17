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Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь - РИА Новости Крым, 17.03.2025
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Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь
Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь - РИА Новости Крым, 17.03.2025
Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь
В понедельник, 17 марта, глава ЦИК России Элла Памфилова встретилась с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым и поздравила работников местного... РИА Новости Крым, 17.03.2025
2025-03-17T15:57
2025-03-17T16:02
элла памфилова
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 17 марта, глава ЦИК России Элла Памфилова встретилась с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым и поздравила работников местного избиркома.Она добавила, что 11 лет назад сотрудники избиркома вместе с остальными крымчанами сделали уверенный шаг в будущее России, шаг, который стал определяющим в объединении земель русских.Также на встрече с работниками местного ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей. Это существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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элла памфилова, михаил развожаев, новости, новости севастополя, референдум, выборы, севастополь, россия
Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь

В 11 годовщину Крымской весны глава ЦИК посетила Севастополь

15:57 17.03.2025 (обновлено: 16:02 17.03.2025)
 
© ЦИК РоссииГлава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь
Глава ЦИК Элла Пафмилова посетила Севастополь
© ЦИК России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар – РИА Новости Крым. В понедельник, 17 марта, глава ЦИК России Элла Памфилова встретилась с севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым и поздравила работников местного избиркома.

"11 лет назад произошло это знаменательное для всей страны событие – возвращение Севастополя домой, в Россию. Хочу поклониться вам, мои дорогие коллеги, за то беспримерное мужество, выдержку и ответственность, которые вы продемонстрировали, организовывая это поистине историческое событие – общекрымский референдум. Благодарность всем вам, кто стоял у истоков этой Русской весны. Это настоящий подвиг", – сказала Памфилова.

Она добавила, что 11 лет назад сотрудники избиркома вместе с остальными крымчанами сделали уверенный шаг в будущее России, шаг, который стал определяющим в объединении земель русских.
Также на встрече с работниками местного ЦИК обсудили возможность дополнить традиционную систему голосования внедрением цифрового списка избирателей. Это существенно упростит работу организаторов выборов в Севастополе, а также оснастит избирательные участки терминалами для электронного голосования.
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