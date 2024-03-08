https://crimea.ria.ru/20240308/nadezhda-babkina-o-krymskoy-vesne-eto-byla-neveroyatnaya-konsolidatsiya-lyudey-1135507689.html

Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей

Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей - РИА Новости Крым, 08.03.2024

Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей

Народная артистка России Надежда Бабкина, приехавшая в Крым представить мистерию "В Россию верим!", поделилась своими впечатлениями от событий Крымской весны в... РИА Новости Крым, 08.03.2024

2024-03-08T16:52

2024-03-08T16:52

2024-03-08T17:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка России Надежда Бабкина, приехавшая в Крым представить мистерию "В Россию верим!", поделилась своими впечатлениями от событий Крымской весны в преддверии 10-й годовщины воссоединения полуострова с Россией. По словам артистки, больше всего ее поразило спокойствие на улицах крымской столицы в те дни, из-за чего приехавшие за скандальными репортажами западные журналисты были в ужасе.По ее словам, то, что воссоединение полуострова с Россий случилось мирно и без стрельбы, произошло благодаря мощнейшей консолидации народа Крыма и всей России.Бабкина пожелала крымчанам дружбы, взаимопонимания, поддержки друг друга и реализации всех намеченных планов.Народная мистерия "В Россию верим!" — это концертно-драматическая программа, в основе которой — стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Это часть Всероссийского проекта "В Россию верим!", в который входят пресс-конференции, мастер-классы и творческие встречи.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 летДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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