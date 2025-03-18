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11 лет Крымской весне: как это было - РИА Новости Крым, 18.03.2025
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11 лет Крымской весне: как это было
11 лет Крымской весне: как это было - РИА Новости Крым, 18.03.2025
11 лет Крымской весне: как это было
18 марта исполняется 11 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России – события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и РИА Новости Крым, 18.03.2025
2025-03-18T07:10
2025-03-18T07:10
крымская весна
видео
крым
россия
история
общество
владимир путин (политик)
сергей аксенов
владимир константинов
алексей чалый
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта исполняется 11 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России – события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия этого решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Воссоединение полуострова с большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа.РИА Новости Крым вспоминает ключевые события, предшествовавшие возвращению полуострова в родную гавань.Крымская весна – начало: историческая фотохроника &gt;&gt;Госпереворот в Киеве и митинги в КрымуКатализатором Крымской весны послужил произошедший в феврале 2014 года в Киеве государственный переворот. Все о государственном перевороте на Украине в 2014 году &gt;&gt;Подавляющее большинство крымчан хотели снова стать частью России все годы после развала Советского Союза в 1991 году, о чем свидетельствовали многочисленные соцопросы. В Крыму терпели управленцев-украинизаторов, а власти в Киеве в свою очередь тяготились присутствием "бедного родственника" и финансировали полуостров по остаточному принципу. Захват власти на Украине откровенными националистами и русофобами сподвиг жителей полуострова на решительные действия.Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото &gt;&gt;23 февраля 2014 года, на следующий день после объявления Верховной радой Украины о "самоустранении от власти" президента Виктора Януковича, в Севастополе прошел митинг народной воли. Около 30 тысяч горожан вышли на площадь Нахимова, чтобы заявить о неподчинении Киеву. Город в буквальном смысле восстал против националистической хунты. Впервые в своей истории Севастополь выбрал собственного руководителя. Участники митинга единогласно избрали народным мэром Алексея Чалого – успешного ученого, предпринимателя и активного общественного деятеля. На митинге объявили о выходе Севастополя из-под юрисдикции Киева. Глава администрации Севастополя Владимир Яцуба объявил о своей отставке. Депутаты горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывесили российский флаг."Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму &gt;&gt;26 февраля в Симферополе у здания Верховного совета республики состоялись два массовых митинга – активистов националистических организаций, поддерживающих "майдан" и госпереворот, и в противовес им – сторонников возвращения полуострова в состав России. Произошли массовые столкновения, в результате которых пострадали более 70 человек. Двое крымчан – Валентина Корнева и Игорь Постный – погибли. Впоследствии их посмертно наградили медалями "За защиту Республики Крым".В Крыму и Севастополе организуются отряды самообороны. В них влились вернувшиеся с "майдана" подразделения "Беркута" и внутренних войск.Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года &gt;&gt;"Вежливые люди" и назначение референдумаА в ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма заняли вооруженные люди без знаков отличия. Над зданиями были подняты российские флаги, а перед ними соорудили баррикады. Также вооруженные люди заблокировали воинские части и установили контроль над симферопольским аэропортом, аэродромом в Новофедоровке, ГТРК "Крым", узлами связи "Укртелекома". Это были те самые "вежливые люди". Впоследствии станет известно, что это были российские военнослужащие Сил специальных операций. Силы Черноморского флота РФ заблокировали выход в море кораблям и катерам бригады Госпогранслужбы Украины.Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографикаВоссоединение Крыма с РоссиейВ кратчайшие сроки парламент Крыма сменил руководство правительства региона и принял решение о проведении референдума. Новый премьер Крыма Сергей Аксенов временно переподчинил себе все силовые структуры республики и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в обеспечении мира и спокойствия на полуострове.1 марта Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины "для нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Совфед дал согласие на обращение главы государства.