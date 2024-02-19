Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото

Фотохроника протестов на Майдане в Киеве и госпереворота на Украине в 2014 году
Все началось 21 ноября 2013 года, когда Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Кабмин мотивировал это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности (площадь Независимости - ред.) собрались около двух тысяч человек.
Все началось 21 ноября 2013 года, когда Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Кабмин мотивировал это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности (площадь Независимости - ред.) собрались около двух тысяч человек.
Первоначально акции протеста протекали спокойно: на площади Независимости и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Студентки дарили цветы срочникам Внутренних войск Украины.
Первоначально акции протеста протекали спокойно: на площади Независимости и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Студентки дарили цветы срочникам Внутренних войск Украины.
Ситуация изменилась 24 ноября, число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. На площади установили палатки, колонна протестующих двинулась к зданию кабмина, которое было оцеплено бойцами "Беркута". Со стороны митингующих полетели дымовые шашки, несколько раз применили слезоточивый газ.
Ситуация изменилась 24 ноября, число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. На площади установили палатки, колонна протестующих двинулась к зданию кабмина, которое было оцеплено бойцами "Беркута". Со стороны митингующих полетели дымовые шашки, несколько раз применили слезоточивый газ.
В ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал протестующих. Были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.
В ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал протестующих. Были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.
После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Портрет Виктора Януковича на площади Независимости.
После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Портрет Виктора Януковича на площади Независимости.
К акции активно начали присоединяться украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.
К акции активно начали присоединяться украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.
Участники "евромайдана" захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.
Участники "евромайдана" захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, показалась на Майдане в инвалидной коляске и... на каблуках.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, показалась на Майдане в инвалидной коляске и... на каблуках.
10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. На фото Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости.
10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. На фото Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости.
11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.
11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.
При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.
При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.
Чучело с символикой Коммунистической партии Украины на площади Независимости.
Чучело с символикой Коммунистической партии Украины на площади Независимости.
22 декабря на очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в него вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.
22 декабря на очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в него вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.
23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников акций протеста.
23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников акций протеста.
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.
24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.
Бронеавтомобиль сторонников оппозиции у здания Верховной рады Украины.
Бронеавтомобиль сторонников оппозиции у здания Верховной рады Украины.
28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров.
28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров.
18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов.
18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов.
По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и Внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих ВВ и 10 работников милиции.
По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и Внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих ВВ и 10 работников милиции.
20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно майдановцы.
20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно майдановцы.
Бойцы из отряда "Самообороны Майдана" на улице Крещатик возле плаката с изображением Юлии Тимошенко. Надпись на плакате: "За независимость надо бороться!"
Бойцы из отряда "Самообороны Майдана" на улице Крещатик возле плаката с изображением Юлии Тимошенко. Надпись на плакате: "За независимость надо бороться!"
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве МИД Польши, Германии и Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве МИД Польши, Германии и Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.
Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая.
Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая.
Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
Состоялся государственный переворот. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.
Состоялся государственный переворот. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.
После выборов президентом Украины стал Петр Порошенко (справа), премьером - Арсений Яценюк.
После выборов президентом Украины стал Петр Порошенко (справа), премьером - Арсений Яценюк.
Все началось 21 ноября 2013 года, когда Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Кабмин мотивировал это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности (площадь Независимости - ред.) собрались около двух тысяч человек.
Первоначально акции протеста протекали спокойно: на площади Независимости и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Студентки дарили цветы срочникам Внутренних войск Украины.
Ситуация изменилась 24 ноября, число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. На площади установили палатки, колонна протестующих двинулась к зданию кабмина, которое было оцеплено бойцами "Беркута". Со стороны митингующих полетели дымовые шашки, несколько раз применили слезоточивый газ.
В ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал протестующих. Были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.
После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Портрет Виктора Януковича на площади Независимости.
К акции активно начали присоединяться украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.
Участники "евромайдана" захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.
Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, показалась на Майдане в инвалидной коляске и... на каблуках.
10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. На фото Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости.
11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.
При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.
Чучело с символикой Коммунистической партии Украины на площади Независимости.
22 декабря на очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в него вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.
23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников акций протеста.
22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.
24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.
Бронеавтомобиль сторонников оппозиции у здания Верховной рады Украины.
28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров.
18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов.
По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и Внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих ВВ и 10 работников милиции.
20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно майдановцы.
Бойцы из отряда "Самообороны Майдана" на улице Крещатик возле плаката с изображением Юлии Тимошенко. Надпись на плакате: "За независимость надо бороться!"
21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве МИД Польши, Германии и Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.
Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая.
Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.
Состоялся государственный переворот. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.
После выборов президентом Украины стал Петр Порошенко (справа), премьером - Арсений Яценюк.