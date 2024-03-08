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Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей - РИА Новости Крым, 08.03.2024
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Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей - РИА Новости Крым, 08.03.2024
Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей
Народная артистка России Надежда Бабкина, приехавшая в Крым представить мистерию "В Россию верим!", поделилась своими впечатлениями от событий Крымской весны в... РИА Новости Крым, 08.03.2024
2024-03-08T16:52
2024-03-08T17:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка России Надежда Бабкина, приехавшая в Крым представить мистерию "В Россию верим!", поделилась своими впечатлениями от событий Крымской весны в преддверии 10-й годовщины воссоединения полуострова с Россией. По словам артистки, больше всего ее поразило спокойствие на улицах крымской столицы в те дни, из-за чего приехавшие за скандальными репортажами западные журналисты были в ужасе.По ее словам, то, что воссоединение полуострова с Россий случилось мирно и без стрельбы, произошло благодаря мощнейшей консолидации народа Крыма и всей России.Бабкина пожелала крымчанам дружбы, взаимопонимания, поддержки друг друга и реализации всех намеченных планов.Народная мистерия "В Россию верим!" — это концертно-драматическая программа, в основе которой — стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Это часть Всероссийского проекта "В Россию верим!", в который входят пресс-конференции, мастер-классы и творческие встречи.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Читайте также на РИА Новости Крым:Крым демонстрирует динамику развития всей России в течение 10 летДоброволец назвал сходство между Крымской весной и войной Сербии с НАТО"В шаге от кровопролития": почему Русская весна в Крыму победила в 2014-м
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Надежда Бабкина о Крымской весне: это была невероятная консолидация людей

Бабкина о Крымской весне: западные журналисты были в ужасе из-за спокойствия на улицах

16:52 08.03.2024 (обновлено: 17:28 08.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мар – РИА Новости Крым. Народная артистка России Надежда Бабкина, приехавшая в Крым представить мистерию "В Россию верим!", поделилась своими впечатлениями от событий Крымской весны в преддверии 10-й годовщины воссоединения полуострова с Россией. По словам артистки, больше всего ее поразило спокойствие на улицах крымской столицы в те дни, из-за чего приехавшие за скандальными репортажами западные журналисты были в ужасе.
"Десять лет назад мы были здесь на мероприятии в Крыму. Это было удивительное время. Что меня поразило – спокойствие на улицах. Мы находились в гостинице в Симферополе, вместе с нами в холле сидело много иностранных журналистов. Они говорили о том, что снимать нечего – тихо, нет скандалов. И они обсуждали между собой, чтобы устроить какую-то провокацию, кого-то напоить и это отснять. Но к их печали не было ни одного выпившего человека, ни одного бунтаря. Они были в ужасе, что нет провокационного материала. Мы все это слышали", - рассказала Бабкина на пресс-конференции в Симферополе.
По ее словам, то, что воссоединение полуострова с Россий случилось мирно и без стрельбы, произошло благодаря мощнейшей консолидации народа Крыма и всей России.
"Прошло 10 лет. Мы видим, как меняется Крым. Может быть, меняется не так быстро, как многим хотелось бы. Но за раз такую огромную работу провести невозможно. Это не случится по мановению волшебной палочки. Но все равно постоянно идет строительство, открываются новые разнообразные объекты. Надеюсь, что Крым будет развиваться еще активнее, когда мы покончим с вражьей силой в ходе СВО", - отметила артистка.
Бабкина пожелала крымчанам дружбы, взаимопонимания, поддержки друг друга и реализации всех намеченных планов.
Народная мистерия "В Россию верим!" — это концертно-драматическая программа, в основе которой — стихи и письма, рассказы очевидцев и репортажи военных корреспондентов о боевых действиях на Донбассе, а также кадры военной кинохроники. Так сюжет мистерии описывается на сайте Московского государственного академического театра "Русская песня" под руководством народной артистки России Надежды Бабкиной. Это часть Всероссийского проекта "В Россию верим!", в который входят пресс-конференции, мастер-классы и творческие встречи.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Руководство России, со своей стороны, неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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