Верховный совет Крыма принимает решение провести референдум о статусе региона. Изначально голосование назначили на 25 мая, в день проведения президентских выборов на Украине. Уже 1 марта глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе референдума на 30 марта. А 6 марта крымский парламент принял решение провести волеизъявление 16 марта.7 марта горсовет Севастополя поддержал решение крымского парламента о проведении 16 марта общекрымского референдума.Референдум в Крыму 16 марта 2014 года - справка &gt;&gt;Единодушная поддержкаВласти республики объявляют, что собственность Украины в Крыму будет национализирована в пользу региона. В Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи и других городах проходят массовые митинги в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Руководители Госдумы РФ и Совета Федерации заявили, что Россия поддерживает свободный и демократический выбор крымчан и севастопольцев.Страны "Большой семерки" в свою очередь заявили, что отказываются признавать результаты предстоящего референдума. В то же время власти Крыма официально пригласили иностранных наблюдателей приехать на полуостров и проследить за ходом голосования.11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет принимают декларацию о независимости Крыма. Документ предусматривает возможность этой территории войти в состав РФ после проведения референдума.16 марта в Республике Крым и Севастополе проходит всенародное голосование. Крымчанам и севастопольцам предложили выбрать один из двух вариантов ответа:1. "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?"2. "Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны &gt;&gt;Люди массово идут на избирательные участки, зачастую перед ними скапливаются очереди. За ходом голосования следят 69 международных наблюдателей из 23 стран. После завершения волеизъявления по всему полуострову на площадях городов и поселков проходят праздничные мероприятия, улицы заполнены людьми с российскими флагами.Согласно итоговым подсчетам бюллетеней, в референдуме приняли участие более 1 миллиона 264 тысяч человек в Крыму и 271 тысяча в Севастополе. Явка составила соответственно 83,1% и 89,5%. В Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% (1 миллион 233 тысячи), в Севастополе 95,6% (262 тысячи) избирателей.Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей &gt;&gt;Историческая церемония в КремлеУже через день после голосования, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке состоялось подписание договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Под историческим документом тогда поставили подписи председатель правительства Крыма Сергей Аксенов, глава Верховного совета республики Владимир Константинов, председатель координационного совета Севастополя Алексей Чалый и президент страны Владимир Путин. Перед церемонией российский лидер выступил с посланием перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов РФ и представителями гражданского общества. В своей речи он подчеркнул, что Крым был и остается неотъемлемой частью России, а решение руководства СССР передать Крым Украине в 1954 году было принято в обход всех конституционных норм.21 марта Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и утвердил ратификацию соответствующего договора. Также глава государства подписал указ о создании Крымского федерального округа.Воссоединение полуострова с Россией открыло новую страницу в истории Крыма и всей страны. Жителей полуострова ждали непростые дни: жесткие санкции Запада, водная, энергетическая, торговая и транспортная блокады со стороны Украины, попытки осуществить диверсии и теракты. Вместе с тем с вхождением в состав РФ полуостров благодаря федеральной поддержке получил мощнейший импульс и кардинально преобразился. Сегодня Крым – динамично развивающийся регион, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические, культурные и туристические проекты, а люди живут в мире и согласии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Попытки оспорить законность референдума в Крыму несостоятельны – МИД РФТакер Карлсон назвал возвращение Крыма в Россию демократическим процессомСанкции против Крыма противоречат Всеобщей декларации прав человека – СФ
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крымская весна, видео, крым, россия, история, общество, владимир путин (политик), сергей аксенов, владимир константинов, алексей чалый, севастополь, госпереворот на украине, украина
11 лет Крымской весне: как это было

