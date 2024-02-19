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Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото - РИА Новости Крым, 19.02.2024
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Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.02.2024
10 лет госперевороту на Украине
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Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото
Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото - РИА Новости Крым, 19.02.2024
Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото
"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Майдан... РИА Новости Крым, 19.02.2024
2024-02-19T08:56
2024-02-19T08:57
майдан
10 лет госперевороту на украине
евромайдан
украина
фото
политика
новости
виктор янукович (политик)
петр порошенко
история
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"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Майдан завершился вовсе не евроинтеграцией, за которую ратовали протестующие. Украина потеряла Крым и Севастополь, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, началась многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем РФ вынуждена была начать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой в состав России вошли новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.История Майдана-2014 — в фотоленте РИА Новости Крым.
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майдан, евромайдан, украина, фото, политика, новости, виктор янукович (политик), петр порошенко, история, киев
Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото

Фотохроника протестов на Майдане в Киеве и госпереворота на Украине в 2014 году

08:56 19.02.2024 (обновлено: 08:57 19.02.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Вовк / Перейти в фотобанкГодовщина начала событий на киевском Майдане
Годовщина начала событий на киевском Майдане - РИА Новости, 1920, 19.02.2024
© РИА Новости . Алексей Вовк
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Читать в
"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Майдан завершился вовсе не евроинтеграцией, за которую ратовали протестующие. Украина потеряла Крым и Севастополь, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, началась многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем РФ вынуждена была начать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой в состав России вошли новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.
История Майдана-2014 — в фотоленте РИА Новости Крым.
© РИА Новости . Петр Задорожный / Перейти в фотобанк

Все началось 21 ноября 2013 года, когда Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Кабмин мотивировал это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности (площадь Независимости - ред.) собрались около двух тысяч человек.

Ситуация на Украине в связи с вопросом евроинтеграции
1 из 29

Все началось 21 ноября 2013 года, когда Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Кабмин мотивировал это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности (площадь Независимости - ред.) собрались около двух тысяч человек.

© РИА Новости . Петр Задорожный
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Первоначально акции протеста протекали спокойно: на площади Независимости и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Студентки дарили цветы срочникам Внутренних войск Украины.

Ситуация на Украине в связи с вопросом евроинтеграции
2 из 29

Первоначально акции протеста протекали спокойно: на площади Независимости и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Студентки дарили цветы срочникам Внутренних войск Украины.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Алексей Фурман / Перейти в фотобанк

Ситуация изменилась 24 ноября, число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. На площади установили палатки, колонна протестующих двинулась к зданию кабмина, которое было оцеплено бойцами "Беркута". Со стороны митингующих полетели дымовые шашки, несколько раз применили слезоточивый газ.

Акции сторонников вступления в Евросоюз на Майдане
3 из 29

Ситуация изменилась 24 ноября, число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. На площади установили палатки, колонна протестующих двинулась к зданию кабмина, которое было оцеплено бойцами "Беркута". Со стороны митингующих полетели дымовые шашки, несколько раз применили слезоточивый газ.

© РИА Новости . Алексей Фурман
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

В ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал протестующих. Были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.

Ситуация в Киеве
4 из 29

В ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал протестующих. Были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанк

После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Портрет Виктора Януковича на площади Независимости.

Ситуация в Киеве
5 из 29

После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Портрет Виктора Януковича на площади Независимости.

© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкПродавец ковриков с изображением президента Украины Виктора Януковича на Крещатике.
Ситуация в Киеве
6 из 29
Продавец ковриков с изображением президента Украины Виктора Януковича на Крещатике.
© РИА Новости . Григорий Василенко
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

К акции активно начали присоединяться украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.

Ситуация в Киеве
7 из 29

К акции активно начали присоединяться украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Василенко / Перейти в фотобанк

Участники "евромайдана" захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.

Протесты сторонников евроинтеграции Украины
8 из 29

Участники "евромайдана" захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.

© РИА Новости . Андрей Василенко
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, показалась на Майдане в инвалидной коляске и... на каблуках.

Юлия Тимошенко прибыла в Киев
9 из 29

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, показалась на Майдане в инвалидной коляске и... на каблуках.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Петр Задорожный / Перейти в фотобанк

10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. На фото Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости.

В.Нуланд и Д.Пайетта встретились с лидерами украинской оппозиции
10 из 29

10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. На фото Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости.

© РИА Новости . Петр Задорожный
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.

Ситуация в Киеве
11 из 29

11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.

Развитие ситуации в Киеве
12 из 29

При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Чучело с символикой Коммунистической партии Украины на площади Независимости.

