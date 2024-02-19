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Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото

Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото - РИА Новости Крым, 19.02.2024

Били и поджигали: вся правда о перевороте на Украине в 2014 году - фото

"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Майдан... РИА Новости Крым, 19.02.2024

2024-02-19T08:56

2024-02-19T08:56

2024-02-19T08:57

майдан

10 лет госперевороту на украине

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история

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"Евромайдан" — массовая многомесячная акция протеста в центре Киева и других городах Украины. С него начинался государственный переворот в стране. Майдан завершился вовсе не евроинтеграцией, за которую ратовали протестующие. Украина потеряла Крым и Севастополь, которые в марте 2014-го воссоединились с Россией, началась многолетняя гражданская война в Донбассе с тысячами погибших. А затем РФ вынуждена была начать специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, в ходе которой в состав России вошли новые регионы - ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области.История Майдана-2014 — в фотоленте РИА Новости Крым.

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2024

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