11 лет назад Крым и Севастополь воссоединились с Россией – хронология событий

07:10 18.03.2025
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар – РИА Новости Крым. 18 марта исполняется 11 лет с момента возвращения Крыма и Севастополя в состав России – события, имеющего колоссальное значение не только для нашей страны, но и всего мира. В этот день в 2014 году в Кремле президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Основой для принятия этого решения стал всеобщий референдум, на котором подавляющее большинство крымчан и севастопольцев проголосовали за то, чтобы полуостров стал частью России. Воссоединение полуострова с большой Родиной стало символом восстановления исторической справедливости и мощнейшей консолидации всего российского народа.
РИА Новости Крым вспоминает ключевые события, предшествовавшие возвращению полуострова в родную гавань.
Крымская весна – начало: историческая фотохроника >>

Госпереворот в Киеве и митинги в Крыму

Катализатором Крымской весны послужил произошедший в феврале 2014 года в Киеве государственный переворот.
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Подавляющее большинство крымчан хотели снова стать частью России все годы после развала Советского Союза в 1991 году, о чем свидетельствовали многочисленные соцопросы. В Крыму терпели управленцев-украинизаторов, а власти в Киеве в свою очередь тяготились присутствием "бедного родственника" и финансировали полуостров по остаточному принципу. Захват власти на Украине откровенными националистами и русофобами сподвиг жителей полуострова на решительные действия.
Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото >>
23 февраля 2014 года, на следующий день после объявления Верховной радой Украины о "самоустранении от власти" президента Виктора Януковича, в Севастополе прошел митинг народной воли.
Около 30 тысяч горожан вышли на площадь Нахимова, чтобы заявить о неподчинении Киеву. Город в буквальном смысле восстал против националистической хунты. Впервые в своей истории Севастополь выбрал собственного руководителя. Участники митинга единогласно избрали народным мэром Алексея Чалого – успешного ученого, предпринимателя и активного общественного деятеля. На митинге объявили о выходе Севастополя из-под юрисдикции Киева. Глава администрации Севастополя Владимир Яцуба объявил о своей отставке. Депутаты горсовета 49 голосами избрали Чалого руководителем города. На здании администрации вывесили российский флаг.
"Никто не рассчитывал на поддержку извне": казак о феврале 2014 в Крыму >>
26 февраля в Симферополе у здания Верховного совета республики состоялись два массовых митинга – активистов националистических организаций, поддерживающих "майдан" и госпереворот, и в противовес им – сторонников возвращения полуострова в состав России. Произошли массовые столкновения, в результате которых пострадали более 70 человек. Двое крымчан – Валентина Корнева и Игорь Постный – погибли. Впоследствии их посмертно наградили медалями "За защиту Республики Крым".
В Крыму и Севастополе организуются отряды самообороны. В них влились вернувшиеся с "майдана" подразделения "Беркута" и внутренних войск.
Как Порошенко в Крым ездил: что произошло 28 февраля 2014 года >>

"Вежливые люди" и назначение референдума

А в ночь на 27 февраля здания парламента и правительства Крыма заняли вооруженные люди без знаков отличия. Над зданиями были подняты российские флаги, а перед ними соорудили баррикады. Также вооруженные люди заблокировали воинские части и установили контроль над симферопольским аэропортом, аэродромом в Новофедоровке, ГТРК "Крым", узлами связи "Укртелекома". Это были те самые "вежливые люди". Впоследствии станет известно, что это были российские военнослужащие Сил специальных операций. Силы Черноморского флота РФ заблокировали выход в море кораблям и катерам бригады Госпогранслужбы Украины.
Кот, девочка и солдат: памятник Вежливым людям в Крыму – инфографика

Воссоединение Крыма с Россией

В кратчайшие сроки парламент Крыма сменил руководство правительства региона и принял решение о проведении референдума. Новый премьер Крыма Сергей Аксенов временно переподчинил себе все силовые структуры республики и обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой оказать содействие в обеспечении мира и спокойствия на полуострове.
1 марта Путин внес в Совет Федерации обращение об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины "для нормализации общественно-политической обстановки в этой стране". Совфед дал согласие на обращение главы государства.
Верховный совет Крыма принимает решение провести референдум о статусе региона. Изначально голосование назначили на 25 мая, в день проведения президентских выборов на Украине. Уже 1 марта глава правительства Крыма Сергей Аксенов сообщил о переносе референдума на 30 марта. А 6 марта крымский парламент принял решение провести волеизъявление 16 марта.
7 марта горсовет Севастополя поддержал решение крымского парламента о проведении 16 марта общекрымского референдума.
Референдум в Крыму 16 марта 2014 года - справка >>