Ситуация в Киеве
13 из 29

Чучело с символикой Коммунистической партии Украины на площади Независимости.

© РИА Новости . Александр Максименко
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

22 декабря на очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в него вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.

Ситуация на Украине
14 из 29

22 декабря на очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в него вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников акций протеста.

Ситуация в Киеве
15 из 29

23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников акций протеста.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

Ситуация в Киеве
16 из 29

22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.

Ситуация в Киеве
17 из 29

24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Бронеавтомобиль сторонников оппозиции у здания Верховной рады Украины.

Ситуация в Киеве
18 из 29

Бронеавтомобиль сторонников оппозиции у здания Верховной рады Украины.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров.

Ситуация в Киеве
19 из 29

28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров.

© РИА Новости . Григорий Василенко
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов.

Обострение ситуации на Украине
20 из 29

18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и Внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих ВВ и 10 работников милиции.

Развитие ситуации в Киеве
21 из 29

По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и Внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих ВВ и 10 работников милиции.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно майдановцы.

Ситуация на майдане
22 из 29

20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно майдановцы.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанкУчастник акции сторонников евроинтеграции Украины перед строем сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.
Протесты сторонников евроинтеграции Украины
23 из 29
Участник акции сторонников евроинтеграции Украины перед строем сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Бойцы из отряда "Самообороны Майдана" на улице Крещатик возле плаката с изображением Юлии Тимошенко. Надпись на плакате: "За независимость надо бороться!"

Ситуация в Киеве
24 из 29

Бойцы из отряда "Самообороны Майдана" на улице Крещатик возле плаката с изображением Юлии Тимошенко. Надпись на плакате: "За независимость надо бороться!"

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве МИД Польши, Германии и Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.

Ситуация на Украине
25 из 29

21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве МИД Польши, Германии и Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.

© РИА Новости . Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости . Андрей Стенин / Перейти в фотобанк

Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая.

Развитие ситуации в Киеве
26 из 29

Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.

Бывший президент Украины Виктор Янукович дал интервью РИА Новости
27 из 29

Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.

© РИА Новости . Илья Питалев
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© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Состоялся государственный переворот. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.

Александр Турчинов
28 из 29

Состоялся государственный переворот. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.

© РИА Новости . Евгений Котенко
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© РИА Новости . Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

После выборов президентом Украины стал Петр Порошенко (справа), премьером - Арсений Яценюк.

Годовщина событий на киевском Майдане
29 из 29

После выборов президентом Украины стал Петр Порошенко (справа), премьером - Арсений Яценюк.

© РИА Новости . Евгений Котенко
Перейти в фотобанк
1 из 29

Все началось 21 ноября 2013 года, когда Украина приостановила подготовку соглашения с ЕС. Кабмин мотивировал это решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ. В соцсетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности (площадь Независимости - ред.) собрались около двух тысяч человек.

© РИА Новости . Петр Задорожный
Перейти в фотобанк
2 из 29

Первоначально акции протеста протекали спокойно: на площади Независимости и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Студентки дарили цветы срочникам Внутренних войск Украины.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
3 из 29

Ситуация изменилась 24 ноября, число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции. На площади установили палатки, колонна протестующих двинулась к зданию кабмина, которое было оцеплено бойцами "Беркута". Со стороны митингующих полетели дымовые шашки, несколько раз применили слезоточивый газ.

© РИА Новости . Алексей Фурман
Перейти в фотобанк
4 из 29

В ночь на 30 ноября "Беркут" разогнал протестующих. Были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы и отпустили.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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5 из 29

После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. Портрет Виктора Януковича на площади Независимости.

© РИА Новости . Александр Максименко
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6 из 29
Продавец ковриков с изображением президента Украины Виктора Януковича на Крещатике.
© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
7 из 29

К акции активно начали присоединяться украинские националисты. Позже молодчики из полувоенных подразделений принимали самое активное участие в физическом противостоянии правоохранителям.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
8 из 29

Участники "евромайдана" захватили здание Киевской администрации, устроили в нем штаб и ночлежку. В здание массово приходили сочувствующие киевляне - приносили теплые вещи и продукты.

© РИА Новости . Андрей Василенко
Перейти в фотобанк
9 из 29

Бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, освобожденная из тюремного заключения, показалась на Майдане в инвалидной коляске и... на каблуках.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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10 из 29

10 декабря в Киев приехали глава евродипломатии Кэтрин Эштон и помощник госсекретаря США Виктория Нуланд. На фото Нуланд и посол США в Украине Джеффри Пайетт на площади Независимости.