Единодушная поддержка

Власти республики объявляют, что собственность Украины в Крыму будет национализирована в пользу региона. В Симферополе, Севастополе, Евпатории, Керчи и других городах проходят массовые митинги в поддержку воссоединения Крыма с Россией. Руководители Госдумы РФ и Совета Федерации заявили, что Россия поддерживает свободный и демократический выбор крымчан и севастопольцев.
Страны "Большой семерки" в свою очередь заявили, что отказываются признавать результаты предстоящего референдума. В то же время власти Крыма официально пригласили иностранных наблюдателей приехать на полуостров и проследить за ходом голосования.
11 марта Верховный совет Крыма и Севастопольский городской совет принимают декларацию о независимости Крыма. Документ предусматривает возможность этой территории войти в состав РФ после проведения референдума.
16 марта в Республике Крым и Севастополе проходит всенародное голосование. Крымчанам и севастопольцам предложили выбрать один из двух вариантов ответа:
1. "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?"
2. "Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?"
Вещи как символы: Виртуальный музей Крымской весны >>
Люди массово идут на избирательные участки, зачастую перед ними скапливаются очереди. За ходом голосования следят 69 международных наблюдателей из 23 стран. После завершения волеизъявления по всему полуострову на площадях городов и поселков проходят праздничные мероприятия, улицы заполнены людьми с российскими флагами.
Согласно итоговым подсчетам бюллетеней, в референдуме приняли участие более 1 миллиона 264 тысяч человек в Крыму и 271 тысяча в Севастополе. Явка составила соответственно 83,1% и 89,5%. В Крыму за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% (1 миллион 233 тысячи), в Севастополе 95,6% (262 тысячи) избирателей.
Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей >>

Историческая церемония в Кремле

Уже через день после голосования, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля в торжественной обстановке состоялось подписание договора о принятии Крыма и Севастополя в состав России. Под историческим документом тогда поставили подписи председатель правительства Крыма Сергей Аксенов, глава Верховного совета республики Владимир Константинов, председатель координационного совета Севастополя Алексей Чалый и президент страны Владимир Путин. Перед церемонией российский лидер выступил с посланием перед депутатами Госдумы, членами Совета Федерации, руководителями регионов РФ и представителями гражданского общества. В своей речи он подчеркнул, что Крым был и остается неотъемлемой частью России, а решение руководства СССР передать Крым Украине в 1954 году было принято в обход всех конституционных норм.
21 марта Путин подписал закон о воссоединении Крыма и Севастополя с Россией и утвердил ратификацию соответствующего договора. Также глава государства подписал указ о создании Крымского федерального округа.
Воссоединение полуострова с Россией открыло новую страницу в истории Крыма и всей страны. Жителей полуострова ждали непростые дни: жесткие санкции Запада, водная, энергетическая, торговая и транспортная блокады со стороны Украины, попытки осуществить диверсии и теракты. Вместе с тем с вхождением в состав РФ полуостров благодаря федеральной поддержке получил мощнейший импульс и кардинально преобразился. Сегодня Крым – динамично развивающийся регион, где реализуются уникальные инфраструктурные, социально-экономические, культурные и туристические проекты, а люди живут в мире и согласии.
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08:35Защитники земли русской: ледовый поход на Стокгольм
08:22Крымская весна изменила всех нас: власти поздравили жителей полуострова
07:43Израиль возобновил удары по Газе – за ночь погибли и ранены сотни людей
07:16Десятки беспилотников ВСУ атаковали ночью четыре региона России
07:1011 лет Крымской весне: как это было
00:01Снег и понижение температуры воздуха: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 18 марта
22:42Разговор Путина с Трампом и обсуждение раздела Украины: главное за день
22:22Кастинг в Новом Херсонесе: победителей научат актерскому мастерству
22:01США могут признать Крым российским – СМИ
21:39Не станем забегать вперед: в США отказались говорить о будущем Зеленского
21:23Крымские исполнители поучаствуют в отборе на "Славянский базар"
21:01США обсуждают с Киевом будущее разделение территорий
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20:48Охранные предприятия в РФ будут проходить обучение в Росгвардии
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