© РИА Новости . Петр Задорожный
Перейти в фотобанк
11 из 29

11 декабря коммунальщики при содействии правоохранителей убрали с улиц возведенные демонстрантами заграждения. Эти действия сопровождались стычками между милицией и митингующими. Пострадали около 20 человек. Протестующих оттеснили к центру площади Независимости.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
12 из 29

При этом лидеры "евромайдана" наладили подвоз в столицу значительных масс людей из западных регионов Украины для поддержки протестов.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
13 из 29

Чучело с символикой Коммунистической партии Украины на площади Независимости.

© РИА Новости . Александр Максименко
Перейти в фотобанк
14 из 29

22 декабря на очередном митинге объявили о создании объединения "Майдан", в него вошли оппозиционные партии и общественные организации. Лидеры альянса заявили, что их цель - добиться отставки правительства, проведения досрочных президентских выборов и изменения конституции.

© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
15 из 29

23 декабря президент Янукович подписал принятый парламентом 19 декабря закон об освобождении от уголовного преследования всех арестованных участников акций протеста.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
16 из 29

22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
17 из 29

24 января митингующие выстроили новые баррикады на Институтской улице и заняли находящееся на Крещатике здание министерства аграрной политики и продовольствия Украины. Вечером на улице Грушевского возобновилось противостояние, сопровождавшееся сжиганием автомобильных покрышек, подрывом петард и перестрелками с использованием травматического оружия.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
18 из 29

Бронеавтомобиль сторонников оппозиции у здания Верховной рады Украины.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
19 из 29

28 января подал в отставку премьер-министр Николай Азаров.

© РИА Новости . Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
20 из 29

18 февраля ситуация резко обострилась. Возобновившиеся столкновения митингующих с милицией, сопровождавшиеся действиями неизвестных снайперов, привели к гибели десятков участников протестов и сотрудников правоохранительных органов.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
21 из 29

По данным Минздрава Украины, с 18 по 20 февраля в Киеве погибли 77 человек. По данным временной следственной комиссии ВРУ, за эти дни в центре Киева 196 работников милиции и Внутренних войск получили огнестрельные ранения, погибли семь военнослужащих ВВ и 10 работников милиции.

© РИА Новости . Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
22 из 29

20 февраля радикалы перешли в контратаку и начали теснить силовиков, применяя огнестрельное оружие. Временная следственная комиссия впоследствии пришла к выводу, что первыми огонь открыли именно майдановцы.

© РИА Новости
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23 из 29
Участник акции сторонников евроинтеграции Украины перед строем сотрудников правоохранительных органов во время беспорядков возле здания Администрации президента Украины на Банковой улице в Киеве.
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Бойцы из отряда "Самообороны Майдана" на улице Крещатик возле плаката с изображением Юлии Тимошенко. Надпись на плакате: "За независимость надо бороться!"

© РИА Новости . Андрей Стенин
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21 февраля власти и оппозиция Украины при посредничестве МИД Польши, Германии и Франции подписали соглашение об урегулировании. Документ предполагал формирование правительства национального единства, проведение президентских выборов сразу же после принятия новой конституции страны. Власть и оппозиция обязались воздерживаться от применения силовых мер.

© РИА Новости . Алексей Куденко
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Однако уже на следующий день Верховная рада, нарушив достигнутые договоренности, изменила конституцию, сменила руководство парламента и МВД, отстранила от власти главу государства и назначила президентские выборы на 25 мая.

© РИА Новости . Андрей Стенин
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Президент Виктор Янукович впоследствии был вынужден покинуть Украину, опасаясь за свою жизнь. По личному указанию президента России Владимира Путина была проведена операция по эвакуации украинского президента, сначала – в Крым, затем на материковую часть России.

© РИА Новости . Илья Питалев
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Состоялся государственный переворот. Обязанности президента были возложены на спикера Верховной рады Турчинова.

© РИА Новости . Евгений Котенко
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После выборов президентом Украины стал Петр Порошенко (справа), премьером - Арсений Яценюк.

© РИА Новости . Евгений Котенко
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Ситуация в Киеве
09:01
10 лет госперевороту на УкраинеВ феврале 2014 года на Украине произошел госпереворот. Предательство руководством украинских силовых структур бойцов "Беркута", гибель десятков людей, бегство президента страны, а позже - геноцид в Донбассе... Эти события навсегда изменили мировой геополитический расклад.
10 лет госперевороту на УкраинеМайданЕвромайданУкраинаФотоПолитикаНовостиВиктор Янукович (политик)Петр ПорошенкоИсторияКиев
 
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